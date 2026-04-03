Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Gastroenterolog, avertisment pentru românii care iau suplimente „după ureche” sau de pe Internet: „Nu sunt bomboane. Pot distruge ficatul și rinichii”

Un medic gastroenterolog avertizează asupra pericolelor ascunse ale suplimentelor luate fără recomandare. Potrivit specialistului, produse promovate drept „naturale”, precum ceaiurile de slăbit, detox-urile sau suplimentele pentru energie, pot avea efecte negative. 

Suplimentele pot afecta ficatul Foto: arhivă, adevărul

Adina Ciurea, medic specialist gastroenterolog, susține că suplimentele alimentare luate fără consult medical sunt departe de a fi inofensive, chiar dacă multe dintre ele sunt promovate agresiv în mediul online.

„Atenție!!! În atenția tuturor pacienților care consideră că suplimentele sunt inofensive… nu sunt bomboane sau caramele!! Există un lucru care începe să mă îngrijoreze tot mai mult în practica de zi cu zi. Suplimentele luate «după ureche»”, a transmis dr. Ciurea. 

Aceasta a explicat că nu se referă la vitamine prescrise corect sau la produse recomandate de un specialist, ci la acele suplimente cumpărate după reclame sau sfaturi citite pe internet.

„Nu vorbim aici despre vitamine prescrise corect sau despre produse recomandate în context medical. Vorbim despre ceaiuri de slăbit, «detox-uri», suplimente pentru energie sau potență, produse cumpărate de pe internet pentru că «am văzut o reclamă» sau «a zis cineva în comentarii că funcționează»”, a explicat aceasta.

Pacienți ajunși în stare gravă

Medicul spune că, din experiența din spitalul de urgență, a văzut numeroase cazuri în care astfel de produse au dus la complicații severe.

„Lucrez într-un spital de urgență. Și vă spun foarte sincer: când vezi astfel de cazuri din interior, perspectiva se schimbă complet. Am văzut pacienți care au ajuns în stare gravă în urma acestor produse. Oameni fără boli severe, fără istoric complicat, care au vrut doar «să slăbească puțin», «să aibă mai multă energie» sau «să încerce ceva natural»”, a transmis dr. Naomi-Adina Ciurea. 

Potrivit gastroenterologului, multe dintre aceste produse nu trec prin verificări riguroase și pot ascunde substanțe periculoase. „Problema este că multe dintre aceste produse nu sunt verificate riguros, pot conține substanțe nedeclarate, au concentrații imprevizibile, pot interacționa periculos cu alte tratamente. Și, cel mai grav, pot afecta ficatul și rinichii”, a avertizat specialistul.

„Nu este de joacă”

Medicul gastroenterolog atrage atenția că afectarea hepatică poate evolua rapid, uneori fără șanse de recuperare. „Iar când ficatul începe să cedeze, lucrurile nu evoluează lent. Evoluția poate fi rapidă, imprevizibilă, uneori ireversibilă. Chiar final tragic. Nu este de joacă!!!!”, a mai spus medicul.

Un alt fenomen îngrijorător, spune aceasta, este tendința oamenilor de a cere recomandări medicale în comentariile de pe rețelele sociale. „Mai este ceva ce mă surprinde constant. Am ajuns să cerem sfaturi medicale în comentarii. Să întrebăm «ce să iau?» sub o postare. Să combinăm recomandări de la persoane pe care nu le cunoaștem. Să urmăm scheme de tratament văzute online, fără să fim evaluați vreodată”, a precizat gastroenterologul.

Medicina nu se face în comentarii

Medicul subliniază că niciun cadru medical responsabil nu poate recomanda tratamente fără să consulte pacientul și fără analize.

„Un medic responsabil nu va recomanda niciodată tratamente în comentarii, fără să vă fi văzut, fără analize, fără context. Pentru că medicina nu înseamnă liste universale. Înseamnă adaptare la fiecare pacient”, a explicat aceasta.

Concret, produsele „naturale” nu sunt automat și sigure. „Suplimentele nu sunt inofensive doar pentru că se vând fără rețetă. Sunt substanțe biologic active, care pot face bine, dar pot face și foarte mult rău dacă sunt folosite greșit. Nu aveți încredere în orice scrie pe internet. Nu tot ce este «natural» este sigur. Nu tot ce este promovat este verificat. Și nu tot ce funcționează la altcineva este potrivit pentru dvs.”, susține medicul.

În încheiere, dr. Naomi îi îndeamnă pe pacienți să ceară ajutor într-un cadru medical, unde există responsabilitate și evaluare corectă.

„Dacă aveți nevoie de ajutor, cereți-l în mod corect. Într-un cadru medical, unde există responsabilitate. Pentru că uneori, diferența dintre o alegere aparent banală și o complicație serioasă este mult mai mică decât credeți. Și, din păcate, asta nu se vede pe internet. Se vede în spital”, a conchis dr. Ciurea.

