La 18 ani, a cumpărat un restaurant și îl conduce singur. Povestea impresionantă a unui adolescent din Michigan

La doar 18 ani, Dylan Larson face ceea ce mulți antreprenori experimentați consideră aproape imposibil: conduce singur un restaurant. Gătește, servește clienții, spală vasele, ține contabilitatea și plătește taxele, totul într-o mică cafenea din statul american Michigan.

În spatele poveștii sale se află însă ani de dificultăți, un diagnostic de sindrom Tourette și o ambiție care i-a schimbat viața.

Dylan Larson a cumpărat Rare Earth Goods Café imediat după ce a devenit major și a rămas singurul angajat al localului, scrie Yahoo Finance. Fiecare comandă trece prin mâinile lui: de la prepararea mâncării până la curățenie și administrarea afacerii.

Un restaurant condus de un singur om

Industria restaurantelor este una dintre cele mai dificile pentru antreprenori. Potrivit unui studiu realizat de University of California, Berkeley, aproximativ 17% dintre restaurantele din SUA se închid în primul an de activitate, iar aproape jumătate dispar în mai puțin de cinci ani, din cauza costurilor ridicate și a marjelor mici de profit.

În cazul lui Larson, dificultățile sunt amplificate de limitările spațiului și ale echipamentelor. Din cauza codurilor locale de construcție, extinderea bucătăriei ar fi prea costisitoare, așa că adolescentul gătește folosind o plită electrică mică, un toaster și un cuptor cu convecție de dimensiuni reduse.

În zilele aglomerate, clienții ajung să aștepte între 30 și 45 de minute pentru mâncare.

E foarte multă muncă, dar îmi place”, a declarat Larson pentru Detroit Free Press.

Diagnosticat cu sindrom Tourette la opt ani

Povestea lui Dylan este cu atât mai impresionantă cu cât adolescentul suferă de sindromul Tourette, o afecțiune neurologică ce provoacă ticuri motorii și vocale involuntare.

Larson a crescut într-un fost oraș minier din nordul statului Michigan, într-o familie cu dificultăți financiare și probleme medicale. Mama sa, Angela Olin, a observat încă din copilărie că fiul ei era diferit.

După numeroase consultații medicale, Dylan a fost diagnosticat cu sindromul Tourette la vârsta de opt ani.

„Eram mai zgomotos decât ceilalți copii. Țipam în clasă și uneori îi speriam pe oameni fără să vreau”, povestește el.

Potrivit Asociației Tourette din America, simptomele se pot accentua în situații stresante sau în medii aglomerate, exact genul de atmosferă întâlnită într-o bucătărie de restaurant.

Povestea de viaţă a unui tânăr cu Tourette. „A venit un moment în care am zis: «Gata, ăsta-i al meu»“

Cu toate acestea, pentru Dylan, gătitul a devenit exact opusul stresului.

Bucătăria care i-a schimbat viața

Larson spune că visa să aibă propriul restaurant încă de la vârsta de șase ani. Crescând într-o familie cu restricții alimentare - mama sa evitând glutenul, iar fratele său fiind intolerant la lactoză - a învățat de mic să gătească și să adapteze rețete.

La 17 ani, a obținut un stagiu printr-un program local dedicat tinerilor cu nevoi speciale. Așa a ajuns la Rare Earth Goods Café, unde a început prin a spăla vase.

Proprietara localului de atunci, Pam Perkins, și-a dat seama rapid că adolescentul avea o energie ieșită din comun.

„Mă întreba constant: «Ce mai pot face? Ce urmează?». Era clar că are spirit antreprenorial”, își amintește ea.

În doar câteva luni, Dylan a ajuns bucătar-șef.

Când Perkins a decis să se pensioneze, adolescentul i-a făcut o ofertă pentru cafenea, deși avea doar câteva mii de dolari economisiți. Cei doi au ajuns la un acord, iar restaurantul în care Dylan spăla vase a devenit, în scurt timp, afacerea lui.

Și-a cumpărat și o casă lângă restaurant

Ambiția lui Larson nu s-a oprit la cafenea. Adolescentul a cumpărat și casa de lângă restaurant, devenind proprietar de locuință înainte de 20 de ani.

În paralel, a început să accepte și comenzi de catering pentru a-și dezvolta afacerea și a-și crește veniturile.

Clienții au devenit rapid loiali localului și poveștii sale.

„Vrem să-l vedem reușind. E muncitor, atent și foarte implicat”, spune una dintre clientele sale fidele, Sue Johnson, în vârstă de 73 de ani.

O afacere construită în jurul comunității

Larson încearcă să susțină economia locală cât mai mult posibil. Cumpără ingrediente de la ferme și brutării din zonă și participă constant la acțiuni caritabile din comunitate.

A donat bani familiilor afectate de incendii, susține programe locale pentru copii și oferă cafea gratuită în schimbul donațiilor pentru băncile de alimente.

Pentru el, cafeneaua este mai mult decât o afacere.

„Când sunt în bucătărie, nu mai simt că am sindromul Tourette. Unii spun că mă mișc haotic, ca o găină fără cap, dar mie îmi place agitația. Mă descurc mai bine când e aglomerat. Nu am timp să mă stresez”, spune Dylan Larson.

Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
