FCSB pleacă din Ghencea. Gigi Becali acuză administratorii stadionului de sabotaj

FCSB a obținut o victorie clară, 2-0, pe terenul celor de la Csikszereda, în etapa a doua din Superligă. După meci, Gigi Becali a anunțat că echipa nu va mai disputa partidele de pe teren propriu în Ghencea și va reveni pe Stadionul Arcul de Triumf.

Patronul campioanei susține că decizia a fost luată din cauza stării gazonului de pe arena din Ghencea. Becali a afirmat că suprafața de joc ar fi fost deteriorată intenționat pentru a afecta echipa și a criticat modul în care este administrat stadionul.

„Cred că o fac împotriva noastră. Eu așa cred!”

În opinia sa, mutarea pe Arcul de Triumf este cea mai bună soluție pentru perioada următoare.

„Da, da, o să jucăm pe Arcul de Triumf, pentru că în Ghencea nu poți juca. Adică ei ce au zis? Că ne ciupesc, că nu știu ce… Dar nu mai îngrijesc terenul deloc. Cred că o fac împotriva noastră. Eu așa cred, că a fost împotriva noastră. Adică nici pe vremuri nu a existat un asemenea teren, niciodată. Niciodată n-a existat un asemenea teren.

Acum ce au zis? «Lasă, mă, ce să-l mai îngrijim?». Bine, mă, atunci nu mai luați nici banii de închiriere!” Cum era gazonul acela și cum este acum… Adică n-a existat așa ceva acolo. Eu cred că o fac expres. Trebuie să dea socoteală Statului Major, la amiral, la colonel și la unitatea militară!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.