Leguma care face bine inimii și creierului, bogată în antioxidanți, fibre și vitamine: este considerată cel mai puternic „purificator al sângelui”

O legumă rădăcinoasă, cu o culoare intensă și gust ușor pământiu, câștigă tot mai mult teren în dietele celor care vor să aibă grijă de sănătatea inimii. Specialiștii în nutriție spun că aceasta poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea circulației sanguine și la susținerea performanței fizice și cognitive.

Consumată crudă, sfecla roșie își păstrează vitaminele, folatul și nitrații naturali, substanțe care ajută vasele de sânge să se dilate și să mențină un flux sanguin optim.

Acești nitrați, esențiali pentru producerea oxidului nitric, sunt elemente cheie în prevenirea hipertensiunii. Sfecla poate fi răzuită în salate sau în mixuri de cereale, iar marinatul cu suc de lămâie sau oțet îi poate înmuia textura fermă, potrivit health.

Gătită prin aburire, sfecla își păstrează majoritatea vitaminelor și antioxidanților, elemente care combat inflamația și protejează celulele. Potasiul prezent în rădăcină contribuie la reglarea tensiunii și la buna funcționare a mușchilor. Sfecla aburită devine astfel mai ușor de digerat și poate fi integrată în salate, paste sau piureuri.

Specialiștii recomandă și coacerea sfeclei, care intensifică dulceața naturală a legumei și păstrează antioxidanții care îi dau culoarea roșie intensă. Coaja trebuie lăsată pe rădăcină pentru a nu pierde vitaminele și mineralele, iar adăugarea unui strop de ulei de măsline ajută la absorbția vitaminelor A și E, importante pentru imunitate, piele și vedere.

În plus, sfecla fermentată câștigă teren datorită probioticelor care sprijină sănătatea intestinelor și contribuie la menținerea echilibrului florei digestive.

Sucul de sfeclă, deși mai sărac în fibre, este apreciat pentru capacitatea de a fi absorbit rapid de organism și pentru nitrații care pot îmbunătăți performanța sportivă.

De asemenea, sfecla roşie este unul dintre alimentele-medicament ale naturii, cu efecte uimitoare în diverse afecţiuni, în special în bolile de sânge și cele de ficat. Este considerată cel mai puternic purificator al sângelui.

Frunzele de sfeclă nu trebuie ignorate, acestea fiind bogate în calciu, fier, vitaminele A și E, dar și în fibre care ajută digestia.

Nutriționiștii recomandă combinarea sfeclei cu grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline, pentru a maximiza absorbția nutrienților și a transforma această legumă într-un adevărat aliat al sănătății inimii și organismului.