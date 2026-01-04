Doliu în Bulgaria: a murit creatorul Generației de Aur, cel care a dus echipa pe locul 4 la World Cup 1994

Cel mai mare antrenor al bulgarilor, Dimităr Penev, a murit ieri la vârsta de 80 de ani. E doliu în țara vecină pentru legenda care a dus echipa lui Stoicikov & Co până în finala mică a Cupei Mondiale din 1994.

Anunțul a fost făcut de Federația Bulgară de Fotbal, aceasta precizând că Dimităr Penev s-a stins din viață după o lungă suferință. Creatorul Generației de Aur a bulgarilor a avut trei mandate (1989, 1991-1996 și 2007) la naționala țării vecine, dar și la nivel de club, el pregătind pe CSKA Sofia și Spartak Varna, dar și pe Al-Nassr sau Liaoning.

Pentru bulgari, Dimităr Penev nu a fost mare doar ca antrenor. Ca jucător, a evoluat la doar două echipe, Lokomotiv și CSKA Sofia, cu cea din urmă cucerind 7 campionate și 5 cupe. Anterior, el mai câștigase un titlu alături de rivala din capitala țării.

După ce vestea tristă a fost dată publicității, Hristo Stoicikov, cel mai mare jucător bulgar din toate timpurile, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care și-a luat adio de la antrenorul său favorit: „Uriaș! Cel mai mare! Patriarhul fotbalului nostru! Omul care ne-a adus pe locul patru în lume! Omul care ne-a construit atât ca indivizi, cât și ca sportivi! Odihnește-te în pace, Seniorule! Nu vei fi niciodată uitat”.