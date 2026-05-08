România, calificare triumfală în semifinalele Mondialul de tenis de masă. Medalie după 26 de ani!

România a debutat la Campionatul Mondial la tenis de masă contra Chinei, cea mai bună echipă din lume, practic imbatabilă de decenii încoace. Fetele noastre au pierdut cu 3-0, după care au executat tot ce le-a ieșit în cale. Ultima victimă: Franța, în sferturile de finală ale competiției.

Franța pornea în acest meci favorită, cel puțin prin prisma locului ocupat la această oră în lume: 5, în timp ce Berni Szocs și compania sunt pe 7. Medaliate cu bronz la precedenta ediție a CM, jucătoarele din hexagon s-au înclinat în fața româncelor.

Adina Diaconu a deschis balul cu o înfrângere, 2-3 cu Jia Nan Yuan, însă Bernadette Szocs a adus punctul egalării, după un meci pe muchie de cuțit cu Prithika Pavade, încheiat însă cu un decisiv rapid: 11-2. Andreea Dragoman a adus naționala Noastră în avantaj, 2-1, după un succes în patru seturi cu Charlotte Lutz. La masă a intrat apoi din nou Berni, care a întors scorul cu Jia Nan Yuan de la 0-1 la 3-1, ducând România în semifinala Mondialului.

Naționala tricoloră și-a asigurat astfel prima prezență pe podiumul mondial după 26 de ani, lucru echivalent cu cel puțin medalia de bronz. În penultimul act, România va da piept cu China. Cum nu au nimic de pierdut, fetele noastre vor încerca să facă o figură frumoasă în fața celei mai bune echipe de pe mapamond.

Reprezentativa României nu mai fusese pe podiumul mondial din 2000. Palmaresul echipei feminine la Campionatele Mondiale cuprinde cinci medalii de aur (1950, '51, '53, '55, '56), patru de argint (1952, '57, '63, '69) și patru de bronz (1939, '48, '61, 2000).

România - Franța 3-1

Meciul 1: Adina Diaconu - Jia Nan Yuan 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11)

Meciul 2: Bernadette Szocs - Prithika Pavade 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11, 11-2)

Meciul 3: Andreea Dragoman - Charlotte Lutz 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6)

Meciul 4: Bernadette Szocs - Jia Nan Yuan 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12)