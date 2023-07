Au luat medicamente promovate pe internet, iar acum au stomacul paralizat. Mărturiile unor femei care regretă că au ales să slăbească

Au încercat și reușit să slăbească folosind controversatele medicamente Ozempic și Wegovy, iar acum regretă amarnic. Femei din SUA și Canada au dezvăluit problemele pe care le-au avut după folosirea medicamentului.

CNN a prezentat mesajele acestor persoane pentru toți cei care iau în considerare medicamente precum Ozempic sau Wegovy, promovate online pentru efectul de pierdere rapidă în greutate.

„Îmi doresc să nu mă fi atins niciodată de ele. Îmi doresc să nu fi auzit de ele în viața mea. cest medicament mi-a făcut viața un iad. (...) M-a costat bani. M-a costat mult stres; m-a costat zile și nopți (...) Nu merită”, a spus, potrivit CNN, Joanie Knight, în vârstă de 37 de ani, din Angie, Louisiana.

A ajuns la Urgențe

Aceeași părere o are și Brenda Allen, în vârstă de 42 de ani, din Dallas, căreia chiar medicul ei i-a prescris controversatul medicament pentru pierderea în greutate.

"Și chiar și acum, după ce am renunțat la medicamente de aproape un an, încă mai am multe probleme", a spus Allen.

Tânăra a mărturisit că a ajuns la Urgențe după ce a vomitat atât de mult încât s-a deshidratat.

Unul dintre cele mai tulburătoare cazuri este cel al unei profesoare din Toronto, Emily Wright, în vârstă de 38 de ani, care a început să ia Ozempic în 2018.

Pe parcursul unui an, femeia a pierdut 80 de kilograme. A reușit să și mențină greutatea, dar regretă că a folosit medicamentul. Wright mărturisește că a ajuns să vomite atât de des, încât a trebuit să își ia un concediu de la serviciu.

Diagnosticate cu gastropareză severă, o paralizie a stomacului

Atât ea, cât și Joanie Knight, au fost diagnosticate cu gastropareză severă, sau paralizie a stomacului, despre care medicii lor spun că că ar fi putut fi consecința folosirii Ozempic sau ar fi fost exacerbată de acest medicament pe care îl luau.

Mai mult, Emily Wright a mărturisit pentru sursa citată că a fost diagnosticată și cu sindromul de vărsături ciclice (din cauza căruia vomită de mai multe ori pe zi).

Atât medicamentul pentru diabet Ozempic, a cărui folosire în scopul pierderii în greutate a stârnit numeroase controverse, cât și medicamentul său geamăn pentru pierderea în greutate, Wegovy, utilizează același substanță: semaglutide.

Acestea funcționează prin imitarea unui hormon produs în mod natural de organism, GLP-1. al cărui rol este de a încetini trecerea alimentelor prin stomac, ceea ce îi ajută pe oameni să se simtă sătui mai mult timp.

Numai că dacă stomacul încetinește prea mult, acest lucru poate cauza probleme.

De precizat că și actrița Amy Schumer a vorbit deschis, la CNN, despre subiectul Ozempic,

„Cam acum un an, l-am încercat", a spus Schumer, mărturisind că ajunsese să se simtă atât de rău, încât nu se mai putea juca cu fiul său.