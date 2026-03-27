Video De ce acizii grași Omega‑3 sunt esențiail pentru copii. Dr. Mihaela Bilic: „Asigură dezvoltarea optimă a creierului și crește IQ‑ul”

Medicul Mihaela Bilic atrage atenția asupra importanței acizilor grași Omega‑3 în alimentația copiilor și adulților. Cunoscutul nutriționist subliniază multiplele beneficii demonstrate științific ale acestor grăsimi esențiale.

„Autoritățile medicale recomandă o doză minimă de 1 gram Omega 3 pe zi ca să ne bucurăm de beneficiile lor pentru sănătate. Familia Omega 3 are trei membri importanți pe care o să-i numim pe scurt ALA, EPA și DHA. În ce alimente găsim omega 3? ALA se găsește exclusiv în produsele de origine vegetală: semințe și ulei de in, ulei de rapiță, nuci. Avem cantități mici de ALA în alge și iarbă, în leguminoase boabe și oleaginoase. EPA și DHA găsim doar în produsele de origine animală, în special în peștele gras de apă rece adică somon, macrou, hering, sardine. Omega 3 de tip DHA există și în gălbenușul de ou, dacă găina a fost hrănită cu iarbă sau semințe de in”, explică Mihaela Bilic, într-un mesaj postat joi seara pe Facebook.

Omega‑3, esențial pentru dezvoltarea copiilor

Nutriționistul încurajează părinții să includă peștele gras în meniul celor mici

„Dacă tot e dezlegare la pește, dați Omega 3 și la copii!”, recomandă medicul într-o altă postare.

Mihaela Bilic subliniază că aceste grăsimi sunt „vitale și indispensabile, indiferent că avem 7 ani sau 70 ani”, iar beneficiile pentru copii sunt confirmate de numeroase studii. Potrivit Mihaelei Bilic, Omega‑3 contribuie la dezvoltarea creierului, îmbunătățește memoria, atenția și performanțele școlare.

„Asigură dezvoltarea optimă a creierului și a funcției cerebrale, crește IQ‑ul, memoria, capacitatea de concentrare și învățare, îmbunătățește atenția și performanța școlară”, spune nutriționistul, citând un studiu realizat la Universitatea din Gothenburg, Suedia, care arată progrese semnificative în viteza de citire și în învățarea cuvintelor noi la copiii care primesc suplimente cu Omega‑3.

Beneficii pentru copiii cu ADHD și tulburări de somn

Mihaela Bilic menționează și efectele pozitive asupra copiilor cu tulburări de comportament sau dificultăți de învățare:

„Uleiul de pește îmbunătățește comportamentul copiilor cu tulburări neurologice precum ADHD și are efecte benefice asupra hiperactivității și impulsivității”.

Specialista explică faptul că acizii grași esențiali acționează direct asupra dezvoltării celulelor nervoase și a conexiunilor dintre neuroni, iar studiile clinice au identificat un deficit de DHA la copiii diagnosticați cu ADHD.

Un alt beneficiu important este legat de calitatea somnului.

„Tot grăsimea de pește ameliorează dispoziția și îmbunătățește calitatea somnului”, mai spune Mihaela Bilic, citând cercetări ale Universității din Oxford, care au arătat o reducere a anxietății și o creștere cu o oră a duratei somnului la copiii care primesc Omega‑3.

Efecte încă din viața intrauterină

Nutriționistul subliniază că impactul acestor grăsimi începe încă din perioada sarcinii.

„Un studiu randomizat dublu orb făcut pe 600 de gravide a arătat că aportul de omega 3 de origine marină în timpul sarcinii și alăptării crește IQ‑ul copilului cu 4,1 puncte până la vârsta de 4 ani!”, arată medicul.

Recomandările Mihaelei Bilic

Pentru a asigura un aport optim, Bilic recomandă consumul regulat de pește gras -somon, sardine, ton - sau suplimente cu ulei de pește destinate copiilor.

„Aveți grijă ca alimentația copilului vostru să fie bogată în Omega 3: 2 porții de pește gras pe săptămână sau suplimente cu ulei de pește speciale pentru copii”, spune specialista, subliniind că este „o soluție 100% naturală și cu efecte benefice garantate”.