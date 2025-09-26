search
Un angajat Tesla cere despăgubiri de 51 de milioane de dolari după ce a fost lovit de un robot al fabricii

0
0
Publicat:

Un tehnician în robotică al companiei Tesla a intentat un proces în valoare de 51 de milioane de dolari împotriva producătorului auto și a unui furnizor de robotică, după ce ar fi fost lovit de un robot defect.

Peter Hinterdobler a dat în judecată Tesla FOTO: X
Peter Hinterdobler a dat în judecată Tesla FOTO: X

Peter Hinterdobler, în vârstă de 50 de ani, susține că a fost lovit de mașinărie a fabricii Tesla și a rămas inconștient, suferind leziuni grave în iulie 2023. El afirmă că până în prezent a cheltuit 1 milion de dolari pe tratamente medicale, iar în viitorul apropiat va avea nevoie de tratamente în valoare de cel puțin 6 milioane de dolari, scrie Daily Mail

Tehnicianul a declarat în procesul său că accidentul s-a produs în timp ce ajuta un inginer să demonteze un robot în fabrica companiei din Fremont, California, și spune că brațul mașinii „s-a eliberat brusc și fără avertisment, cu o forță mare”.

El susține că puterea brațului mecanic a fost combinată cu greutatea unui contragreutate de 3600 kg, care l-a doborât și l-a lăsat întins pe podeaua fabricii.

Angajatul solicită despăgubiri în valoare totală de 51 de milioane de dolari pentru presupuse salarii pierdute, stres emoțional, durere și suferință, precum și capacitate redusă de câștig, a raportat San Francisco Chronicle.

Tehnicianul dă în judecată atât Tesla, cât și compania de robotică FANUC America, o firmă japoneză care a construit mașina care se presupune că l-a rănit.

Procesul vine într-un moment delicat pentru șeful Tesla, Elon Musk, a cărui poziție dominantă în industria vehiculelor electrice a scăzut în ultimele rapoarte financiare.

Hinterdobler susține în plângerea sa că Tesla nu s-a asigurat că mecanismul robotului era sigur înainte ca el să lucreze la acesta.

El susține că producătorul de mașini electrice este vinovat pentru faptul că mașina nu era „deconectată, securizată și stabilă în condiții de siguranță” în momentul în care a încercat să o dezasambleze.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani a susținut, de asemenea, că FUNAC a fost neglijentă în proiectarea echipamentului.

El adaugă că amplasarea robotului în fabrica din Fremont „nu a fost proiectată pentru un astfel de echipament” și susține că Tesla a introdus noi protocoale de siguranță pentru mașină după accidentul său.

Problemele Tesla

Cazul a fost înregistrat săptămâna trecută în California, la doar câteva săptămâni după ce Tesla a publicat un raport îngrijorător privind vânzările de vehicule, care arăta că poziția sa dominantă în industria mașinilor electrice este în declin.

Conform raportului, doar 38% dintre noii proprietari de vehicule electrice conduceau un Tesla – pentru prima dată în aproape opt ani, compania a vândut mai puțin de 40% din vehiculele electrice noi din America.

Tesla a fost acuzată că vinde vehicule inaccesibile, iar cumpărătorii s-au orientat către modele mai noi și mai ieftine ale concurenților, precum Hyundai, Chevy și Kia.

În prezent, șoferii de vehicule electrice tind să aibă opinii mai liberale. Mulți dintre ei au jurat să boicoteze Tesla din cauza fostului rol al lui Elon Musk ca consilier al lui Donald Trump la Casa Albă, în cadrul căruia acesta a încercat să reducă cheltuielile guvernului federal.

Ultima lansare importantă a companiei auto emblematice a lui Musk, modelul angular Cybertruck, era de așteptat să fie un succes, deoarece miliardarul a declarat că avea „peste un milion de rezervări” cu o lună înainte de lansarea mașinii.

Însă, în cei doi ani de la lansarea camionetei de 72.000 de dolari, compania a vândut doar aproximativ 52.000 de exemplare.

Pe 1 septembrie, compania a lansat „Master Plan 4”, o foaie de parcurs a strategiei sale viitoare. Aceasta nu menționa un nou model de vehicul sau vreo actualizare a mașinilor sale actuale.

În schimb, planul pune AI și robotica în centrul viitorului Tesla, cu promisiuni de roboți umanoizi care pot curăța o casă și vehicule autonome care nu au volan sau oglinzi retrovizoare.

„Trebuie să clarificăm un lucru: această provocare va fi extrem de dificil de depășit”, a scris compania.

Acest pariu este legat și de salariul lui Musk.

SUA

