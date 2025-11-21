Articol publicitar

De ce Metoda Magnetică pentru îndepărtare tatuaje?

1. Pentru că oferă cea mai sigură și eficientă îndepărtare a tatuajelor – fără durere, fără cicatrici și fără a afecta sanatatea clientilor.

Personal am ales aceasta metoda deoarece este o inovație în domeniu, este total non invaziva și nu afectează sub nicio formă sănătatea clienților. Nu am ales îndepărtarea cu laser deoarece este o procedura invazivă iar în majoritatea țărilor dezvoltate aceasta procedura este efectuata doar de cadre medicale.

Metoda Magnetică nu utilizează laser, solutie chimica sau salina, căldură sau energie luminoasă. În schimb, se bazează pe un instrument magnetic patentat și pe o soluție activă care extrage pigmentul direct la suprafața pielii. Procedura este delicată, non-invazivă și nu provoacă durere.

Pacienții descriu tehnica drept „surprinzător de blândă”, iar faptul că nu lasă cicatrici o face ideală chiar și pentru zone foarte sensibile precum sprâncenele, buzele sau pleoapele.

2. Pentru că asigură o îndepărtare a tatuajului eficientă, cu rezultate vizibile încă de la prima ședință

Spre deosebire de laser, care fragmentează pigmentul (în general metale grele precum mercur, plumb, cobalt, crom, titaniu stc) și îl trimite în sistemul limfatic al organismului, Metoda Magnetică de îndepărtare tatuaj Bucuresti, elimină pigmentul la suprafață, vizibil, chiar în timpul ședinței fără a afecta sanatatea clientului.

În multe cazuri, până la 80% din pigment se poate extrage într-o singură procedură, un rezultat greu de obținut prin metodele tradiționale, în special în cazul tatuajelor cosmetice.

Cum funcționează Metoda Magnetică?

Procedura utilizează un dispozitiv magnetic special conceput care este unic, patentat la nivel mondial și care creează o interacțiune delicată la nivelul pielii care activează soluția ink extractor aplicată pe zona tatuajului, determinând pigmentul să fie atras la suprafață fără să afecteze țesutul sănătos.

O ședință durează aproximativ 60 de minute pentru tatuajele cosmetice și puțin mai mult pentru cele corporale, în funcție de dimensiune acestora.

Tatuajele mici, proaspăt realizate sau superficiale pot fi eliminate complet încă de la prima ședință în funcție de cantitatea de pigment inserată în piele.

Pentru tatuajele mai vechi sau care au o cantitate de pigment mai mare  sunt necesare mai multe sesiuni, însă chiar și în aceste situații, timpul total de tratament este redus în comparație cu laserul.

Metoda de îndepărtare tatuaj Bucuresti este eficientă pe toate tipurile de piele și pe orice culoare de pigment – roșu, verde, albastru, portocaliu sau negru – inclusiv acele nuanțe pe care laserul nu le recunoaște.

WhatsApp Image 2025 11 21 at 11 28 02 jpeg

De ce este recomandată pentru tatuajele cosmetice?

Tatuajele cosmetice — sprâncene, buze, pleoape, scalp — sunt delicate și dificil de îndepărtat. Pigmentul se poate modifica în timp, transformându-se în gri, roșu sau portocaliu, iar formele greșite sau asimetriile pot afecta armonia feței.

Laserul poate:

-        închide pigmentul (în special cel roșu),

-        provoca arsuri,

-        schimba nuanța pielii,

-        afecta firele de păr din zona sprâncenelor.

Metoda Magnetică, în schimb:

-        nu arde pielea

-        nu afectează firele de păr,

-        nu provoacă decolorări sau pete,

-        acționează uniform,

-        este ideală pentru zone sensibile: ochi, sprâncene, buze, scalp.

Astfel, pentru majoritatea pacienților cu tatuaje cosmetice nereușite, îndepărtare tatuaj București și îndepărtare tatuaj cu metoda magnetică reprezintă soluția preferată.

Cea mai mare experiența în îndepărtarea tatuajelor prin metoda magnetica din București și marile orașe din România.

În București, Clinica Bianca Icalas este centrul principal unde metoda este aplicată, fiind locul unde vin pacienți din întreaga țară pentru consultații, corecții și tratamente complexe.

În această Clinică se lucrează cu precizie și atenție, adaptând fiecare procedură în funcție de tipul pielii, adâncimea pigmentului și istoricul tatuajului.

Aceleași standarde se regăsesc și în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța și Brașov, orașe în care metoda a devenit apreciată datorită rezultatelor rapide, sigure și blânde.

O procedură blândă, fără stres și fără traume.

Metoda Magnetică se remarcă prin simplitate, siguranță și rezultate spectaculoase. Pacienții afirmă că principala surpriză este lipsa durerii și faptul că pigmentul începe să dispară chiar în timpul procedurii — o experiență rară în domeniul îndepărtării tatuajelor.

Concluzie

Metoda Magnetică reprezintă o revoluție în îndepărtarea tatuajelor. Este, în prezent, singura tehnică din România care poate elimina tatuaje cosmetice și corporale fără laser, fără durere și fără cicatrici cu rezultate rapide, sigure și vizibile de la prima ședință, această metodă este ideală pentru toți cei care își doresc să revină la o piele naturală, curată și sănătoasă.

ATENȚIE: Alegeți cu grijă specialistul unde doriți sa va ștergeți tatuajul!

Aveți grija la impostorii care va spun ca metoda folosita de ei este cea magnetica.De o perioada de timp mai multe saloane spun ca metoda folosită de ei este magnetica dar de fapt folosesc solutie chimica sau salina. Verificati cu atentie produsele folosite de aceștia și solicitați documente doveditoare.

Metoda și soluția magnetică sunt unice și patentate și nu pot fi replicate!

Choose the best or nothing!

Programări: 0722 769 945

Disponibilă în: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov

Website: indepartearemagneticatatuaje.ro

