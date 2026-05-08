Măsurile luate împotriva celor 20 de șoferi de la STB care au furat o tonă de motorină

Cei 20 de șoferi de la Societatea de Transport Bucureşti (STB), acuzaţi că au furat o tonă de motorină din rezervoarele autobuzelor parcate într-o autobază a societăţii, au fost plasați sub control judiciar vineri, 8 mai.

De asemenea, şoferii vizaţi de anchetă nu au voie să profeseze pe o perioadă de 60 de zile.

„În esenţă, în cuprinsul actului de inculpare s-au reţinut următoarele: în perioada 23.01.2026 - 17.04.2026, pe timpul nopţii, mai mulţi conducători auto, salariaţi ai Societăţii de Transport Public Bucureşti, au sustras, în timpul programului de lucru, combustibil din rezervoarele autobuzelor aparţinând societăţii, faptele fiind comise în incinta punctului de lucru - Autobaza Nordului, situat în Bucureşti, sector 1.

Totodată, în data de 07.05.2026, procurorul de caz a dispus faţă de toţi inculpaţii măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 07.05.2026 până la data de 05.07.2026, inclusiv, faţă de inculpaţi fiind dispusă, printre altele, obligaţia să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia au săvârşit faptele, respectiv conducător auto în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB)”, transmite Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un comunicat de presă.

Surse din anchetă susțin că în dosar sunt vizați 21 de șoferi de la Autobaza Nordului a STB, care ar fi sustras în mod repetat cantități importante de motorină, dar și piese auto. Furturile s-ar fi desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit în urma continuării cercetărilor.

Ulterior, STB a tarnsmis că au fost luate toate măsurile ca programul de circulație al vehiculelor să nu fie afectat de perchezițiile efectuate joi.

„Condamnăm ferm orice faptă care aduce prejudicii patrimoniului companiei și, implicit, călătorilor noștri. Am solicitat aceste verificări tocmai pentru a ne asigura că resursele societății sunt folosite corect, iar acum vom lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili”, adaugă STB.