O bacterie obișnuită ascunde un virus necunoscut care ar putea fi legat de apariția cancerului

Publicat:

O echipă internațională de cercetători a descoperit un virus necunoscut până acum, care trăiește în interiorul bacteriilor intestinale și ar putea fi legat de apariția cancerului colorectal, unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer din țările dezvoltate.

Bacterii intestin FOTO: getty images
Bacterii intestin FOTO: getty images

Specialiștii din Danemarca și Australia au analizat bacteriile intestinale ale pacienților cu cancer colorectal și au observat că Bacteroides fragilis, o bacterie prezentă și la persoanele sănătoase, poate purta un bacteriofag – un virus care infectează bacteriile. 

Studiile arată că persoanele cu cancer colorectal au de două ori mai multe șanse să aibă acest virus în intestinele lor, potrivit science alert.

„Este o descoperire importantă, deoarece nu este doar bacteria în sine care contează, ci interacțiunea ei cu virusul pe care îl poartă”, explică microbiologul Flemming Damgaard, de la Spitalul Universitar din Odense.

Cercetătorii subliniază că nu pot demonstra încă o relație directă de cauză-efect între virus și cancer, însă descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor teste de screening sau tratamente țintite.

Aproximativ 80% din riscul de cancer colorectal este atribuit factorilor de mediu, inclusiv compoziției bacteriilor intestinale.

În viitor, scanarea probelor de scaun pentru prezența acestui virus ar putea ajuta la identificarea persoanelor cu risc crescut de cancer colorectal.

„Anterior, studierea bacteriilor intestinale era ca și cum am căuta un ac într-un car cu paie. Acum investigăm virusurile din interiorul bacteriilor, ceea ce ar putea explica diferențele dintre pacienți”, adaugă Damgaard.

