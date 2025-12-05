search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ce se întâmplă în corpul nostru dacă bem zilnic un pahar cu vin. Efectele, explicate de cercetători

0
0
Publicat:

Vinul este una dintre cele mai populare băuturi alcoolice din lume. Folosit fie la gătit sau consumat simplu, acesta și-a câștigat reputația de cea mai sănătoasă băutură alcoolică. De aceea, mulți băutori s-au întrebat dacă ar fi sănătos să consume un pahar de vin în fiecare seară.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit Eating Well, cercetările sugerează că un consum moderat de vin poate oferi câteva beneficii potențiale pentru sănătatea generală. Cu toate acestea, este important de menționat că aceste beneficii pot varia în funcție de tipul de vin consumat, în special vinul roșu și cel alb.

De fapt, cercetările au descoperit că vinul roșu poate oferi mai multe beneficii decât vinul alb.

Poate înrăutăți somnul

Deși mulți oameni consumă cu speranța că vor fi mai relaxați înainte de culcare, de fapt, vinul poate să înrăutățească calitatea somnului.

Cercetările arată că până și consumul a doar două pahare înainte de culcare poate perturba somnul. Consumul de alcool a întârziat și a scurtat faza de somn REM (mișcare rapidă a ochilor), una dintre fazele somnului.

În timpul fazei REM, activitatea creierului crește până la niveluri aproape egale cu cele din starea de veghe, ochii se mișcă rapid sub pleoape, iar ritmul cardiac și respirația se accelerează. Este o etapă vitală pentru consolidarea memoriei, învățare și reglarea emoțiilor, și reprezintă aproximativ 25% din timpul total de somn.

Cu cât participanții consumau mai mult alcool, cu atât somnul lor REM era mai slab.

Poate duce la creșterea riscului de cancer

De asemenea, consumul excesiv de alcool este asociat cu un risc crescut de apariție a diverselor tipuri de cancer, și anume cancerul oral, faringian, laringian, esofagian, hepatic, colorectal și de sân.

Dacă luăm medicamente și consumăm vin, efectele medicamentelor pot fi reduse. 

Printre medicamentele care pot interacționa cu alcoolul se numără cele utilizate pentru alergii, anxietate, epilepsie, artrită, ADHD, depresie, diabet, colesterol ridicat, probleme de somn și multe altele. 

O serie de studii au demonstrat că vinul roșu aduce beneficii pentru sănătatea inimii. Potrivit unui studiu, persoanele care consumau jumătate sau un pahar de vin pe zi, în combinație cu o dietă mediteraneană, și-au redus riscul unui incident cardiovascular cu 50%.

Poate avea efect antiinflamator

Vinul roșu a demonstrat, de asemenea, efecte antiinflamatoare. Un studiu a constatat că băutul de vin roșu poate reduce semnificativ anumiți markeri de inflamație legați de ateroscleroză, acumularea de placă pe pereții arterelor.

Acest lucru a fost valabil pentru adulții sănătoși, dar nu și pentru persoanele cu risc crescut de a dezvolta boli cardiovasculare. Alte studii susțin beneficiile antiinflamatoare ale consumului de vin roșu.

Efectul se datorează, de asemenea, antioxidanților din vinul roșu, care pot ajuta la contracararea stresului oxidativ ce poate deteriora celulele și poate duce la inflamație. Prea mult alcool, sub orice formă, poate promova inflamația.

Vinul are efecte benefice și pentru sănătatea mintală

Unele studii sugerează că un consum moderat de vin, în special vin roșu, poate fi asociat cu un risc redus de declin cognitiv și de anumite boli neurodegenerative, cum ar fi boala Alzheimer.

De exemplu, o analiză a constatat că băutul de vin roșu ar putea ajuta la prevenirea demenței. Acest lucru se datorează din nou antioxidanților din vinul roșu, care pot ajuta la prevenirea stresului oxidativ și a inflamației. 

Nu în ultimul rând, vinul roșu, în special, a fost studiat în rolul său în sănătatea intestinală. Multiple studii au constatat că vinul roșu, în cantități variind între 180 și 270 de mililitri, a crescut bacteriile benefice din intestin.

Creșterea bacteriilor bune din intestin conduce la o diversitate mai mare, ceea ce îmbunătățește sănătatea microbiomului. Într-un studiu cu peste 900 de participante, vinul roșu a fost asociat cu o diversitate intestinală îmbunătățită. Vinul alb a avut o asociere modestă, dar alte băuturi alcoolice nu au părut să aducă beneficii sănătății.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a învățat el pe unde a fost”
fanatik.ro
image
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre
observatornews.ro
image
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Locul din casa în care bradul se usucă cel mai repede. Unde să NU îl pui niciodată în perioada sărbătorilor
playtech.ro
image
Barajul Paltinu, coșmarul lui Nicolae Ceaușescu. Incidentul uitat din 1984 care anunța dezastrul din 2025
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Substanță chimică toxică în cereale, paste și croissante. Semnal de alarmă la nivel european
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Așa mamă, așa fiică! Fata cea mică a Amaliei Năstase a reprodus imaginea iconică a mamei sale din tinerețe

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză