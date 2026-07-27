Mai multe echipaje de poliție au intervenit, în noaptea de duminică spre luni, în municipiul Constanța, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalul agenților și a încercat să își continue deplasarea. Tânărul a fost urmărit în trafic, imobilizat și încătușat.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:10, în zona intersecției străzilor Răscoalei 1907 și Cuza Vodă, unde mai mulți martori au observat intervenția polițiștilor, notează Ziarul Amprenta.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe strada Răscoalei 1907.

Șoferul nu s-a conformat indicațiilor oamenilor legii și și-a continuat deplasarea, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. Autoturismul a fost oprit la scurt timp, iar conducătorul auto a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru audieri.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au stabilit că la volan se afla un tânăr în vârstă de 24 de ani, care avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.