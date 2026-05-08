O companie de stat renunță la sediul de lux pentru care plătea 30.000 de euro pe lună. Explicațiile directorului

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a decis mutarea sediului central dintr-o clădire de lux din Sectorul 1 al Capitalei, unde cheltuielile lunare se ridicau la aproape 30.000 de euro. Noua locație va fi un imobil aflat în proprietatea companiei de stat Romfilatelia, situat în Sectorul 5, pentru care CNIR va plăti o chirie estimată la aproximativ jumătate din suma achitată anterior.

Înființată în anul 2016 pentru a prelua progresiv contractele de infrastructură de la CNAIR, compania a devenit complet operațională abia în anul 2024, în contextul angajamentelor României prin PNRR. La acel moment, personalul a fost mutat din Palatul CFR într-un spațiu modern de pe strada Menuetului. Acolo, angajații au beneficiat de sisteme moderne de climatizare, porți de acces și spații generoase. Pentru acest nivel de confort, CNIR a achitat lunar 149.297 de lei către societatea GPP Consultanță Business și Proiectare SRL, deținută de Cristian Boboruta.

CNIR va plăti 15.000 euro/lună pentru noul sediu, dar banii vor rămâne în buzunarul statului

Presată de ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, să identifice un sediu mai economic, conducerea CNIR a găsit în cele din urmă o soluție. Începând de luna viitoare, compania își va reloca sediul într-o clădire a Romfilatelia, situată în Sectorul 5 al Capitalei.

Pentru închirierea noului imobil, CNIR va achita aproximativ 15.000 de euro lunar, a precizat pentru Adevărul directorul companiei, Gabriel Budescu, subliniind că aceste sume vor rămâne în circuitul bugetului de stat.

„O mică amenajare, o zugrăveală, să zic așa, va fi, dar va fi în sarcina proprietarului. Estimăm că ne mutăm undeva la jumătatea lunii iunie. Să vedem când termină, că și-au asumat că amenajează pe acolo. Ca preț, va fi undeva la jumătate față de cel actual: 15.000 de euro, față de 30.000 de euro. Diferența e că plătim tot către stat și cred că de aici vine și prețul, pentru că pe piața liberă nu găseai la nivelul ăsta”, a explicat Gabriel Budescu.

Noul spațiu pune la dispoziție facilități comparabile cu cele ale sediului din Sectorul 1, a declarat Gabriel Budescu, directorul CNIR.

„Ca și condiții, sunt aproximativ aceleași lucruri. Avem mobilier inclus, însă nu este inclusă partea de curățenie și nici cea legată de cartelele magnetice. Există sistem de acces, probabil va trebui să cumpărăm noi cartelele, dar acestea sunt chestiuni insignifiante în raport cu totalul contractului”, a subliniat directorul CNIR.

Misiunea dificilă a unui sediu permanent

Conducerea companiei are în vedere, în perspectivă, achiziționarea unui sediu permanent.

„Mi-aș dori să găsim o clădire care să devină sediu permanent, dar pare o misiune destul de grea în hățișurile legislației românești. Am identificat o clădire pe Calea Griviței, abandonată cel puțin din 2009. Terenul este în proprietatea CFR, iar clădirea aparține altei companii. Deși este abandonată, este foarte greu să o preiei, să o consolidezi și să o faci funcțională”, spune Gabriel Budescu.

Demersurile pentru preluarea imobilului aflat într-o stare avansată de degradare sunt deja în curs. Conducerea companiei a transmis documentația necesară către ministerul de resort și mizează pe intenția autorităților locale de a pune în valoare spațiile neutilizate din Capitală.

„Am testat deja posibilitatea de a prelua această clădire și de a o consolida. Apare abandonată și pe Google Maps, fără geamuri, într-un stadiu deplorabil inclusiv la interior. Cu toate acestea, sunt hotărât să merg mai departe. Am întocmit o notă de fundamentare la minister și sper să reușesc să preiau un astfel de imobil. Am văzut și declarațiile primarului general privind preluarea unor imobile neutilizate și sper ca, în acest context, să identificăm o soluție”, a afirmat directorul CNIR

Compania își exprimă disponibilitatea de a acoperi inclusiv costurile unor lucrări de reparații capitale.

„Suntem deschiși inclusiv la consolidare, dacă este cazul, avem cu ce și avem cu cine. Clădirea am identificat-o întâmplător, mergând cu mașina. Am verificat ulterior situația în cadastru și am constatat că nu este înregistrată, ceea ce indică faptul că aparține statului. Am făcut demersurile necesare pentru a afla exact regimul juridic și am început procedurile. Este o luptă dificilă, dar sper să reușim”, a subliniat directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu, pentru Adevărul.