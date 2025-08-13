Ciocolata crește „colesterolul bun”, descoperirea surprinzătoare a oamenilor de știință

Un nou studiu, citat de EatingWell, arată că teobromina, un compus natural din ciocolata neagră, ar putea crește ușor nivelul colesterolului HDL – cunoscut și ca „colesterol bun”, esențial în prevenirea depunerilor pe artere și în protejarea sănătății inimii.

Ciocolata neagră este o sursă bogată atât de teobromină, cât și de polifenoli antioxidanți, care contribuie la sănătatea cardiovasculară. Cercetătorii au descoperit că teobromina poate da un impuls modest colesterolului HDL, dar efectul rămâne unul mic. În continuare, vei afla detalii despre studiul care a analizat impactul teobrominei asupra colesterolului și ce înseamnă aceste rezultate pentru sănătatea ta.

Studiu teobromină și colesterol HDL: metodologie și detalii

Cercetătorii de la Universitatea de Științe Medicale Kermanshah din Iran au desfășurat un studiu de 12 săptămâni cu 72 de adulți, cu vârste între 40 și 55 de ani, care aveau supraponderabilitate sau obezitate și sindrom metabolic — o afecțiune ce implică tensiune arterială ridicată, niveluri crescute de zahăr în sânge, exces de grăsime viscerală sau niveluri scăzute de colesterol HDL („colesterol bun”), toate crescând riscul bolilor cardiovasculare. Aproximativ 90% dintre participanți au fost femei.

Voluntarii au fost împărțiți în două grupuri: unul a primit zilnic un supliment de 450 mg de teobromină, iar celălalt un placebo. Toți au urmat o dietă hipocalorică, cu necesarul zilnic de calorii ajustat individual, în funcție de vârstă, sex, greutate, înălțime și nivel de activitate fizică.

În plus, participanților li s-a cerut să evite alimentele care conțin cacao și să limiteze consumul de cofeină la maximum patru cești de cafea, ceai sau cola pe zi, deoarece organismul poate transforma cofeina în teobromină.

Cercetătorii au măsurat nivelurile totale de colesterol HDL, dar și subtipuri specifice, precum HDL2 și HDL3, care diferă prin mărime și potențialul de protecție asupra inimii. De asemenea, au analizat modificările în activitatea a doi gene — PPAR-alfa și Sirt1 — ambele implicate în reglarea modului în care organismul procesează grăsimile și energia.

Cacaua este studiată de mult timp pentru efectele sale benefice asupra inimii. Cercetările arată că, fie consumată ca și ciocolată neagră, fie ca supliment, poate îmbunătăți mai mulți indicatori importanți, cum ar fi tensiunea arterială, colesterolul LDL („rău”), colesterolul total și nivelul glicemiei. Majoritatea beneficiilor vin de la antioxidanții naturali numiți polifenoli, în special flavanoli, care reduc inflamația și protejează vasele de sânge.

Rezultatele studiului despre efectele teobrominei asupra colesterolului HDL

La începutul studiului, nivelul mediu al colesterolului HDL în grupul care a primit teobromină era de 41,3 mg/dL, iar în grupul placebo era puțin mai ridicat, 42,4 mg/dL. Ambele valori se situează aproape de limita inferioară a intervalului considerat normal pentru adulți.

După 12 săptămâni, participanții care au luat suplimente cu teobromină au înregistrat o creștere foarte mică a colesterolului HDL total — în medie cu aproximativ 0,34 mg/dL — în timp ce grupul placebo a avut o scădere de circa 1,24 mg/dL.

Creșterea a fost mai evidentă în cazul subtipului HDL2, o formă mai mare și mai protectoare a colesterolului HDL. Nivelurile de HDL2 au crescut cu aproximativ 0,95 mg/dL în grupul cu teobromină, în timp ce în grupul placebo au scăzut ușor. Raportul dintre HDL2 și HDL3 s-a îmbunătățit, indicând o tendință spre un echilibru mai sănătos al colesterolului HDL.

Totodată, teobromina a părut să stimuleze activitatea genei PPAR-alfa, care ajută organismul să descompună grăsimile și să gestioneze energia. Gena Sirt1, însă, nu a prezentat modificări semnificative. Deși rezultatele sunt statistic semnificative, magnitudinea schimbărilor este mică și, cel mai probabil, nu va avea un impact major asupra sănătății inimii de unul singur.

Efectele teobrominei asupra colesterolului HDL: ce înseamnă pentru tine

Dacă speri să-ți crești colesterolul „bun” (HDL) mâncând mai mult ciocolată, nu te grăbi — nu e chiar atât de simplu. Doza de teobromină folosită în studiu (450 mg pe zi) este echivalentul a aproximativ 60-85 de grame de ciocolată neagră zilnic, adică puțin mai mult decât o porție obișnuită. Acest consum ar putea contracara obiectivele tale dacă încerci să reduci zahărul.

Mai important, creșterea efectivă a colesterolului HDL observată în studiu a fost mică — în jur de 0,3 mg/dL — și probabil că nu va avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii de unul singur. În plus, grupul placebo a înregistrat o ușoară scădere a nivelului HDL, ceea ce poate face ca diferența să pară mai mare decât este în realitate.

Totuși, ciocolata neagră conține și polifenoli benefici și a fost legată chiar de un risc mai scăzut de diabet, deci rămâne o alegere bună când vrei să adaugi puțină dulceață zilei tale. Doar nu o privi ca pe o soluție miraculoasă pentru nivelul colesterolului.

Deși studiul oferă unele indicii despre cum teobromina ar putea influența nivelurile de colesterol și activitatea genelor, este esențial să te concentrezi pe obiceiuri sănătoase dovedite: o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și controlul tensiunii arteriale și glicemiei, pentru a-ți susține eficient sănătatea inimii.

Opinia experților despre teobromină și sănătatea inimii

Experții confirmă că teobromina din ciocolata neagră poate crește ușor nivelul colesterolului „bun” (HDL) și poate ajuta organismul să proceseze grăsimile mai eficient, însă efectul este modest și nu reduce semnificativ riscul bolilor cardiovasculare de unul singur. Totuși, antioxidanții naturali din cacao, precum polifenolii, au fost asociați cu reducerea colesterolului total și protejarea inimii. Astfel, ciocolata neagră poate face parte dintr-un plan alimentar echilibrat, dar cel mai important este să menții obiceiuri sănătoase dovedite — alimentație sănătoasă, activitate fizică regulată și monitorizarea tensiunii arteriale și a glicemiei pentru o inimă puternică și sănătoasă.