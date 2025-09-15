search
Luni, 15 Septembrie 2025
Un cardiolog dezvăluie care sunt semnele că inima are nevoie de un control. Ce legătură au senzațiile de arsuri la stomac

Publicat:

Un cardiolog renumit a dezvăluit cele patru semne care indică faptul că inima are nevoie de un control medical. Acestea pot apărea cu mult înainte ca situația să devină critică, avertizează specialistul.

Persoană cu afecțiuni cardiace FOTO: Shuterstock
Persoană cu afecțiuni cardiace FOTO: Shuterstock

„Cel mai recunoscut semn al problemelor cardiace rareori se manifestă ca durerea dramatică zdrobitoare văzută în filme”, a declarat dr. Oliver Guttman, cardiolog consultant la Spitalul Wellington din Londra. În schimb, el a avertizat că poate fi o senzație „subtilă, înșelătoare sau intermitentă precum o greutate, o strângere sau o presiune, uneori este descrisă ca o bandă care strânge pieptul”. 

Se poate manifesta ca „o senzație de arsură sau durere care seamănă cu arsuri la stomac sau indigestie”, a explicat medicul, potrivit dailymail. Durerea se poate răspândi la brațe (adesea la stângul), umeri, gât, maxilar sau spate.

Dr. Guttman a explicat că aceste senzații pot fi un semn de angină pectorală, o afecțiune cardiacă cauzată de reducerea fluxului sanguin către organ, adesea din cauza arterelor îngroșate și îngustate.

„Deși angina în sine nu este un atac de cord, ea semnalează o boală coronariană subiacentă și crește riscul de atac de cord dacă nu este tratată”, a avertizat el. Dacă este însoțită de greață, transpirație, amețeli și anxietate, ar putea semnala că inima este supusă unui efort excesiv.

Potrivit medicului, deși este normal să rămâi fără suflu după exerciții fizice, „dificultățile de respirație în timpul activităților de rutină pot indica faptul că inima se străduiește să pompeze sânge în mod eficient”.

Oboseală persistentă, care nu se ameliorează prin odihnă

Semnele de avertizare la care trebuie să fiți atenți includ senzația de incapacitate de a respira profund în timp ce stați nemișcat, trezirea bruscă în timpul nopții cu dificultăți de respirație, nevoia de perne suplimentare pentru a dormi confortabil. 

„De asemenea, fiți atenți la dificultățile de respirație care se agravează în decursul a câteva zile sau săptămâni sau care vă limitează în îndeplinirea sarcinilor simple”, a spus el, adăugând că acestea se pot manifesta în mai multe alte moduri în viața de zi cu zi.

„De exemplu, dificultăți în urcarea unui singur etaj de scări, care înainte era ușor, senzația de oboseală la respirație atunci când traversați o cameră cu rufele în brațe sau apariția bruscă a dificultății de respirație atunci când vă aplecați pentru a vă lega șireturile”, a spus cardiologul.

În al treilea rând, medicul a avertizat „că oboseala sau slăbiciunea pot fi semne precoce ale problemelor cardiace. Deși, toată lumea obosește ocazional, oboseala legată de inimă este persistentă, extremă și nu se ameliorează prin odihnă”.

Aceasta se poate manifesta prin „senzația de epuizare” după efectuarea unor sarcini casnice simple, cum ar fi aspirarea, spălarea vaselor, mersul pe jos pe o distanță scurtă de la mașină la magazin, sau prin apariția unei slăbiciuni bruște care face dificile sarcinile de rutină, cum ar fi transportul cumpărăturilor.

Această energie scăzută poate provoca, de asemenea, dificultăți de concentrare sau de efectuare a sarcinilor mentale și poate face ca persoanele să nu poată efectua exerciții fizice simple fără a se simți extrem de obosite.

Acest lucru se poate întâmpla deoarece inima nu pompează suficient sânge bogat în oxigen către mușchi și organe. Femeile pot observa oboseala neobișnuită ca unul dintre primele semne ale bolilor de inimă, adesea fără simptomul clasic al durerii în piept.

Și, în cele din urmă, deși a spus că bătăile inimii nu trebuie să fie regulate, „palpitațiile frecvente sau neregularitățile nu trebuie ignorate”.

„De asemenea, fiți atenți la senzația de bătaie neașteptată a inimii sau la episoade care durează de la câteva secunde la câteva minute și pot apărea de mai multe ori pe zi. Aceste simptome pot indica aritmii, cum ar fi fibrilația atrială, care crește riscul de accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă. Controlul medical regulat, gestionarea stilului de viață și conștientizarea simptomelor subtile sunt esențiale pentru menținerea sănătății inimii”, concluzionează medicul cardiolog.

Viață sănătoasă

