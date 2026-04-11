search
Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dieta pe bază de plante reduce riscul de demență, chiar și dacă este începută în a doua parte a vieții

0
0
Publicat:

Consumul unei diete de calitate, bogate în plante și care include cereale integrale, legume și fructe, poate preveni declinul cognitiv, chiar și atunci când oamenii adoptă acest regim alimentar după vârsta de 60 de ani, arată un nou studiu.

Dieta pe bază de plante reduce riscul de demență, spun cercetătorii FOTO Arhivă
Dieta pe bază de plante reduce riscul de demență, spun cercetătorii FOTO Arhivă

„Nu este niciodată prea târziu să începi să mănânci sănătos pentru a reduce riscul de boală Alzheimer și alte tipuri de demență”, a declarat autoarea principală a studiului, Unhee Lim, profesor de științe ale populației la University of Hawaii Cancer Center din Honolulu, pentru CNN.

Adulții care au eliminat o mare parte din alimentele nesănătoase din dietă pe parcursul unui deceniu au avut un risc cu 11% mai mic de Alzheimer și demență, comparativ cu cei ale căror obiceiuri alimentare nu s-au schimbat, a precizat Lim.

În schimb, persoanele care au consumat din ce în ce mai multe opțiuni vegetale nesănătoase, precum cereale rafinate și alimente cu zahăr adăugat, au avut un risc cu aproximativ 25% mai mare de a dezvolta o formă de demență după 10 ani, a adăugat ea.

„Rezultatele sugerează că atât alimentația predominant vegetală, cât și calitatea ridicată a dietei contribuie la protejarea funcției creierului pe măsură ce înaintăm în vârstă”, a explicat dr. David Katz, specialist în medicină preventivă și stil de viață, care nu a fost implicat în studiu. Katz este fondatorul organizației nonprofit True Health Initiative, o coaliție globală de experți dedicată medicinei bazate pe dovezi.

Ce înseamnă o dietă vegetală „sănătoasă”

Definiția de bază a unei diete pe bază de plante este destul de cuprinzătoare: presupune, în esență, prioritizarea alimentelor vegetale în detrimentul produselor de origine animală, precum carne, lapte și ouă. În această categorie, o persoană se poate declara vegană, dar poate consuma, în realitate, alimente ultraprocesate, bogate în zahăr și grăsimi, despre care se știe că afectează sănătatea.

De exemplu, micul dejun poate consta într-o vafă sau o clătită congelată, ultraprocesată, cu sirop artificial. Prânzul ar putea include un burger vegetal de tip fast-food, bogat în sodiu, cartofi prăjiți sau inele de ceapă îmbibate în grăsimi saturate și o băutură carbogazoasă pe bază de fructe, plină de zahăr. Cina ar putea include paste din făină albă rafinată, cu sos de roșii bogat în zahăr, urmate de biscuiți sau prăjituri ultraprocesate — toate de origine vegetală, dar deloc benefice pentru sănătatea creierului.

Noul raport, publicat miercuri în revista Neurology, a încercat să analizeze în ce măsură calitatea unei diete pe bază de plante influențează riscul de demență. Studiul a inclus aproape 93.000 de persoane, cu o vârstă medie de 59 de ani, din grupuri etnice diverse: afro-americani, japonezi-americani, latino, nativi hawaiieni și persoane albe. Toți participanții au fost întrebați despre dieta lor la începutul studiului, iar după 10 ani, un subgrup de peste 45.000 de persoane a oferit din nou informații despre alimentație.

Cercetătorii au evaluat dietele pe trei niveluri de calitate. La nivelul cel mai scăzut s-au situat grăsimile saturate de origine animală, lactatele, ouăle, fructele de mare și carnea. Nivelul intermediar a inclus alimente vegetale mai puțin sănătoase, precum cerealele rafinate, sucurile de fructe, cartofii și zaharurile adăugate.

De ce sunt considerate mai puțin sănătoase sucurile de fructe și cartofii

Cartofii au un conținut ridicat de amidon, care se transformă rapid în glucoză în sânge, putând provoca creșteri bruște ale glicemiei. În plus, prăjirea cartofilor sau adăugarea de smântână și unt duce la un aport excesiv de calorii, grăsimi nesănătoase și sodiu.

Calitatea alimentelor, mai importantă pentru o inimă sănătoasă decât reducerea carbohidraţilor sau a grăsimilor

Consumul de sucuri de fructe, precum cel de mere sau de portocale, determină o creștere rapidă a nivelului de fructoză în sânge. În schimb, consumul fructului întreg nu produce același efect, deoarece fibrele încetinesc absorbția zaharurilor.

Alimentele sănătoase, cheia prevenirii demenței

Nivelul superior a inclus cele mai sănătoase alimente vegetale: cereale integrale, fructe, legume, uleiuri vegetale, nuci, leguminoase, precum și ceai și cafea. Consumul acestor alimente s-a dovedit a fi cel mai protector pentru sănătatea creierului.

Într-un subgrup de persoane care consumau cele mai sănătoase alimente vegetale, cei care aveau cel mai mare aport din această categorie au avut un risc cu 7% mai mic de demență, comparativ cu cei care consumau cel mai puțin.

În schimb, în rândul celor care optau mai frecvent pentru variante vegetale nesănătoase, persoanele cu cel mai mare consum au avut un risc cu 6% mai mare de a dezvolta demență.

„Am constatat că adoptarea unei diete pe bază de plante, chiar și la vârste mai înaintate, precum și evitarea variantelor de slabă calitate, sunt asociate cu un risc mai redus de Alzheimer și alte tipuri de demență”, a declarat autoarea principală Song-Yi Park, profesor asociat de științe ale populației la University of Hawaii Cancer Center.

„Rezultatele noastre subliniază că nu este suficient să urmezi o dietă vegetală, ci este esențial ca aceasta să fie și de înaltă calitate”, a adăugat Park.

Beneficiile extinse ale unei diete vegetale

Dincolo de sănătatea creierului, cercetările anterioare au arătat că o dietă vegetală sănătoasă este asociată cu un risc cu până la 68% mai mic de diabet, boli cardiovasculare și factori de risc metabolici, precum hipertensiunea arterială. În schimb, o dietă vegetală nesănătoasă a fost asociată cu un risc cu până la 63% mai mare.

Băutura recomandată de medici seara pentru o glicemie echilibrată: hidratare, somn liniștit și control al zahărului din sânge

În ceea ce privește sănătatea inimii, studiile arată că limitarea consumului de carne roșie și includerea cerealelor integrale, leguminoaselor și a unei varietăți de fructe și legume colorate poate reduce colesterolul și riscul de boli cardiovasculare.

Riscul de diabet de tip 2 a fost redus cu 24% în rândul persoanelor care au consumat cele mai multe cereale integrale, fructe și legume proaspete și au limitat alimentele nesănătoase, fie ele de origine vegetală sau animală. Dieta a contribuit, de asemenea, la scăderea indicelui de masă corporală și a circumferinței taliei.

O dietă vegetală sănătoasă a fost asociată și cu o speranță de viață mai mare — atât pentru oameni, cât și pentru planetă. Un raport din 2023 al Comisiei EAT-Lancet, formată din oameni de știință din 16 țări, a arătat că respectarea unei diete prietenoase cu mediul, bazată în principal pe fructe, legume și cereale integrale, reduce riscul de deces prematur cu aproape o treime și, în același timp, diminuează semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

„Rezultatele arată cât de strâns legate sunt sănătatea oamenilor și cea a planetei. O alimentație sănătoasă contribuie la sustenabilitatea mediului, iar aceasta este esențială pentru sănătatea și bunăstarea tuturor oamenilor de pe Pământ”, a declarat coautorul Walter Willett, profesor de epidemiologie și nutriție la Harvard T.H. Chan School of Public Health, într-un interviu acordat anterior CNN.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
gandul.ro
image
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
mediafax.ro
image
Super campioana olimpică, alintată ”Peștișorul de aur”, care a înfuriat o țară întreagă. Cum a pedepsit-o Volodimir Zelenski
fanatik.ro
image
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Nu a mai mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu, deși îl aștepta toată lumea! Ce a făcut apoi
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
I-a oferit prietenia sa, dar l-a costat viaţa. David, copilul român ucis în Spania, urma să împlinească 12 ani
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
cancan.ro
image
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
newsweek.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
prosport.ro
image
Cine poate primi pensie de invaliditate în 2026 și cum se calculează suma
playtech.ro
image
Ce gest a făcut Gigi Becali pentru fata unei artiste care a iubit Rapidul. Patronul FCSB a ajutat-o 8 ani de zile pe fiica Andei Călugăreanu
fanatik.ro
image
Mall-uri abandonate, vacanțe anulate și hoteluri închise. Ce se întâmplă cu adevărat în Dubai: „Cine spune altceva vorbește prostii”
ziare.com
image
Mircea Lucescu i-a spus "NU" în față celui mai bogat om din Ucraina: "Nu e posibil așa ceva"
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Hristos a Înviat! Tradiții și obiceiuri în Noaptea de Înviere și în prima zi de Paște. Ce este obligatoriu
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Ramona Olaru și iubitul grec, imagini intime din vacanță. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!

OK! Magazine

image
Divorțul care a întristat Danemarca. Ei i se spunea Diana Nordului și era mai populară decât soțul său

Click! Pentru femei

image
Ce nu vezi la „Survivor România”. Adi Vasile vorbește despre limite și ce tip de concurent îl impresionează

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?