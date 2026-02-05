search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore

0
0
Publicat:

Un aliment comun, la îndemâna oricui, ar putea avea un efect mult mai rapid asupra colesterolului decât se credea. Un studiu recent arată că includerea lui constantă în mese, chiar și pe termen foarte scurt, este asociată cu scăderi vizibile ale colesterolului „rău”.

Ovăzul, un aliment versatil. FOTO: Shutterstock
Ovăzul, un aliment versatil. FOTO: Shutterstock

Consumul de ovăz ar putea avea un impact mult mai rapid asupra colesterolului decât se credea până acum, potrivit unui studiu din 2026 publicat în revista științifică Nature Communications. Cercetarea arată că o dietă bogată în ovăz poate reduce nivelul colesterolului cu până la 10% în doar două zile, în special la persoanele cu risc metabolic crescut.

Oamenii de știință explică faptul că efectele observate sunt legate atât de conținutul ridicat de fibre solubile, cât și de modul în care ovăzul influențează microbiota intestinală.

Ovăzul este deja cunoscut ca un aliment valoros pentru micul dejun, bogat în fibre, vitamine și minerale, ușor de preparat și versatil. Poate fi consumat cald, sub formă de terci, sau rece, hidratat peste noapte, și se combină ușor cu numeroase ingrediente nutritive.

Efecte rapide

Noul studiu aduce însă în prim-plan nu doar beneficiile sale generale, ci și viteza cu care poate produce modificări măsurabile ale profilului lipidic, notează msn.

Cercetarea, realizată de specialiști de la Universitatea din Bonn, a inclus 68 de persoane cu sindrom metabolic, o combinație de factori de risc precum tensiune arterială crescută, glicemie mare, exces de grăsime abdominală și niveluri anormale de colesterol sau trigliceride.

Participanții au fost împărțiți în mai multe grupuri și au urmat două tipuri diferite de intervenții alimentare. O variantă a presupus un consum ridicat de ovăz, adică aproximativ 300 de grame pe zi, timp de două zile consecutive, în cadrul unei diete hipocalorice, iar cealaltă a testat un aport moderat, circa 80 de grame zilnic, pe durata a șase săptămâni. Rezultatele au fost comparate cu cele ale unui grup de control care a urmat o dietă hipocalorică fără ovăz.

Datele au arătat că persoanele care au consumat cantitatea mare de ovăz pe termen scurt au înregistrat cele mai puternice reduceri ale colesterolului total și ale colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.

Citește și: Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată

Scăderea LDL a fost, în medie, de aproximativ 10%, iar tensiunea arterială a coborât ușor. Mai mult, beneficiile nu au fost doar imediate, ci s-au menținut până la șase săptămâni după intervenție.

Și consumul moderat, pe termen mai lung, a produs efecte favorabile, însă mai puțin intense decât cura scurtă și concentrată.

Încetineşte digestia şi măreşte absorbţia de nutrienţi

Cercetătorii spun că o egectele țin de interacțiunea dintre ovăz și bacteriile intestinale. Practic, fibrele din ovăz hrănesc aceste bacterii, care produc ulterior compuși activi metabolic, inclusiv acizi grași cu lanț scurt. Aceștia contribuie la reglarea metabolismului grăsimilor și la scăderea colesterolului LDL.

În plus, microbiota intestinală ajută la transformarea acizilor biliari, proces care determină organismul să consume mai mult colesterol pentru a produce alți acizi biliari, reducând astfel nivelul circulant din sânge.

Nutriționista Alyssa Smolen explică faptul că ovăzul este deosebit de eficient datorită conținutului ridicat de fibre solubile, în special beta-glucan. Această fibră formează o textură gelatinoasă la gătire și încetinește digestia. Procesul duce la o absorbție graduală a nutrienților, la o senzație mai mare de sațietate și la o stabilizare a glicemiei. În același timp, beta-glucanul se leagă de colesterol în tractul digestiv și ajută la eliminarea lui înainte de a ajunge în circulație.

Deși rezultatele arată că un aport mare de ovăz pe parcursul a două zile poate avea efecte rapide, specialiștii atrag atenția că o astfel de abordare nu este întotdeauna practică sau ușor de tolerat. Din acest motiv, recomandarea generală rămâne consumul regulat, zilnic, în cantități moderate. Chiar și o porție pe zi poate contribui la îmbunătățirea profilului lipidic și la calitatea generală a alimentației, dar subliniază specialiştii consumul de ovăz nu este suficien, deoarece controlul colesterolului presupune și reducerea grăsimilor saturate şi activitate fizică.

Recomandări

Pentru a beneficia cât mai mult de proprietățile sale, nutriționiștii oferă câteva recomandări practice legate de alegerea și prepararea ovăzului:

* alegeți variante mai puțin procesate: ovăz tăiat, ovăz tradițional sau ovăz laminat, care păstrează mai bine fibrele și nutrienții față de produsele instant;

* adăugați toppinguri nutritive precum fructe proaspete sau congelate, nuci și semințe;

* prepararea ovăzului cu lapte în loc de apă crește aportul de proteine și calciu, iar iaurtul grecesc sau untul de nuci aduc grăsimi sănătoase și proteine suplimentare;

* folosiți ovăzul și în rețete creative, nu doar ca terci dulce: poate fi bază pentru preparate sărate cu ouă și legume, poate fi măcinat pentru făină destinată clătitelor și brioșelor sau utilizat ca agent de îngroșare în sosuri.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
digi24.ro
image
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
stirileprotv.ro
image
Ce salariu ar primi un nepalez pentru meseria ta. Tabel complet salarii în România, în 2026
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Compania din România care le oferă 40.000 de euro angajaţilor care îşi dau demisia
observatornews.ro
image
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
cancan.ro
image
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
prosport.ro
image
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat semne de întrebare
playtech.ro
image
Afacerea dintre Manchester City și Real Madrid care zguduie lumea fotbalului. Pep Guardiola pune la cale un plan diabolic
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Trei surori de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de la etajul 9 după ce părinții le-au... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Bolojan cedează. Taxele și impozitele ar putea scădea
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
click.ro
image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
image
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească

OK! Magazine

image
Noua Marilyn Monroe! Faimoasă pentru decolteul amețitor și scenele nud, Sydney Sweeney provoacă scandal după scandal

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani