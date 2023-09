Denisa Zaharia, medic: „Controlul stomatologic la copii înainte de începerea anului școlar este o necesitate”

Denisa Zaharia, medic stomatolog, specializat în ortodonție și estetică dentară, semnalează necesitatea controlului stomatologic la copii și adolescenți, înainte de începerea noului an școlar din cauza creșterii numărului problemelor dentare în urma lunilor de vacanță.

„Luna septembrie vine cu o avalanșă de programări în clinicile stomatologice, peste 60% dintre ele fiind pentru pacienții copii și tineri, pentru consulturi de prevenție, dar și cu probleme apărute în timpul lunilor de vacanță. Principala cauză a problemelor dentare la copii este igiena necorespunzatoare, ceea ce duce la acumularea plăcii bacteriene la suprafața dinților și afectarea smalțului dentar. În vacanțe, de obicei, pare că și ritualul de îngrijire a dinților ia vacanță, iar copiii uită parcă de regulile de îngrijire dentară. În plus, alimentația celor mici, în timpul vacanțelor, este mult mai permisivă și mai bogată în zaharuri, ceea ce afectează și sănătatea dinților. Observ din consulturile de septembrie din ultimii ani că vacanțele de vară sunt perioade favorizante pentru aparitia problemelor dentare, iar asupra acestor probleme aflate în stadiu incipient trebuie acționat cât mai repede pentru evitarea agravării lor și a apariției durerilor.”, semnalează medicul Denisa Zaharia.

Controlul stomatologic înainte de începerea anului școlar are multiple avantaje: „Este bine ca înainte de începerea școlii să ne asigurăm de sănătatea dentară a copiilor, ca să nu apară mai târziu urgențe de genul unei dureri dentare intense sau abces dentar care să-i afecteze activitățile școlare. Finalul vacanței de vară poate fi și perioada optimă de începere a unui tratament ortodontic, pentru că cel mic are timp să se acomodeze cu aparatul dentar și să se familiarizeze cu aspectul lui, fără să-și facă griji în privința reacției celor din jur. În plus, recomandam efectuarea oricăror tratamente dentare înainte de începerea școlii, cand copiii sunt mai odihniți și relaxați și nu după o zi de școală, când copilul este deja obosit și nu mai are răbdarea necesară.” este de părere medicul Denisa Zaharia.

Problemele dentare ale copiilor sunt variate, iar ignorarea acestora poate produce repercusiuni pe temen lung. Conform medicilor stomatologi, ele variază de la simple carii dentare, la cele complicate care afectează nervul dentar, afecțiuni gingivale cu inflamație gingivala și sângerare, colorații la nivelul dinților, tulburări în erupția dinților și în creșterea maxilarelor.

„O evitare îndelungată a vizitelor la stomatolog duce la agravarea problemelor dentare, ajungând până la carii complicate ce impun extracția unor dinți, ceea ce poate fi mult mai traumatizant pentru copil. Ca urmare indicăm vizite periodice la 6 luni, începând cu erupția primilor dințișori, pentru intervenții minore în scop preventiv: periaj dentar, fluorizare sau sigilări ale dinților. În jurul vârstei de 6-7 ani se recomandă și primul consult la medicul ortodont. Este momentul când se pot intercepta tulburări în creșterea oaselor maxilare, a lipsei spațiului pentru erupția dinților permanenți și se poate interveni. Ignorarea problemelor, fie ele carii dentare sau dizarmonii în dezvoltarea arcadelor și în erupția dinților influentează functia estetică, afectând sever calitatea vieții adolescenților. Este vârsta la care este foarte importantă creșterea încrederii de sine, iar dizarmoniile dentare sunt un potențial factor pentru fenomenul de bullying. Toate aceste probleme legate de estetică pot fi eliminate prin tratament ortodontic, intervenție neinvazivă, simplu și fără durere.”, semnalează, după 20 de ani de experiență, medicul Denisa Zaharia despre necesitatea consulturilor stomatologice la copii și adolescenți.