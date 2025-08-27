search
Ce beneficii aduce pătrunjelul sănătății organismului. Cum poate fi consumat pentru efect maxim

Pătrunjelul, o plantă aromatică destul de des întâlnită în bucătăriile noastre poate fi un adevărat aliat al sănătății organismului. Această plantă este bogată în uleiuri esențiale, antioxidanți și o gamă variată de nutrienți.

Ce beneficii aduce pătrunjelul sănătății organismului/FOTO: Arhivă
Pătrunjelul, consumat regulat sub formă de ceai, suc sau vin tonic, poate susține funcționarea rinichilor, ficatului și echilibrul hormonal, aducând beneficii vizibile și menținând starea generală de bine.

Considerat de mulți un superaliment, pătrunjelul este bogat în uleiuri esențiale, antioxidanți și o gamă variată de nutrienți. Conform datelor USDA, pătrunjelul proaspăt conține potasiu, calciu, magneziu, fosfor și sodiu, precum și vitaminele A, C, K și E, dar și tiamină, riboflavină, niacină, vitamina B6, folat, fier și zinc.

Totodată, frunza sa este o sursă de compuși volatili precum miristicina, limonenul, eugenolul și alfa-tuienul, care contribuie la proprietățile sale medicinale.

De asemenea, pătrunjelul are și un efect diuretic natural, favorizând eliminarea toxinelor prin urină și prevenind formarea calculilor renali.

Studiile arată că flavonoidele și compușii fenolici din pătrunjel sprijină sănătatea rinichilor și pot fi de ajutor în cazul urolitiazei. În plus, consumul de pătrunjel poate ameliora balonarea, edemele și retenția de apă.

Pentru cele mai bune efecte, pătrunjelul ar trebui consumat sub formă de ceai sau suc. Ceaiul de pătrunjel se prepară dintr-o linguriță de frunze uscate la 250 ml apă clocotită, se lasă la infuzat 10 minute și se consumă călduț.

Sucul de pătrunjel se obține din frunze proaspete, mixate cu puțină apă și consumate imediat pentru a beneficia de proprietățile maxime.

Pătrunjelul aduce beneficii și pentru sănătatea ficatului. Compușii antioxidanți din pătrunjel, precum apigenina și luteolina, stimulează funcția hepatică și susțin procesul de detoxifiere al ficatului.

