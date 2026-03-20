Vineri, 20 Martie 2026
De ce consumatorii de vin trăiesc mai mult decât cei de bere sau spirtoase. 340.000 de oameni au participat la studiu

Consumul de vin aduce beneficii surprinzătoare: un studiu realizat pe peste 340.000 de adulți britanici arată că băutorii moderați de vin trăiesc mai mult decât cei care consumă bere sau spirtoase. Riscul de deces cardiovascular este cu 21% mai mic în cazul consumatorilor de vin față de abstinenți sau băutorii ocazionali.

Pahar de vin FOTO: Adevărul

Un studiu realizat pe 340.000 de adulți a urmărit starea de sănătate a participanților timp de 13 ani. Cercetătorii au analizat nu doar cantitatea de alcool consumată, ci și tipul de băutură ales.

Concluzia principală: riscurile pentru sănătate asociate alcoolului depind și de ce bei, nu doar de cât bei, scrie The Independent.

Vinul, mai puțin periculos decât berea sau spirtoasele

Consumatorii moderați de vin au un risc cu 21% mai mic de deces cardiovascular. Diferența față de abstinenți sau băutorii ocazionali este semnificativă.

Consumul redus spre moderat de bere sau spirtoase crește cu 9% riscul de deces cardiovascular. Referința este față de cei care nu beau deloc.

De ce face diferența tipul de băutură

Vinul roșu conține polifenoli și antioxidanți cu efecte benefice asupra sănătății inimii. În plus, vinul este consumat de obicei la masă, de persoane cu un stil de viață mai echilibrat, în timp ce berea și spirtoasele sunt asociate mai frecvent cu o alimentație de calitate inferioară.

„Tipul de alcool, modul în care este consumat și comportamentele asociate stilului de viață contribuie toate la diferențele observate în riscul de mortalitate”, a explicat dr. Zhangling Chen, autorul principal al studiului, de la Universitatea Central South din China.

Atenție: consumul excesiv rămâne periculos

Indiferent de tipul de băutură, consumul excesiv crește cu 24% riscul de deces din orice cauză, cu 36% riscul de deces prin cancer și cu 14% riscul de deces prin boli cardiace.

Cercetătorii atrag atenția că studiul este observațional și arată o asociere, nu o relație de cauzalitate. De asemenea, consumul de alcool a fost auto-raportat, ceea ce reprezintă o limitare. Rezultatele vor fi prezentate sâmbătă, 28 martie.

