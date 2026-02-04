Femeie amendată cu 130 de euro după un atac de panică în tren

O călătorie aparent obișnuită cu trenul, pe ruta Viena-Meidling – Tullnerfeld, Austria, s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru Renate G., o femeie de 58 de ani care suferă de atacuri de panică și are un grad de dizabilitate de 50%. Aceasta a fost amendată cu 130 de euro după ce s-a așezat, pentru câteva minute, într-un compartiment de clasa întâi, încercând să se calmeze în timpul unui episod sever de anxietate.

„Totul s-a declanșat brusc”, a povestit Renate G. pentru publicația Heute. „Inima a început să-mi bată foarte tare și mi s-a făcut greață imediat ce am urcat în tren. Nu am găsit niciun loc liber și situația s-a agravat”, a explicat femeia.

În încercarea de a se liniști, aceasta s-a așezat pe un loc liber dintr-un compartiment de clasa întâi. „A fost vorba de cel mult două minute”, a mai spus ea, subliniind că nu a intenționat să călătorească la o clasă pentru care nu avea bilet.

În acel moment, a apărut un controlor care i-a scanat abonamentul, iar între cei doi a izbucnit o dispută. „M-a trimis la clasa a doua. Am încercat să îi explic că tocmai avusesem un atac de panică și aveam nevoie de câteva clipe pentru a mă liniști”, a relatat femeia. Renate s-a conformat și s-a întors la clasa a doua, crezând că incidentul s-a încheiat.

Amendă și somație de plată

Câteva săptămâni mai târziu, femeia a primit însă o amendă de 130 de euro. La trei săptămâni după aceea, a sosit și o somație de plată de la o firmă de recuperare a creanțelor, în valoare de 70 de euro.

Șocată de situație, Renate G. a depus o plângere la serviciul clienți al Căilor Ferate Federale Austriece (ÖBB). „Nu am făcut nimic greșit și, prin urmare, solicit anularea somației”, a transmis ea.

Poziția Căilor Ferate Federale Austriece

Reprezentanții ÖBB susțin însă că penalizarea a fost aplicată corect. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Christopher Seif, controlorul a emis amenda „pentru comportament necooperant și încălcarea regulilor”. Acesta a precizat că, potrivit documentelor întocmite, „nu exista nicio mențiune privind o urgență medicală, cum ar fi un atac de panică”.

„În caz contrar, ar fi fost solicitat ajutor”, a explicat Seif. El a mai subliniat că „amabilitatea și interacțiunea respectuoasă sunt foarte importante pentru noi”, însă, în acest caz, nu poate fi făcut niciun compromis. Astfel, amenda și costurile suplimentare rămân valabile.