Samsung lansează a opta ediție Stream Your Dream, dedicată creatorilor de conținut

Samsung România lansează cea de-a opta ediție Stream Your Dream, ediție care își propune să susțină creatorii de conținut pasionați de gaming și montaj video aflați la început de drum pe Youtube.

În cadrul ediției de anul acesta 15 tineri aleși pe bază de înscriere vor avea ocazia să afle ce înseamnă să îți dezvolți o carieră în calitate de creator de conținut chiar de la profesioniști în domeniu. Printre aceștia se numără Goguci (visual artist), Bogdan Techeș (vlogger și creator de conținut Youtube), Reddysh (gamer și creator de conținut), Ana Udriște (fondator Avocatoo) și Sorin Sfetcu (Industry Manager la Google România).

Stream Your Dream

Stream Your Dream este un proiect educativ și are ca rol principal formarea următoarei generații de micro-influencers. Proiectul fost dezvoltat sub platforma #AllOutbySamsung ce reunește toate proiectele și inițiativele brandului pentru Gen Z, menită să susțină pasiunile noii generații și să ofere o sursă nouă de inspirație. Ediția de anul acesta se adresează tinerilor pasionați de creare de conținut în zona video, dar și în cea de gaming și mobile gaming.

În mijlocul vieții lor hiper-digitale, noua generație caută acele spații care le oferă un sentiment de apartenență la o comunitate, iar gaming-ul este una dintre pasiunile și domeniile de activitate ce facilitează, așa cum relevă și studiile, posibilitatea de auto-exprimare, conexiune și relaxare. Conform celor mai recente studii, pentru Generația Z platformele sociale au devenit medii în care ei pot contribui în calitate de creatori și unde au control deplin asupra a ceea ce creează. Generația de nativi digitali folosește, astfel, platforme precum YouTube pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în lume, pentru auto-dezvoltare, dar și pentru a se putea exprima într-un mod creativ și autentic.

În acest context, Samsung și-a propus să răspundă nevoilor de auto-exprimare pe care le au Gen Z prin intermediul Stream Your Dream, oferindu-le acces la experți și tehnologia de care au nevoie pentru a-și duce pasiunile la următorul nivel.

Noua ediție a Stream Your Dream va oferi tinerilor participanți și acces la cele mai noi dispozitive Samsung, noua serie Galaxy S23. Cu o cameră îmbunătățită, noua serie Galaxy le oferă utilizatorilor mai multă libertate în a-și explora creativitatea, posibilitatea de face materiale video în stil cinematografice, chiar și pe timp de noapte.

Cum se desfășoară cea de-a opta ediție a Stream Your Dream

Noua ediție a Stream Your Dream se defășoară în trei etape:

Înscrieri – 17-22 martie

Selecție participanți workshop – 23-27 martie

Workshop – 30 martie

În perioada 17-22 martie, tinerii pasionați de videografie și jocuri video pe mobil sunt încurajați să se înscrie prin completarea unui formular de înscriere și realizarea unui video pe canalele lor de Youtube, în care să vorbească despre pasiunile lor, în linie cu misiunea platformei #AllOutBySamsung și a proiectului, de a susține noua generație în a transforma pasiunea într-un stil de viață.

La finalul perioadei de înscrieri, mentorii acestei ediții, Goguci, Bogdan Techeș și Reddysh, vor selecta 15 tineri care vor participa pe 30 martie la un workshop dedicat conținutului pe YouTube, cu mesajul ,,Stream Your Dream – From subscriber to superstar”.

Tot în cadrul workshop-ului, participanții vor avea misiunea de a pune în practică tot ce au învățat de la mentori. Aceștia vor fi provocați să creeze, folosind un Galaxy S23 Ultra, un video în baza căruia mentorii vor premia trei câștigători Stream Your Dream.

Premiile puse la bătaie în competiție sunt:

Locul I: Samsung Galaxy S23 Ultra, un monitor de gaming Samsung Odyssey G7 și Galaxy Buds2 Pro

Locul II: Samsung Galaxy S23 Plus și Galaxy Buds2 Pro

Locul III: Galaxy S23

Un workshop EPIC de o zi și doar trei câștigători finali

Pe 30 martie, mentorii vor împărtăși cu cei prezenți din experiențele lor și modul în care ei și-au dezvoltat o carieră din creare de conținut.

Goguci , visual artist, parte din Team Galaxy le va dezvălui participanților cum poți crea fotografii și video-uri folosind un smartphone, dar și ce instrumente de editare utilizează în proiectele lui.

, visual artist, parte din Team Galaxy le va dezvălui participanților cum poți crea fotografii și video-uri folosind un smartphone, dar și ce instrumente de editare utilizează în proiectele lui. Reddysh (Irina Simion), una dintre cele mai populare gamerițe din România, parte din Team Galaxy și programul Samsung - GRL Power, le va vorbi tinerilor despre gaming content creation la feminin și cum să construiești o comunitate internațională de urmăritori.

(Irina Simion), una dintre cele mai populare gamerițe din România, parte din Team Galaxy și programul Samsung - GRL Power, le va vorbi tinerilor despre gaming content creation la feminin și cum să construiești o comunitate internațională de urmăritori. Bogdan Techeș, vlogger și content creator, parte Team Galaxy, va aborda tema divertismentului pe YouTube, cum poți găsi teme relevante pentru video-uri, cum să menții comunitatea activă și cum să editezi conținut creat într-un mod creativ.

În plus, cei 15 tineri vor putea învăța informații esențiale privind cariera de creator de conținut în România de la cei doi invitați speciali ai proiectului: