Serena William recunoaște că ia medicamente pentru slăbit: „Nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”

Fosta campioana de tenis Serena Williams a dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele în plus.

Fosta mare campioană de tenis Serena Williams a dezvăluit că ia medicamente pentru slăbit, după ce ani la rând a încercat fără succes să revină la greutatea dorită prin dietă şi exerciţii fizice, în special după naşterea celor două fiice ale sale.

Într-un interviu acordat emisiunii „TODAY”, Williams a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în menținerea unei greutăți sănătoase.

„Ca sportivă şi ca persoană care a făcut totul, pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală pentru a fi sănătoasă, şi credeţi-mă, nu folosesc scurtături. Fac totul, în afară de scurtături”, a declarat Serena.

După nașterea primei sale fiice, Olympia, în 2017, jucătoarea spunea că alerga și mergea ore întregi pentru a slăbi, însă fără rezultat. „Practic, practicam un sport profesionist şi nu puteam reveni la starea în care trebuia să fiu pentru sănătatea mea, pentru greutatea mea sănătoasă, indiferent ce aş fi făcut”, a explicat ea. „Întotdeauna slăbeam foarte mult, apoi rămâneam la aceeaşi greutate. Indiferent ce aş fi făcut, nu puteam coborî sub acea cifră”.

Motive medicale și personale

Pe lângă dorința de a se simți mai bine, Williams a spus că a avut în vedere și probleme de sănătate moștenite. „Diabetul este o problemă des întâlnită în familia mea, iar adulţii afro-americani au un risc mai mare de a fi diagnosticaţi cu această boală”, a explicat ea.

Totodată, campioana a subliniat că pierderea în greutate ar fi ajutat-o să reducă presiunea asupra articulațiilor. „Am avut multe probleme cu genunchii, mai ales după ce am născut. Sincer, asta a avut cu siguranţă un efect asupra unor victorii pe care le-aş fi putut obţine în cariera mea”, a mărturisit sportiva.

O campanie pentru normalizarea medicamentelor de slăbit

Williams a lansat joi, alături de compania Ro, o campanie menită să combată stigmatul din jurul medicamentelor pentru slăbit. Soțul ei, Alexis Ohanian, cofondator Reddit, este investitor și membru al consiliului de administrație al companiei.

Ea se alătură astfel unei liste de celebrități care au vorbit deschis despre aceste tratamente, printre care Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, cântăreaţa Meghan Trainor sau fostul baschetbalist Charles Barkley.

Tratamentul care a dat rezultate

După nașterea celei de-a doua fiice, Adira, în 2023, Williams a decis să încerce o altă cale. În urmă cu aproape un an a început să ia medicamente din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1, precum Ozempic, Wegovy și Mounjaro, cunoscute pentru reducerea apetitului și scăderea nivelului de zahăr din sânge.

Sportiva a precizat că ia constant tratamentul din aprilie și că a slăbit deja 14 kilograme. „Mă simt din nou normală. Mă simt foarte bine”, a spus ea.

O decizie pe termen lung

Deși aceste medicamente au atras și critici, unii specialiști considerând că sunt prescrise prea repede, Williams a subliniat că nu a avut efecte secundare și că intenționează să continue tratamentul pe termen lung.

„Îl văd ca pe ceva care se potriveşte în viaţa mea pe termen lung”, a spus fosta campioană, care s-a retras în 2023 din tenis după o carieră impresionantă, cu 23 de titluri de Grand Slam și patru medalii olimpice de aur.