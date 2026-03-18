Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Motorina premium a atins pragul de 9,95 lei pe litru. Prețul a crescut cu 15 bani într-o zi. Ce urmează din aprilie

Prețul motorinei a crescut cu 15 bani într-o singură zi, până la aproape 9,3 lei pentru motorina standard, în timp ce motorina premium se comercializează cu maximum 9,95 lei/litru, potrivit informațiilor oficiale publicate miercuri.

Pompă de carburanți
Prețurile afișate la o benzinărie din București, 18 martie FOTO Inquam Photos / George Călin

Astfel, miercuri dimineața motorina standard se comercializa cu 9,39 lei/litru la OMV, 9,09 lei/litru la Socar, 9,17 lei/litru la Mol, Petrom 9,26 lei/litru, Lukoil 9,28 lei/litru

Marți, motorina standard se vindea la Petrom cu 9,08 – 9,11 lei/litru, Lukoil cu 9,13 – 9,14 lei/litru, Mol cu 9,02- 9,05 lei/litru, Socar cu 9,09 lei/litru, iar Rompetrol cu 9,16 – 9,19 lei/litru, iar OMV Petrom – preț unic de 9,24 lei/litru.

Chisăliță: Motorina va fi din ce în ce mai scumpă

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a vorbit miercuri, la „Interviurile Adevărul”, despre scumpirile accentuate ale motorinei din ultima perioadă, prețuri care se apropie de 10 lei, pentru că România încă nu a luat măsuri de urgență. „Motorina va fi din ce în ce mai scumpă, dar plafonarea ar fi o mare greșeală”, a spus expertul, adăugând că România nu este în pericolul care ar putea impune raționalizarea.

„România produce 2/3 din țițeiul pe care-l procesează. Adică obține 1/5 din motorina pe care o consumă România. Asta înseamnă că avem o dependență foarte mare de importuri, în special țiței kazah și țiței azer.

Dacă la nivel de benzină nu avem probleme, motorină importăm undeva la 40% motorină importată

Atât țițeiul cât și motorina pe care o importăm, o importăm la prețurile stabilite de burse”, a spus Chisăliță la „Interviurile Adevărul”.

El a spus că ce plătim noi azi la pompă este motorina cumpărată acum două săptămâni.

Stocul pe care-l avem e format dintr-un mix din stocurile care încă sunt la prețul de 8 lei, cu prețul la care am importat după ce a început războiul.

„Motorina va fi din ce în ce mai scumpă. La începutul lunii aprilie va fi de peste 10 lei”, a spus Chisăliță.

Acum avem o stagnare a prețului la motorină de câteva zile, dacă lucrurile se vor menține vom avea în jur de 10 lei la începutul lunii aprilie. Dacă prețul țițeiului crește, vor fi creșteri și la noi. Acestea sunt prognozele”, a spus Chisăliță.

România va fi ferită de raționalizarea motorinei

Întrebat care ar fi prognoza pe următoarea lună, Dumitru Chisăliță a spus că „vom atinge nivelul de 10 lei motorina standard”. „Dacă rămânem la 100 de dolari barilul, prețul la pompă va fi de 10 lei litrul de motorină la pompă în România”, a spus expertul.

Întrebat dacă există riscul raționalizării carburanților, Chisăliță a spus că, dacă cifrele sunt corecte, iar contractele sunt securizate, România va fi ferită de raționalizarea motorinei.

Dacă acele cifre nu sunt corecte, se poate întâmpla orice scenariu”, a spus Chisăliță.

Întrebat ce măsuri s-ar putea lua pentru a ține prețul motorinei în frâu, în condițiile în care expertul a afirmat că „plafonatrea prețurilor nu este o soluție”, Chisăliță a răspuns că unul dintre scenariile pe care le-a luat în calcul ca fiind fezabile este neutralitatea fiscală.

„Într-o stare de criză pe care am gândit-o la 9,5 lei s-ar putea aplica un model de neutralitate fiscală Adică, față de prețul previzionat, România a colectat de la începutul anului vreo 40-50 de milioane de euro. Aceștia ar putea fi dați înapoi populației sub forma returnării accizelor. Eliminarea taxelor la taxe, a numite facilități pentru firme.

Cu toate aceste măsuri am putea ține prețul sub 9 lei, undeva pe la 8,68 – 8,78 lei/litru”, a declarat Chisăliță.

