Avertismentul unui medic gastroenterolog: „Iată singurul lucru pe care nu l-aș face niciodată dacă aș avea dureri de stomac”

0
0
Publicat:

Durerea de stomac este una dintre cele mai frecvente plângeri medicale, iar specialiștii atrag atenția că nu trebuie niciodată ignorată, mai ales atunci când apare brusc sau este însoțită de alte simptome, notează huffpost.com.

Medicii avertizează: durerea de stomac nu trebuie ignorată. FOTO: Arhivă
Medicii avertizează: durerea de stomac nu trebuie ignorată. FOTO: Arhivă

„Durerea abdominală este, de fapt, cel mai des întâlnit diagnostic în secția noastră de Urgențe”, a declarat dr. Shabnam Sarker, gastroenterolog la Vanderbilt Digestive Disease Center din Nashville. În ciuda percepției generale, durerile abdominale depășesc ca frecvență chiar și durerile în piept în prezentările la Urgențe.

De ce este atât de greu de identificat cauza? „Există foarte multe motive pentru durerea abdominală”, explică dr. Sunina Nathoo, gastroenterolog la Orlando Health Digestive Health Institute, care enumeră afecțiuni precum pietrele la fiere, ulcere, boala Crohn, sindromul de intestin iritabil, apendicita și altele.

Ce nu fac niciodată medicii: nu ignoră durerea

„Dacă există o durere de stomac care pur și simplu nu pare în regulă, recomand să fie consultat un medic de familie sau un gastroenterolog”, spune Nathoo. Dacă accesul la specialist este dificil, un consult la medicul de familie este suficient pentru început.

Atât durerile intense, apărute brusc, cât și simptomele noi trebuie evaluate rapid. „Dacă oamenii experimentează o durere severă, cu debut acut, ar trebui să meargă la Urgențe. Există riscul ca durerea să fie cauzată de o problemă care necesită intervenție imediată”, avertizează Nathoo.

Printre „factorii de alarmă” enumerați de specialiști se află durerile abdominale noi, sângerările digestive și pierderea neintenționată în greutate.

Stomacul, un indicator important pentru alte boli grave

Medicii recomandă prudență și în cazul persoanelor cu antecedente familiale de cancer gastric, esofagian sau colorectal. Potrivit unui studiu recent al American Cancer Society, cazurile de cancer colorectal la tineri sunt în creștere — de la 11% în 1995 la 20% în 2019 în rândul persoanelor sub 55 de ani.

Durerea abdominală, sângerările rectale sau prezența sângelui în scaun sunt semnale care trebuie raportate imediat unui medic.

Evitați autodiagnosticarea. Monitorizați simptomele

Chiar dacă durerea este suportabilă, medicii subliniază că nu trebuie normalizată. Un jurnal al simptomelor poate ajuta medicul să stabilească un diagnostic corect. „Toată durerea este reală și ar trebui evaluată”, reamintește Nathoo.

Stilul de viață poate agrava unele simptome. Dr. Ekta Gupta, gastroenterolog la Johns Hopkins Medicine, recomandă evitarea antiinflamatoarelor nesteroidiene, precum ibuprofenul sau naproxenul, medicamente care pot irita mucoasa stomacului. Și stresul, alimentele picante sau acide pot declanșa episoade de disconfort gastric.

Concluzia medicilor: orice durere de stomac merită atenție

„În loc să încercați să vă autodiagnosticați, este mai bine să căutați îngrijire medicală mai devreme decât mai târziu, mai ales dacă vă afectează calitatea vieții sau dacă apare brusc și este neobișnuită pentru voi”, afirmă dr. Sarker.

