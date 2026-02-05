Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore

Un aliment comun, la îndemâna oricui, ar putea avea un efect mult mai rapid asupra colesterolului decât se credea. Un studiu recent arată că includerea lui constantă în mese, chiar și pe termen foarte scurt, este asociată cu scăderi vizibile ale colesterolului „rău”.

Consumul de ovăz ar putea avea un impact mult mai rapid asupra colesterolului decât se credea până acum, potrivit unui studiu din 2026 publicat în revista științifică Nature Communications. Cercetarea arată că o dietă bogată în ovăz poate reduce nivelul colesterolului cu până la 10% în doar două zile, în special la persoanele cu risc metabolic crescut.

Oamenii de știință explică faptul că efectele observate sunt legate atât de conținutul ridicat de fibre solubile, cât și de modul în care ovăzul influențează microbiota intestinală.

Ovăzul este deja cunoscut ca un aliment valoros pentru micul dejun, bogat în fibre, vitamine și minerale, ușor de preparat și versatil. Poate fi consumat cald, sub formă de terci, sau rece, hidratat peste noapte, și se combină ușor cu numeroase ingrediente nutritive.

Efecte rapide

Noul studiu aduce însă în prim-plan nu doar beneficiile sale generale, ci și viteza cu care poate produce modificări măsurabile ale profilului lipidic, notează msn.

Cercetarea, realizată de specialiști de la Universitatea din Bonn, a inclus 68 de persoane cu sindrom metabolic, o combinație de factori de risc precum tensiune arterială crescută, glicemie mare, exces de grăsime abdominală și niveluri anormale de colesterol sau trigliceride.

Participanții au fost împărțiți în mai multe grupuri și au urmat două tipuri diferite de intervenții alimentare. O variantă a presupus un consum ridicat de ovăz, adică aproximativ 300 de grame pe zi, timp de două zile consecutive, în cadrul unei diete hipocalorice, iar cealaltă a testat un aport moderat, circa 80 de grame zilnic, pe durata a șase săptămâni. Rezultatele au fost comparate cu cele ale unui grup de control care a urmat o dietă hipocalorică fără ovăz.

Datele au arătat că persoanele care au consumat cantitatea mare de ovăz pe termen scurt au înregistrat cele mai puternice reduceri ale colesterolului total și ale colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.

Scăderea LDL a fost, în medie, de aproximativ 10%, iar tensiunea arterială a coborât ușor. Mai mult, beneficiile nu au fost doar imediate, ci s-au menținut până la șase săptămâni după intervenție.

Și consumul moderat, pe termen mai lung, a produs efecte favorabile, însă mai puțin intense decât cura scurtă și concentrată.

Încetineşte digestia şi măreşte absorbţia de nutrienţi

Cercetătorii spun că o egectele țin de interacțiunea dintre ovăz și bacteriile intestinale. Practic, fibrele din ovăz hrănesc aceste bacterii, care produc ulterior compuși activi metabolic, inclusiv acizi grași cu lanț scurt. Aceștia contribuie la reglarea metabolismului grăsimilor și la scăderea colesterolului LDL.

În plus, microbiota intestinală ajută la transformarea acizilor biliari, proces care determină organismul să consume mai mult colesterol pentru a produce alți acizi biliari, reducând astfel nivelul circulant din sânge.

Nutriționista Alyssa Smolen explică faptul că ovăzul este deosebit de eficient datorită conținutului ridicat de fibre solubile, în special beta-glucan. Această fibră formează o textură gelatinoasă la gătire și încetinește digestia. Procesul duce la o absorbție graduală a nutrienților, la o senzație mai mare de sațietate și la o stabilizare a glicemiei. În același timp, beta-glucanul se leagă de colesterol în tractul digestiv și ajută la eliminarea lui înainte de a ajunge în circulație.

Deși rezultatele arată că un aport mare de ovăz pe parcursul a două zile poate avea efecte rapide, specialiștii atrag atenția că o astfel de abordare nu este întotdeauna practică sau ușor de tolerat. Din acest motiv, recomandarea generală rămâne consumul regulat, zilnic, în cantități moderate. Chiar și o porție pe zi poate contribui la îmbunătățirea profilului lipidic și la calitatea generală a alimentației, dar subliniază specialiştii consumul de ovăz nu este suficien, deoarece controlul colesterolului presupune și reducerea grăsimilor saturate şi activitate fizică.

Recomandări

Pentru a beneficia cât mai mult de proprietățile sale, nutriționiștii oferă câteva recomandări practice legate de alegerea și prepararea ovăzului:

* alegeți variante mai puțin procesate: ovăz tăiat, ovăz tradițional sau ovăz laminat, care păstrează mai bine fibrele și nutrienții față de produsele instant;

* adăugați toppinguri nutritive precum fructe proaspete sau congelate, nuci și semințe;

* prepararea ovăzului cu lapte în loc de apă crește aportul de proteine și calciu, iar iaurtul grecesc sau untul de nuci aduc grăsimi sănătoase și proteine suplimentare;

* folosiți ovăzul și în rețete creative, nu doar ca terci dulce: poate fi bază pentru preparate sărate cu ouă și legume, poate fi măcinat pentru făină destinată clătitelor și brioșelor sau utilizat ca agent de îngroșare în sosuri.