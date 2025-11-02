De ce suntem percepuți ca fiind mai atractivi atunci când mâncăm usturoi? Ce alimente produc cele mai puțin sexy mirosuri

La fel cum unele alimente pe care le consumăm ne fac să mirosim urât, la polul opus sunt alimente care ne fac să emanăm un miros plăcut.

Fiecare persoană are un profil olfactiv unic, asemenea unei amprente digitale, potrivit BBC. Totul, de la tipul nostru de personalitate până la starea noastră de spirit și sănătate, afectează modul în care mirosim.

„Ultimele decenii au arătat că mirosul este determinat de genele, hormonii, sănătatea și igiena noastră. Indiferent dacă suntem bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, homosexuali sau heterosexuali, dominanți sau subordonați, în perioada de ovulație sau însărcinate, bolnavi sau sănătoși, fericiți sau triști”, a explicat Craig Roberts, profesor de psihologie socială la Universitatea din Stirling, Scoția.

În cazul multora dintre acești factori nu-i putem controla. Dar o influență semnificativă asupra modului în care mirosim o au alimentele pe care le consumăm. Acestea nu numai că ne afectează mirosul emanat, ci și modul în care suntem percepuți, inclusiv cât de atrăgători părem pentru ceilalți, potrivit unui număr mic, dar în creștere, de studii.

Usturoiul, alcoolul, carnea și chiar postul pot afecta mirosul corpului nostru și pot modifica gradul de atractivitate pentru ceilalți, arată sursa citată.



Ce se întâmplă la nivelul intestinului și pielii

Lina Begdache, profesor asistent de studii de sănătate și wellness la Universitatea de Stat din New York, Binghamton, spune că, la nivel biologic, alimentele ne afectează mirosul corporal în două moduri principale.

În primul rând, e vorba de ceea ce se întâmplă în intestin. Pe măsură ce digermăm alimentele, bacteriile le metabolizează în interiorul intestinului. Unele dintre aceste interacțiuni între substanțele chimice din alimente și bacterii eliberează gaze, molecule volatile care ies din corp în același mod în care au intrat alimentele, spune Begdache. Acest lucru poate duce la respirație urât mirositoare sau halitoză, în special în funcție de ceea ce mâncăm. Aproximativ o treime din adulții din întreaga lume suferă de o formă de halitoză, deși există și alte cauze în afară de digestie.

În al doilea rând este vorba de piele. Componentele chimice din alimentele consumate, odată metabolizate, circulă prin fluxul sanguin și prin diverse țesuturi ale corpului. Unele se elimină prin transpirație, unde interacționează cu bacteriile pielii și creează un miros neplăcut

Trebuie precizat că transpirația, în sine, este inodoră, bacteriile pielii care se dezvoltă în transpirație fiind cele care conferă mirosul neplăcut.

Alimentele cu cele mai puternice mirosuri au aproape întotdeauna un vinovat comun: sulful. Paradoxal, unele studii sugerează că acești compuși mirositori pot avea un efect neașteptat, făcându-ne mai atractivi.

Studiile sugerează că, deși usturoiul face cu siguranță respirația oamenilor să miroasă urât, paradoxal face transpirația axilară a oamenilor mai atractivă.

Cercetătorii au pus 42 de bărbați să poarte tampoane axilare care le-au colectat transpirația timp de 12 ore, în timp ce unii dintre ei au mâncat puțin usturoi, alții au mâncat mult usturoi, iar alții au luat suplimente de usturoi.

Ulterior, 82 de femei au evaluat mirosul colectat de pe aceste tampoane în funcție de evaluări subiective privind plăcerea, atractivitatea, masculinitatea și intensitatea.

„Am fost cu adevărat surprinși”

Tampoanele colectate de la bărbații care au consumat puțin usturoi nu au stârnit o reacție puternică, dar cele de la bărbații care au mâncat mult usturoi au fost percepute ca având mirosuri foarte sexy. Și cei care au luat suplimente au fost percepuți, de asemenea, ca fiind mai atractivi.

„Am repetat acest studiu de trei ori, deoarece am fost cu adevărat surprinși”, a declarat Jan Havlíček, omul de știință din spatele experimentului, care studiază etologia umană și comunicarea chimică la Universitatea Carolină din Republica Cehă.

Deoarece usturoiul are proprietăți antioxidante și antimicrobiene care îmbunătățesc sănătatea oamenilor, el speculează că acest lucru ar putea face mirosul acestor bărbați mai plăcut pentru femei.

De menționat că dietele bogate în carbohidrați au produs cele mai puțin sexy mirosuri.