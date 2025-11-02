search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

De ce suntem percepuți ca fiind mai atractivi atunci când mâncăm usturoi? Ce alimente produc cele mai puțin sexy mirosuri

0
0
Publicat:

La fel cum unele alimente pe care le consumăm ne fac să mirosim urât, la polul opus sunt alimente care ne fac să emanăm un miros plăcut. 

Fiecare persoană are un profil olfactiv unic, asemenea unei amprente digitale, potrivit BBC. Totul, de la tipul nostru de personalitate până la starea noastră de spirit și sănătate, afectează modul în care mirosim.

1 curatare usturoi jpg jpeg

„Ultimele decenii au arătat că mirosul este determinat de genele, hormonii, sănătatea și igiena noastră. Indiferent dacă suntem bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, homosexuali sau heterosexuali, dominanți sau subordonați, în perioada de ovulație sau însărcinate, bolnavi sau sănătoși, fericiți sau triști”, a explicat Craig Roberts, profesor de psihologie socială la Universitatea din Stirling, Scoția.

În cazul multora dintre acești factori nu-i putem controla. Dar o influență semnificativă asupra modului în care mirosim o au alimentele pe care le consumăm. Acestea nu numai că ne afectează mirosul emanat, ci și modul în care suntem percepuți, inclusiv cât de atrăgători părem pentru ceilalți, potrivit unui număr mic, dar în creștere, de studii.

Usturoiul, alcoolul, carnea și chiar postul pot afecta mirosul corpului nostru și pot modifica gradul de atractivitate pentru ceilalți, arată sursa citată.

Ce se întâmplă la nivelul intestinului și pielii

Lina Begdache, profesor asistent de studii de sănătate și wellness la Universitatea de Stat din New York, Binghamton, spune că, la nivel biologic, alimentele ne afectează mirosul corporal în două moduri principale.

În primul rând,  e vorba de ceea ce se întâmplă în intestin. Pe măsură ce digermăm alimentele, bacteriile le metabolizează în interiorul intestinului. Unele dintre aceste interacțiuni între substanțele chimice din alimente și bacterii eliberează gaze, molecule volatile care ies din corp în același mod în care au intrat alimentele, spune Begdache. Acest lucru poate duce la respirație urât mirositoare sau halitoză, în special în funcție de ceea ce mâncăm. Aproximativ o treime din adulții din întreaga lume suferă de o formă de halitoză, deși există și alte cauze în afară de digestie.

În al doilea rând este vorba de piele. Componentele chimice din alimentele consumate, odată metabolizate, circulă prin fluxul sanguin și prin diverse țesuturi ale corpului. Unele se elimină prin transpirație, unde interacționează cu bacteriile pielii și creează un miros neplăcut

Trebuie precizat că transpirația, în sine, este inodoră, bacteriile pielii care se dezvoltă în transpirație fiind cele care conferă mirosul neplăcut.

Alimentele cu cele mai puternice mirosuri au aproape întotdeauna un vinovat comun: sulful. Paradoxal, unele studii sugerează că acești compuși mirositori pot avea un efect neașteptat, făcându-ne mai atractivi.

Studiile sugerează că, deși usturoiul face cu siguranță respirația oamenilor să miroasă urât, paradoxal face transpirația axilară a oamenilor mai atractivă.

Cercetătorii au pus 42 de bărbați să poarte tampoane axilare care le-au colectat transpirația timp de 12 ore, în timp ce unii dintre ei au mâncat puțin usturoi, alții au mâncat mult usturoi, iar alții au luat suplimente de usturoi.

Ulterior, 82 de femei au evaluat mirosul colectat de pe aceste tampoane în funcție de evaluări subiective privind plăcerea, atractivitatea, masculinitatea și intensitatea.

„Am fost cu adevărat surprinși”

Tampoanele colectate de la bărbații care au consumat puțin usturoi nu au stârnit o reacție puternică, dar cele de la bărbații care au mâncat mult usturoi au fost percepute ca având  mirosuri foarte sexy. Și cei care au luat suplimente au fost percepuți, de asemenea, ca fiind mai atractivi.

„Am repetat acest studiu de trei ori, deoarece am fost cu adevărat surprinși”, a declarat Jan Havlíček, omul de știință din spatele experimentului,  care studiază etologia umană și comunicarea chimică la Universitatea Carolină din Republica Cehă.

Deoarece usturoiul are proprietăți antioxidante și antimicrobiene care îmbunătățesc sănătatea oamenilor, el speculează că acest lucru ar putea face mirosul acestor bărbați mai plăcut pentru femei.

De menționat că dietele bogate în carbohidrați au produs cele mai puțin sexy mirosuri.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
digi24.ro
image
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
stirileprotv.ro
image
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
gandul.ro
image
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
mediafax.ro
image
Meme Stoica dă foc fanilor: „Rapid și Craiova au suporteri la un loc cât are FCSB!”
fanatik.ro
image
Un bucureștean a găsit o „metodă diabolică” prin care și-a făcut vecinii să-i achite restanțele uriașe la întreținere. Bărbatul locuiește într-unul dintre cele mai luxoase complexuri rezidențiale din Capitală.
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de propriii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
playtech.ro
image
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a uitat: ”Aici am renăscut. Ei mi-au salvat viața”
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Animal unic în lume, văzut pentru prima oară în sălbăticie care bântuie pădurea...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Daniel Balaş aruncă bomba despre doctoriţa Ştefania Szabo: I-am spus că fostul soţ o s-o bage în pământ, i-am zis că nu prinde sfârşitul anului
romaniatv.net
image
Ninsorile lovesc țara! Alertă meteo de ultim moment
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?