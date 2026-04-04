Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Apneea crește riscul de deces, AVC și atac de cord cu 71%. Semnele pe care nu trebuie să le ignori

Persoanele care suferă de apnee obstructivă în somn ar putea avea un risc semnificativ mai mare de deces sau de probleme cardiovasculare majore decât cele fără această afecțiune, arată un nou studiu.

FOTO Shutterstock
Noile date indică faptul că persoanele care suferă de această tulburare respiratorie – cunoscută sub numele de OSA – ar putea avea cu 71% mai multe șanse de a suferi evenimente precum infarct miocardic sau accident vascular cerebral, ori de a deceda din orice cauză, scrie Daily Mail.

Deoarece excesul de greutate este principala cauză a apneei obstructive în somn, experții spun că rezultatele  „subliniază nevoia unei gestionări eficiente a obezității”.

Semnele pe care nu trebuie să le ignori

Specialiștii avertizează că identificarea apneei poate fi dificilă, însă există câteva semne critice care nu trebuie ignorate: sforăitul puternic întrerupt de pauze respiratorii sesizabile, episoadele de gâfâit sau sufocare în timpul nopții și somnolența excesivă pe parcursul zilei. La acestea se adaugă simptome frecvente precum durerile de cap dimineața, senzația de gură uscată la trezire, dificultățile de concentrare, iritabilitatea și necesitatea de a merge des la toaletă în timpul nopții. 

Cercetători de la Imperial College Health Partners au analizat dosarele medicale a peste 20.000 de adulți din nord-vestul Londrei cu OSA și le-au comparat cu aproximativ 100.000 de persoane fără această afecțiune. Deși nivelul obezității a fost similar în ambele grupuri, aproximativ 26% dintre pacienții cu apnee au suferit un eveniment cardiovascular sau au murit în decurs de patru ani, față de 17,5% în grupul fără afecțiune.

După ajustarea factorilor precum fumatul și bolile preexistente, cercetătorii au identificat un risc general cu 71% mai mare de evenimente cardiovasculare sau deces în rândul persoanelor cu OSA. Studiul a mai arătat că persoanele afectate de apnee au avut o probabilitate mai mare de a dezvolta ulterior afecțiuni precum diabet, osteoartrită și anxietate.

În 2020, date ale Sleep Apnoea Trust indicau că o treime dintre adulții cu vârste între 30 și 69 de ani ar putea suferi de apnee obstructivă în somn. Afecțiunea poate determina până la 40 de treziri pe noapte, adesea însoțite de gâfâieli sau sforăit. Până în 2035, proporția ar putea ajunge la 45%.

Obezitatea, principalul factor de risc

Persoanele cu obezitate tind să aibă mai mult țesut adipos la nivelul gâtului, ceea ce îngustează căile respiratorii și le face mai predispuse la colaps. De asemenea, au un risc crescut de hipertensiune și boli cardiace.

Tratamentul constă, în general, în utilizarea unui dispozitiv numit CPAP (presiune pozitivă continuă în căile respiratorii), care menține căile respiratorii deschise în timpul somnului.

Heather Fitzke, de la Imperial College Health Partners, coautoare a studiului, a declarat: „La adulți, apneea obstructivă în somn este asociată cu un risc mai mare de evenimente cardiovasculare sau de mortalitate din orice cauză, în special în rândul persoanelor cu obezitate, chiar și după ajustarea factorilor de confuzie.Aceste rezultate subliniază nevoia unei gestionări eficiente a obezității și evidențiază importanța depistării timpurii și a diagnosticului la timp. Din câte știm, acesta este cel mai amplu studiu de tip caz-control potrivit în afara Statelor Unite.”

Specialiștii NHS avertizează că poate fi dificil să îți dai singur seama dacă suferi de apnee și recomandă ca o altă persoană să observe somnul pentru identificarea simptomelor.

Medicii recomandă scăderea în greutate și activitatea fizică regulată ca pași esențiali în gestionarea afecțiunii, alături de un program de somn constant și un mediu de dormit liniștit, întunecat. Dormitul pe o parte poate ajuta, de asemenea. Se recomandă, de asemenea, evitarea fumatului și a consumului de alcool, iar somniferele nu trebuie utilizate decât la indicația medicului.

Netratată, apneea obstructivă poate duce la complicații grave, inclusiv hipertensiune, diabet de tip 2 și tulburări de dispoziție sau depresie. Totodată, afecțiunea poate provoca oboseală cronică, crescând riscul de accidente, dificultăți de concentrare și scăderea capacității de muncă.

Studiul care a evidențiat aceste rezultate a fost finanțat de compania Lilly, producător de medicamente pentru obezitate și diabet, inclusiv Mounjaro.

Efectele apneei netratate pot fi severe, incluzând anxietate, somnolență diurnă care crește riscul de accidente și scăderea productivității. Apneea de somn este, de asemenea, asociată cu un risc crescut de infarct, hipertensiune arterială și accident vascular cerebral.

În plus, boala poate duce la episoade de hipoxie – scăderea periculoasă a nivelului de oxigen din sânge. Creierul trezește persoana în timpul acestor episoade, însă repetarea lor poate afecta concentrarea în stare de veghe, poate distruge celule cerebrale și poate provoca amețeli, dureri de cap, tulburări de memorie și afectarea judecății.

Top articole

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?