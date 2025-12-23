search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Extremiștii folosesc clonarea vocală cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a-și amplifica propaganda, avertizează experții

0
0
Publicat:

Instrumentele de inteligență artificială care pot genera și imita voci umane sunt folosite tot mai frecvent de grupări extremiste pentru a-și răspândi ideologia și pentru a ajunge la un public mai larg, potrivit cercetătorilor care monitorizează activitatea acestora în mediul online.

Adolf Hilter adus în actualitate cu AI/FOTO:Arhiva
Adolf Hilter adus în actualitate cu AI/FOTO:Arhiva

În timp ce explozia tehnologiilor AI produce transformări majore în industrii precum cea muzicală, aceleași instrumente sunt exploatate și într-un colț mult mai puțin vizibil al internetului: propaganda extremistă. Grupări care variază de la neo-naziști până la organizații jihadiste utilizează clonarea vocală și traducerile generate de AI pentru a recrea discursuri ale unor figuri-cheie și pentru a le adapta rapid în mai multe limbi.

„Adoptarea traducerilor asistate de inteligență artificială de către teroriști și extremiști reprezintă o evoluție semnificativă a strategiilor lor de propagandă digitală”, explică Lucas Webber, analist senior în domeniul amenințărilor la organizația Tech Against Terrorism și cercetător la Soufan Center.

Potrivit acestuia, metodele anterioare se bazau pe traducători umani sau pe sisteme rudimentare de traducere automată, adesea limitate din punct de vedere al acurateței și al nuanțelor stilistice. „Astăzi, instrumentele generative avansate permit realizarea unor traduceri fluide, care păstrează tonul, emoția și intensitatea ideologică a mesajului, indiferent de limbă”, spune Webber.

În zona extremismului de extremă dreapta, utilizarea software-ului de clonare vocală a devenit deosebit de vizibilă. Mai multe versiuni în limba engleză ale unor discursuri atribuite lui Adolf Hitler au acumulat zeci de milioane de vizualizări și redări pe platforme precum X, Instagram sau TikTok.

Creatorii de conținut extremist folosesc servicii de clonare vocală

Un raport recent al Global Network on Extremism and Technology (GNet) arată că creatorii de conținut extremist folosesc servicii de clonare vocală, inclusiv ElevenLabs, alimentând aceste sisteme cu înregistrări de arhivă din perioada celui de-Al Treilea Reich. Rezultatul este o voce sintetică ce imită discursurile originale, dar adaptate pentru publicul contemporan.

Aceleași instrumente sunt utilizate și de grupări neo-naziste radicale, cunoscute pentru retorica lor violentă, pentru a difuza versiuni modernizate ale mesajelor lor. Un exemplu este transformarea, la finalul lunii noiembrie, a unui text extremist notoriu într-o carte audio realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Analiștii în domeniul combaterii extremismului atrag atenția că astfel de materiale au o încărcătură simbolică puternică și un impact semnificativ asupra comunităților online radicalizate. „Istoria și statutul aproape cultic al unor astfel de texte le conferă o influență deosebită în mediile extremiste”, explică Joshua Fisher-Birch, cercetător la Counter Extremism Project.

Fenomenul nu este limitat la extrema dreaptă

Potrivit experților, canale media afiliate grupării Stat Islamic folosesc activ inteligența artificială pentru a transforma texte ideologice în materiale audio și video, mai atractive și mai ușor de distribuit. Acest lucru permite răspândirea rapidă a mesajelor în mai multe limbi, fără a mai fi nevoie de vorbitori nativi sau de traducători dedicați.

În trecut, figuri centrale ale propagandei jihadiste își înregistrau personal mesajele pentru publicul occidental. Astăzi, AI-ul reduce aceste bariere, facilitând producerea de conținut adaptat diferitelor regiuni și culturi.

Cercetătorii subliniază că extremiștii folosesc inclusiv aplicații gratuite de inteligență artificială pentru o varietate de activități, de la generarea de imagini până la organizarea și documentarea internă. Pentru autoritățile de combatere a terorismului, acest lucru confirmă o realitate cunoscută: progresul tehnologic este constant exploatat de astfel de grupări, iar eforturile de a le contracara rămân un joc permanent de recuperare a decalajului.

Utilizarea AI în propaganda extremistă ridică noi provocări pentru platformele online și pentru instituțiile de securitate, care încearcă să limiteze răspândirea acestor mesaje fără a afecta libertatea de exprimare sau utilizările legitime ale tehnologiei.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”
stirileprotv.ro
image
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
gandul.ro
image
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
mediafax.ro
image
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și câți bani primesc
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: 'I-am întrebat ce fac de sărbători și...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
De ce a demisionat Daniel David din fruntea Ministerului Educației. Cine i-ar putea lua locu
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă