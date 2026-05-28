Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Speculanții de la porțile fermelor

Nu ar trebui să fie invers, cum era cu ani în urmă, când legumele și fructele, precum și produsele procesate se puteau cumpăra mai ieftin direct de la producători în raport cu mărfurile similare din piețe, magazine și alte locuri special amenajate, unde se vindeau mai scump?

De câțiva ani încoace, constatăm că produse de larg consum, în special legumele și fructele de sezon, comercializate la porțile fermelor direct de către producători au prețuri mult mai mari în raport cu alte mărfuri similare vândute în comerțul organizat!

Prețul producătorilor peste cel al pieței nu garantează însă și că produsele respective sunt mai calitative și sigure din punct de vedere al siguranței alimentare pentru consumatori.

Cei care cumpără produse agroalimentare de la porțile micilor sau mediilor producători merg la risc pe pielea lor, cu asigurarea verbală a vânzătorilor că mărfurile lor sunt foarte bune, proaspete și gustoase.!

 Nu întotdeauna lucrurile sunt conforme cu cele spuse de vânzătorii care-și laudă marfa scumpă, mai ales când această marfă nu este verificată, controlată din punct de vedere al calității și protecției consumatorului.

Să luăm de exemplu legumele și fructele de sezon, care în această perioadă se vând nu doar în piețele de profil, magazine, supermarketuri și alte zone de comercializare special amenajate și unde sunt verificate din punct de vedere al calității și siguranței alimentare comparativ cu cele vândute la liber, la porțile fermelor, în târguri sau pe marginea drumurilor de către diverși mici producători și comercianți stradali.

Dacă în piețele din București, în magazinele de profil și în supermarketuri căpșunele, cireșele, roșiile sau castraveții românești se vând cu anumite prețuri în scădere acum, la porțile fermelor, producătorii și comercianții liberi dau mult mai scump produsele similar!

Dacă 1 kg de căpșune costă 20 de lei în piețele agroalimentare și magazine, la poarta producătorilor noștri prețul este de la 30 de lei kg în sus!

Cireșele la fel, roșiile la fel, castraveții, varza la fel!!!

Cum se explică prețurile mari cerute de producători la porțile fermelor în condițiile în care sunt aceleași produse ca în comerț, au o calitate asemănătoare, dar sunt necontrolate și neverificate, pot conține pesticide și alte chimicale în exces, periculoase pentru sănătatea consumatorilor?

Și comparativ cu mărfurile similare din magazine și piețe, mici producători de la porți nu plătesc taxe, nu plătesc tva, nu plătesc taxa de raft, nu au adaos comercial, nu au cheltuieli cu transportul, depozitarea, distribuția, nu au costuri cu angajații care comercializează marfa.

Auzim de mai mulți ani sloganul „Cumpărați de la producătorii români!”, pentru a susține producția și economia locală!

Numai că, în realitate mulți producători români care vând la liber, la porțile fermelor ori pe marginea drumurilor, produse netaxate, necontrolate, nesigure la prețuri mult peste prețurile pieței sunt niște speculanți.

Preferă să vândă scump, fără să ofere calitate și siguranță alimentară!

Cumpărătorii de bună credință, unii convinși că astfel îi ajută și pe mici producători, preferă să dea mai mulți bani pentru legumele și fructele vândute la liber, la porțile fermelor sau pe marginea șoselelor, asumându-și riscul de a consuma un produs de multe ori, necalitativ, neconform și nesigur din punct de vedere al siguranței alimentare.

Unii producători care-și comercializează produsele la poarta fermelor, la prețuri mult peste cele ale pieței, exagerează cu chimicalele la cultivarea legumelor și fructelor! Ei le ajută să crească repede, mari și frumoase, să se coacă rapid cu ajutorul a tot felul de substanțe pe care le achiziționează de la magazinele de specialitate.

Doar că rezultatul este obținerea unui produs proaspăt, mare, frumos, arătos, care ia ochii și bani consumatorilor fără să ofere în schimb calitate, gust, aroma, caracteristici specifice legumelor sau fructelor respective, plin însă de chimicalele cu care a fost produs, periculoase pentru sănătatea celor care îl consumă.

Ne putem întreba cu toții, dacă sunt atât de bune cum le prezintă producătorii și comercianții de la porțile fermelor și de pe marginea drumurilor, de ce aceste produse legume fructe de sezon nu sunt vândute și în piețele, magazinele și locurile special amenajate?

Păi, în astfel de locuri trebuie să prezinte certificate de producători, documente de siguranță alimentară, să plătească taxe și alte costuri aferente comercializării, taxe tarabe, cheltuieli transport, vânzător și toate cele.

Mai mult, în condiții de concurență, multor producători români nu le convine să vândă la preț de piață, ci la prețuri mult crescute la poarta fermelor sau pe marginea drumurilor, fără niciun fel de control.

Speculanții liberi vor doar să vândă scump produse îndoielnice, pentru un profit cât se poate de mare!

Concurența este o mare sperietoare nu doar pentru micii producători ci și pentru marii producători agricoli români și fug ca de dracul de ea!

Amintiți-vă doar de tam-tamul făcut de fermierii români din cartelurile agricole de la noi pe marginea Acordului Mercosur, când țipau că-i vor falimenta și distruge produsele ieftine din import!

