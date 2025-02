De ce ar trebui să facem dușuri cu apă rece în toiul iernii. Beneficiile explicate de specialiști

Dusurile reci și alimentația sănătoasă bazată pe vitamina C ne pot ajuta să facem față gerului. Medicii spun că o călire încă din timpul verii este esențială.

Temperaturile scăzute din ultima perioadă au dat bătăi de cap românilor. Medicii spun cǎ suntem tot mai puțini rezistenți în fața frigului iar slăbirea organismului deschide porți către viruși și bacterii. În aceste condiții, specialiști recomandă o serie de măsuri pe care le putem lua pentru a face față cu brio frigului, fără să ne îmbolnăvim.

Călirea organismului prin aplicarea unui stres termic treptat

Una dintre metode este dușul cu apă rece. Când este frig afară, ne-am aștepta ca utilizarea apei calde sau fierbinți să ne fie de ajutor încălzind organismul. Medicii spun, însă, că trebuie să aplicăm metoda opusă. Apa rece ne ajută prin declanșarea unor reacții firești ale organismului. Atunci când pielea simte temperatura scăzută a apei se vor declanșa, la nivelul creierului, o serie de răspunsuri care vor crește temperatura corpului. În plus, obișnuința cu temperaturile scăzute va conta în gestionarea toleranței la frig.

„Ne adaptăm la temperaturile scăzute din mediul înconjurător cu apă rece. Adică, facem dușuri prin care ne solicităm organismul să se adapteze la mediul înconjurător. Sigur, facem duș cu apă rece treptat. Astăzi, să zicem, o temperatură mai confortabilă, mâine mai rece și așa mai departe. O solicitare a organismului, un stres pe care-l introducem în organism în condițiile în care ieșim afară ”, spune medicul Corneliu Saradan, medic DSP. Doctorul spune că o călire, din timp, este indicată. „Putem începe cu apa rece din timpul verii. Treptat”, adaugă Corneliu Saradan.

Beneficiile dușului cu apă rece

Strict legat de sezonul rece și de imunitate, dincolo de alte beneficii, dușul cu apă rece este considerat și de alți specialiști o bună metodă de prevenție. De exemplu, Ollie Hayes, fost jucător de rugby și antrenor personal, mărturisește pentru Mens Health că dușul cu apă rece stimulează circulația sangvină și în felul acesta încălzește corpul. „Reduce instant temperatura corpului. În felul acesta obligă organismul să tragă tare pentru a ridica temperatura pompând sânge mai repede”, precizează fostul jucător de rugby.

O analiză de specialitate din anul 2022 indică faptul că băile cu apă rece stimulează metabolismul prin pornirea „termostatului” intern al organismului. S-a constatat, în același studiu, că frigul crește apetitul în mod anormal. Prin băile reci nu facem decât să reglăm acest apetit și să stabilizăm metabolismul. Un alt studiu realizat de Charles University indică faptul că dușurile reci ajută la stimularea sistemului imunitar prin încurajarea producerii de celule albe care protejează organismul de îmbolnăvire. Cercetările realizate de specialiștii universității pe eșantioane de populație arată că cei care fac dușuri reci sunt cu 29% mai rezistenți în fața bolilor sezoniere față de ceilalți. Chiar și atunci când, totuși, răcesc, boala este mai puțin severă.

O nutriție echilibrată alugă boala

Totuși, nu este suficient să facem dușuri cu apă rece. Importantă este și nutriția. În perioada rece este indicat să avem o dietă echilibrată, bazată mai ales pe legume și fructe bogate în vitamina C, pe un aport de proteine, dar și de grăsimi sănătoase. „Trebuie să venim din spate cu nutriția, cu elemente care să susțină activitatea metabolică a organismului. Trebuie să avem grijă de vitamina C, în primul rând. De asta apare răceala, lipsa de vitamina C. Foarte important aportul de proteine. Și nu trebuie să neglijăm grăsimile, evident grăsimi bune”, spune Corneliu Saradan.