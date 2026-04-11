Dieta pe bază de plante reduce riscul de demență, chiar și dacă este începută în a doua parte a vieții

Consumul unei diete de calitate, bogate în plante și care include cereale integrale, legume și fructe, poate preveni declinul cognitiv, chiar și atunci când oamenii adoptă acest regim alimentar după vârsta de 60 de ani, arată un nou studiu.

„Nu este niciodată prea târziu să începi să mănânci sănătos pentru a reduce riscul de boală Alzheimer și alte tipuri de demență”, a declarat autoarea principală a studiului, Unhee Lim, profesor de științe ale populației la University of Hawaii Cancer Center din Honolulu, pentru CNN.

Adulții care au eliminat o mare parte din alimentele nesănătoase din dietă pe parcursul unui deceniu au avut un risc cu 11% mai mic de Alzheimer și demență, comparativ cu cei ale căror obiceiuri alimentare nu s-au schimbat, a precizat Lim.

În schimb, persoanele care au consumat din ce în ce mai multe opțiuni vegetale nesănătoase, precum cereale rafinate și alimente cu zahăr adăugat, au avut un risc cu aproximativ 25% mai mare de a dezvolta o formă de demență după 10 ani, a adăugat ea.

„Rezultatele sugerează că atât alimentația predominant vegetală, cât și calitatea ridicată a dietei contribuie la protejarea funcției creierului pe măsură ce înaintăm în vârstă”, a explicat dr. David Katz, specialist în medicină preventivă și stil de viață, care nu a fost implicat în studiu. Katz este fondatorul organizației nonprofit True Health Initiative, o coaliție globală de experți dedicată medicinei bazate pe dovezi.

Ce înseamnă o dietă vegetală „sănătoasă”

Definiția de bază a unei diete pe bază de plante este destul de cuprinzătoare: presupune, în esență, prioritizarea alimentelor vegetale în detrimentul produselor de origine animală, precum carne, lapte și ouă. În această categorie, o persoană se poate declara vegană, dar poate consuma, în realitate, alimente ultraprocesate, bogate în zahăr și grăsimi, despre care se știe că afectează sănătatea.

De exemplu, micul dejun poate consta într-o vafă sau o clătită congelată, ultraprocesată, cu sirop artificial. Prânzul ar putea include un burger vegetal de tip fast-food, bogat în sodiu, cartofi prăjiți sau inele de ceapă îmbibate în grăsimi saturate și o băutură carbogazoasă pe bază de fructe, plină de zahăr. Cina ar putea include paste din făină albă rafinată, cu sos de roșii bogat în zahăr, urmate de biscuiți sau prăjituri ultraprocesate — toate de origine vegetală, dar deloc benefice pentru sănătatea creierului.

Noul raport, publicat miercuri în revista Neurology, a încercat să analizeze în ce măsură calitatea unei diete pe bază de plante influențează riscul de demență. Studiul a inclus aproape 93.000 de persoane, cu o vârstă medie de 59 de ani, din grupuri etnice diverse: afro-americani, japonezi-americani, latino, nativi hawaiieni și persoane albe. Toți participanții au fost întrebați despre dieta lor la începutul studiului, iar după 10 ani, un subgrup de peste 45.000 de persoane a oferit din nou informații despre alimentație.

Cercetătorii au evaluat dietele pe trei niveluri de calitate. La nivelul cel mai scăzut s-au situat grăsimile saturate de origine animală, lactatele, ouăle, fructele de mare și carnea. Nivelul intermediar a inclus alimente vegetale mai puțin sănătoase, precum cerealele rafinate, sucurile de fructe, cartofii și zaharurile adăugate.

De ce sunt considerate mai puțin sănătoase sucurile de fructe și cartofii

Cartofii au un conținut ridicat de amidon, care se transformă rapid în glucoză în sânge, putând provoca creșteri bruște ale glicemiei. În plus, prăjirea cartofilor sau adăugarea de smântână și unt duce la un aport excesiv de calorii, grăsimi nesănătoase și sodiu.

Consumul de sucuri de fructe, precum cel de mere sau de portocale, determină o creștere rapidă a nivelului de fructoză în sânge. În schimb, consumul fructului întreg nu produce același efect, deoarece fibrele încetinesc absorbția zaharurilor.

Alimentele sănătoase, cheia prevenirii demenței

Nivelul superior a inclus cele mai sănătoase alimente vegetale: cereale integrale, fructe, legume, uleiuri vegetale, nuci, leguminoase, precum și ceai și cafea. Consumul acestor alimente s-a dovedit a fi cel mai protector pentru sănătatea creierului.

Într-un subgrup de persoane care consumau cele mai sănătoase alimente vegetale, cei care aveau cel mai mare aport din această categorie au avut un risc cu 7% mai mic de demență, comparativ cu cei care consumau cel mai puțin.

În schimb, în rândul celor care optau mai frecvent pentru variante vegetale nesănătoase, persoanele cu cel mai mare consum au avut un risc cu 6% mai mare de a dezvolta demență.

„Am constatat că adoptarea unei diete pe bază de plante, chiar și la vârste mai înaintate, precum și evitarea variantelor de slabă calitate, sunt asociate cu un risc mai redus de Alzheimer și alte tipuri de demență”, a declarat autoarea principală Song-Yi Park, profesor asociat de științe ale populației la University of Hawaii Cancer Center.

„Rezultatele noastre subliniază că nu este suficient să urmezi o dietă vegetală, ci este esențial ca aceasta să fie și de înaltă calitate”, a adăugat Park.

Beneficiile extinse ale unei diete vegetale

Dincolo de sănătatea creierului, cercetările anterioare au arătat că o dietă vegetală sănătoasă este asociată cu un risc cu până la 68% mai mic de diabet, boli cardiovasculare și factori de risc metabolici, precum hipertensiunea arterială. În schimb, o dietă vegetală nesănătoasă a fost asociată cu un risc cu până la 63% mai mare.

În ceea ce privește sănătatea inimii, studiile arată că limitarea consumului de carne roșie și includerea cerealelor integrale, leguminoaselor și a unei varietăți de fructe și legume colorate poate reduce colesterolul și riscul de boli cardiovasculare.

Riscul de diabet de tip 2 a fost redus cu 24% în rândul persoanelor care au consumat cele mai multe cereale integrale, fructe și legume proaspete și au limitat alimentele nesănătoase, fie ele de origine vegetală sau animală. Dieta a contribuit, de asemenea, la scăderea indicelui de masă corporală și a circumferinței taliei.

O dietă vegetală sănătoasă a fost asociată și cu o speranță de viață mai mare — atât pentru oameni, cât și pentru planetă. Un raport din 2023 al Comisiei EAT-Lancet, formată din oameni de știință din 16 țări, a arătat că respectarea unei diete prietenoase cu mediul, bazată în principal pe fructe, legume și cereale integrale, reduce riscul de deces prematur cu aproape o treime și, în același timp, diminuează semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

„Rezultatele arată cât de strâns legate sunt sănătatea oamenilor și cea a planetei. O alimentație sănătoasă contribuie la sustenabilitatea mediului, iar aceasta este esențială pentru sănătatea și bunăstarea tuturor oamenilor de pe Pământ”, a declarat coautorul Walter Willett, profesor de epidemiologie și nutriție la Harvard T.H. Chan School of Public Health, într-un interviu acordat anterior CNN.