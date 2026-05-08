Norul de fum de la Cernobîl se deplasează spre Belarus. Ce mesaj transmit autoritățile române

Ministerul Mediului din România anunță că urmărește permanent evoluția incendiului izbucnit în zona Cernobîl, Ucraina, precum și deplasarea norului de fum, în colaborare cu instituțiile aflate în subordine și cu autoritățile din domeniu. Evaluările realizate până în acest moment arată că România nu este expusă niciunui risc.

Direcția vântului va împinge norul de fum către Belarus, apoi spre nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusie, potrivit meteorologilor

„Potrivit estimărilor realizate de Administrației Naționale de Meteorologie RA, direcția dominantă a vântului va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României. În paralel, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate monitorizează continuu nivelul de radioactivitate prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului, care funcționează cu stații automate și laboratoare specializate”, a precizat Ministerul Mediului, vineri, într-un comunicat.

Instituția precizează că, până la această oră, nu sunt momente de îngrijorare:

„Până la acest moment, nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în România. Valorile măsurate se încadrează în limitele normale și în tendințele multianuale specifice acestei perioade”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu instituțiile din subordine, continuă monitorizarea permanentă a situației și va comunica public orice actualizare relevantă, se mai arată în comunicat.

Amintim că un incendiu de proporții a izbucnit la Cernobîl, în zona de excludere, cuprinzând rapid suprafețe extinse de pădure contaminată, în timp ce vântul puternic și condițiile de secetă favorizează propagarea flăcărilor.

Flăcările au mistuit deja peste 1.100 de hectare de pădure, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Flăcările se propagă rapid, alimentate de vântul puternic și de condițiile meteorologice.

Autoritățile ucrainene au avertizat că intervenția echipelor de stingere este serios îngreunată de mai mulți factori, printre care terenul dificil și pericolul reprezentat de minele terestre rămase în urma conflictului armat din zonă.