search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ciocolata crește „colesterolul bun”, descoperirea surprinzătoare a oamenilor de știință

0
0
Publicat:

Un nou studiu, citat de EatingWell, arată că teobromina, un compus natural din ciocolata neagră, ar putea crește ușor nivelul colesterolului HDL – cunoscut și ca colesterol bun”, esențial în prevenirea depunerilor pe artere și în protejarea sănătății inimii.

Imagine cu bucăți de ciocolată neagră, alune și cacao Foto Allforone com au
Ciocolata neagră crește „colesterolul bun”, potrivit oamenilor se știință Foto Allforone com au

Ciocolata neagră este o sursă bogată atât de teobromină, cât și de polifenoli antioxidanți, care contribuie la sănătatea cardiovasculară. Cercetătorii au descoperit că teobromina poate da un impuls modest colesterolului HDL, dar efectul rămâne unul mic. În continuare, vei afla detalii despre studiul care a analizat impactul teobrominei asupra colesterolului și ce înseamnă aceste rezultate pentru sănătatea ta.

Studiu teobromină și colesterol HDL: metodologie și detalii

Cercetătorii de la Universitatea de Științe Medicale Kermanshah din Iran au desfășurat un studiu de 12 săptămâni cu 72 de adulți, cu vârste între 40 și 55 de ani, care aveau supraponderabilitate sau obezitate și sindrom metabolic — o afecțiune ce implică tensiune arterială ridicată, niveluri crescute de zahăr în sânge, exces de grăsime viscerală sau niveluri scăzute de colesterol HDL („colesterol bun”), toate crescând riscul bolilor cardiovasculare. Aproximativ 90% dintre participanți au fost femei.

Voluntarii au fost împărțiți în două grupuri: unul a primit zilnic un supliment de 450 mg de teobromină, iar celălalt un placebo. Toți au urmat o dietă hipocalorică, cu necesarul zilnic de calorii ajustat individual, în funcție de vârstă, sex, greutate, înălțime și nivel de activitate fizică.

În plus, participanților li s-a cerut să evite alimentele care conțin cacao și să limiteze consumul de cofeină la maximum patru cești de cafea, ceai sau cola pe zi, deoarece organismul poate transforma cofeina în teobromină.

Cercetătorii au măsurat nivelurile totale de colesterol HDL, dar și subtipuri specifice, precum HDL2 și HDL3, care diferă prin mărime și potențialul de protecție asupra inimii. De asemenea, au analizat modificările în activitatea a doi gene — PPAR-alfa și Sirt1 — ambele implicate în reglarea modului în care organismul procesează grăsimile și energia.

Cacaua este studiată de mult timp pentru efectele sale benefice asupra inimii. Cercetările arată că, fie consumată ca și ciocolată neagră, fie ca supliment, poate îmbunătăți mai mulți indicatori importanți, cum ar fi tensiunea arterială, colesterolul LDL („rău”), colesterolul total și nivelul glicemiei. Majoritatea beneficiilor vin de la antioxidanții naturali numiți polifenoli, în special flavanoli, care reduc inflamația și protejează vasele de sânge.

Rezultatele studiului despre efectele teobrominei asupra colesterolului HDL

La începutul studiului, nivelul mediu al colesterolului HDL în grupul care a primit teobromină era de 41,3 mg/dL, iar în grupul placebo era puțin mai ridicat, 42,4 mg/dL. Ambele valori se situează aproape de limita inferioară a intervalului considerat normal pentru adulți.

Citește și: Ciocolata care te ajută să controlezi colesterolul și îți salvează inima. Descoperă cum faci diferența

După 12 săptămâni, participanții care au luat suplimente cu teobromină au înregistrat o creștere foarte mică a colesterolului HDL total — în medie cu aproximativ 0,34 mg/dL — în timp ce grupul placebo a avut o scădere de circa 1,24 mg/dL.

Creșterea a fost mai evidentă în cazul subtipului HDL2, o formă mai mare și mai protectoare a colesterolului HDL. Nivelurile de HDL2 au crescut cu aproximativ 0,95 mg/dL în grupul cu teobromină, în timp ce în grupul placebo au scăzut ușor. Raportul dintre HDL2 și HDL3 s-a îmbunătățit, indicând o tendință spre un echilibru mai sănătos al colesterolului HDL.

Totodată, teobromina a părut să stimuleze activitatea genei PPAR-alfa, care ajută organismul să descompună grăsimile și să gestioneze energia. Gena Sirt1, însă, nu a prezentat modificări semnificative. Deși rezultatele sunt statistic semnificative, magnitudinea schimbărilor este mică și, cel mai probabil, nu va avea un impact major asupra sănătății inimii de unul singur.

Efectele teobrominei asupra colesterolului HDL: ce înseamnă pentru tine

Dacă speri să-ți crești colesterolul „bun” (HDL) mâncând mai mult ciocolată, nu te grăbi — nu e chiar atât de simplu. Doza de teobromină folosită în studiu (450 mg pe zi) este echivalentul a aproximativ 60-85 de grame de ciocolată neagră zilnic, adică puțin mai mult decât o porție obișnuită. Acest consum ar putea contracara obiectivele tale dacă încerci să reduci zahărul.

Mai important, creșterea efectivă a colesterolului HDL observată în studiu a fost mică — în jur de 0,3 mg/dL — și probabil că nu va avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii de unul singur. În plus, grupul placebo a înregistrat o ușoară scădere a nivelului HDL, ceea ce poate face ca diferența să pară mai mare decât este în realitate.

Totuși, ciocolata neagră conține și polifenoli benefici și a fost legată chiar de un risc mai scăzut de diabet, deci rămâne o alegere bună când vrei să adaugi puțină dulceață zilei tale. Doar nu o privi ca pe o soluție miraculoasă pentru nivelul colesterolului.

Citește și: Colesterolul redus într-o săptămână. Cinci pași recomandați de nutriționiști

Deși studiul oferă unele indicii despre cum teobromina ar putea influența nivelurile de colesterol și activitatea genelor, este esențial să te concentrezi pe obiceiuri sănătoase dovedite: o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și controlul tensiunii arteriale și glicemiei, pentru a-ți susține eficient sănătatea inimii.

Opinia experților despre teobromină și sănătatea inimii

Experții confirmă că teobromina din ciocolata neagră poate crește ușor nivelul colesterolului „bun” (HDL) și poate ajuta organismul să proceseze grăsimile mai eficient, însă efectul este modest și nu reduce semnificativ riscul bolilor cardiovasculare de unul singur. Totuși, antioxidanții naturali din cacao, precum polifenolii, au fost asociați cu reducerea colesterolului total și protejarea inimii. Astfel, ciocolata neagră poate face parte dintr-un plan alimentar echilibrat, dar cel mai important este să menții obiceiuri sănătoase dovedite — alimentație sănătoasă, activitate fizică regulată și monitorizarea tensiunii arteriale și a glicemiei pentru o inimă puternică și sănătoasă.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
gandul.ro
image
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
playtech.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Românii care pierd 500 de lei la pensie. Noua lege nu este pusă în aplicare
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie