search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România, calificare triumfală în semifinalele Mondialul de tenis de masă. Medalie după 26 de ani!

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România a debutat la Campionatul Mondial la tenis de masă contra Chinei, cea mai bună echipă din lume, practic imbatabilă de decenii încoace. Fetele noastre au pierdut cu 3-0, după care au executat tot ce le-a ieșit în cale. Ultima victimă: Franța, în sferturile de finală ale competiției. 

Fetele noastre, prestație de excepție contra Franței. Foto Facebook FRTM
Fetele noastre, prestație de excepție contra Franței. Foto Facebook FRTM

Franța pornea în acest meci favorită, cel puțin prin prisma locului ocupat la această oră în lume: 5, în timp ce Berni Szocs și compania sunt pe 7. Medaliate cu bronz la precedenta ediție a CM, jucătoarele din hexagon s-au înclinat în fața româncelor.

Adina Diaconu a deschis balul cu o înfrângere, 2-3 cu Jia Nan Yuan, însă Bernadette Szocs a adus punctul egalării, după un meci pe muchie de cuțit cu Prithika Pavade, încheiat însă cu un decisiv rapid: 11-2. Andreea Dragoman a adus naționala Noastră în avantaj, 2-1, după un succes în patru seturi cu Charlotte Lutz. La masă a intrat apoi din nou Berni, care a întors scorul cu Jia Nan Yuan de la 0-1 la 3-1, ducând România în semifinala Mondialului.

Naționala tricoloră și-a asigurat astfel prima prezență pe podiumul mondial după 26 de ani, lucru echivalent cu cel puțin medalia de bronz. În penultimul act, România va da piept cu China. Cum nu au nimic de pierdut, fetele noastre vor încerca să facă o figură frumoasă în fața celei mai bune echipe de pe mapamond.

Reprezentativa României nu mai fusese pe podiumul mondial din 2000. Palmaresul echipei feminine la Campionatele Mondiale cuprinde cinci medalii de aur (1950, '51, '53, '55, '56), patru de argint (1952, '57, '63, '69) și patru de bronz (1939, '48, '61, 2000).

România - Franța 3-1

Meciul 1: Adina Diaconu - Jia Nan Yuan 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11)

Meciul 2: Bernadette Szocs - Prithika Pavade 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11, 11-2)

Meciul 3: Andreea Dragoman - Charlotte Lutz 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6)

Meciul 4: Bernadette Szocs - Jia Nan Yuan 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12)

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
digi24.ro
image
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
stirileprotv.ro
image
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”
gandul.ro
image
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
mediafax.ro
image
Ce i-a spus ultima oară Mircea Lucescu nepotului său, Matei: ”Uneori prezența este extraordinar de importantă”
fanatik.ro
image
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
digisport.ro
image
Horoscop sâmbătă, 9 mai. Pentru un nativ e capăt de joc: inima știe ce vrea, dar mintea ezită!
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Greşeala fatală care poate arunca România înapoi în criză. Avertismentul dur al specialiștilor
observatornews.ro
image
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Ce reprezintă stelele unui hotel. Diferenţele clare între o cazare de trei şi patru stele
playtech.ro
image
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar pentru românii din Regat: „Aș face o paralelă cu ce se întâmplă în România”
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Autoritățile pregătesc schimbări importante pe litoralul românesc. Apar restricții pentru șezlonguri și construcțiile de pe plajă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Îngrijorare după incendiul de la Cernobîl. Unde se deplasează fumul
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?
click.ro
image
Suspectul în cazul elevei ucise în Bihor a fost găsit. A fost condamnat în trecut pentru omor
click.ro
image
Fata Andreei Bălan, la școală, despre „tata Victor”: „E forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”. Imagini emoționante
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener