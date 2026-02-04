search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Femeie amendată cu 130 de euro după un atac de panică în tren

0
0
Publicat:

O călătorie aparent obișnuită cu trenul, pe ruta Viena-Meidling – Tullnerfeld, Austria, s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru Renate G., o femeie de 58 de ani care suferă de atacuri de panică și are un grad de dizabilitate de 50%. Aceasta a fost amendată cu 130 de euro după ce s-a așezat, pentru câteva minute, într-un compartiment de clasa întâi, încercând să se calmeze în timpul unui episod sever de anxietate.

O femeie a fost amendată 130 de euro după un atac de panică în tren FOTO: Arhivă
O femeie a fost amendată 130 de euro după un atac de panică în tren FOTO: Arhivă

„Totul s-a declanșat brusc”, a povestit Renate G. pentru publicația Heute. „Inima a început să-mi bată foarte tare și mi s-a făcut greață imediat ce am urcat în tren. Nu am găsit niciun loc liber și situația s-a agravat”, a explicat femeia.

În încercarea de a se liniști, aceasta s-a așezat pe un loc liber dintr-un compartiment de clasa întâi. „A fost vorba de cel mult două minute”, a mai spus ea, subliniind că nu a intenționat să călătorească la o clasă pentru care nu avea bilet.

În acel moment, a apărut un controlor care i-a scanat abonamentul, iar între cei doi a izbucnit o dispută. „M-a trimis la clasa a doua. Am încercat să îi explic că tocmai avusesem un atac de panică și aveam nevoie de câteva clipe pentru a mă liniști”, a relatat femeia. Renate s-a conformat și s-a întors la clasa a doua, crezând că incidentul s-a încheiat.

Amendă și somație de plată

Câteva săptămâni mai târziu, femeia a primit însă o amendă de 130 de euro. La trei săptămâni după aceea, a sosit și o somație de plată de la o firmă de recuperare a creanțelor, în valoare de 70 de euro.

Șocată de situație, Renate G. a depus o plângere la serviciul clienți al Căilor Ferate Federale Austriece (ÖBB). „Nu am făcut nimic greșit și, prin urmare, solicit anularea somației”, a transmis ea.

Poziția Căilor Ferate Federale Austriece

Reprezentanții ÖBB susțin însă că penalizarea a fost aplicată corect. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Christopher Seif, controlorul a emis amenda „pentru comportament necooperant și încălcarea regulilor”. Acesta a precizat că, potrivit documentelor întocmite, „nu exista nicio mențiune privind o urgență medicală, cum ar fi un atac de panică”.

„În caz contrar, ar fi fost solicitat ajutor”, a explicat Seif. El a mai subliniat că „amabilitatea și interacțiunea respectuoasă sunt foarte importante pentru noi”, însă, în acest caz, nu poate fi făcut niciun compromis. Astfel, amenda și costurile suplimentare rămân valabile.

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Fabrică simbol din România, transformată în proiect imobiliar. E prea solidă pentru a fi demolată
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Cuvintele din limba română care se termină cu litera „w”. Sunt puţine şi sigur nu îţi treceau prin cap
playtech.ro
image
Claudiu Niculescu, aproape de revenirea în SuperLiga după aproape 8 ani. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Alertă sanitară! Un nou virus mortal face ravagii în mai multe țări. Ce este Nipah și cum se transmite
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Românii care ar putea scăpa de plata CASS. Anunțul Ministerului Muncii
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor
click.ro
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Viața devine mai ușoară pentru trei zodii, după 4 februarie 2026. Acești nativi iau decizii importante și scapă de probleme
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Mickey Rourke profimedia 0093967193 jpg
În anii ’80, era unul dintre cei mai sexy actori de la Hollywood. Azi, drogurile și alcoolul l-au transformat într-o epavă
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței