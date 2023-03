Samsung: Să creăm un smartphone 100% din materiale reciclabile este următorul nivel în sustenabilitate

După ce am vizitat standul Samsung de la MWC și ne-am făcut o idee despre ce are compania de oferit în materie de produse, am făcut un pas înainte și am mers să discutăm despre sustenabilitate cu Pranveer Singh Rathore, Senior Materials R&D Engineer, Mobile eXperience Business, Samsung.

Sustenabilitatea este o parte importantă a strategiei Samsung și din acest motiv în partea centrală a standului, pe ”Android Avenue”este un segment dedicat susetnabilității, ecologiei și undeva mai în stânga chiar sunt expuse părți dintr-un smartphone și o ”trusă de scule” cu care îți poți repara singur smartphone-ul.

Înainte de a trece la întrebări, Pranveer Singh Rathore a susținut scurtă prezentare pe tema sustenbabilității.

Ideile principale ale prezentării sunt acestea:

- începând cu seria Galaxy S22, Samsung a crescut cantitatea de materiale reciclate utilizate în procesul de producție, de la șase componente interne pe Galaxy S22 Ultra, la 12 componente interne și externe ale Galaxy S23 Ultra;

- pentru seria Galaxy S23 s-au folosit o varietate mai mare de materiale reciclate decât orice alt smartphone Galaxy, inclusiv aluminiu și sticlă reciclate pre-consum și materiale plastice reciclate post-consum provenite din plase de pescuit aruncate, sticle PET și butoaie de apă;

- serie S23 este prima care vine cu Corning Gorilla Glass Victus 2, ce îi conferă o durabilitate pentru utilizare pe termen lung și care are în medie 22% conținut reciclat;

- fiecare smartphone Galaxy S23 vine ambalat într-o cutie realizată din hârtie 100% reciclată;

- seria Galaxy S23 este certificată UL ECOLOGO17, ceea ce garantează faptul că produsele au un impact redus asupra mediului;

- seria Galaxy S23 primește patru generații de actualizări ale sistemului de operare și cinci ani de actualizări de securitate;

- smartphone-urile din seria S23 conțin materiale reciclate post-consum și pre-consum;

- materialele reciclate folosite la fabricarea smartphone-urilor provin din India și Coreea de Sud;

- utilizatorii pot beneficia de programe, cum ar fi Samsung Care+, un serviciu de asistență pentru daune accidentale, reparații și multe altele.

Tipuri de materiale reciclate după sursă

Materialele reciclate post-consum sunt colectate din produsele folosite de consumatori, cum ar fi sticlele de plastic, cutiile de carton etc. Aceste materiale sunt adunate prin programe de reciclare de la birouri sau de pe stradă, după ce au fost aruncate de către consumatori. Ele sunt apoi procesate și utilizate pentru a fabrica alte produse noi.

Materialele reciclate pre-consum sunt generate în timpul procesului de fabricație al unui produs, dar nu ajung niciodată la utilizatorul final. Acestea pot fi resturi de materiale sau componente care nu au fost utilizate în produsul final, dar pot fi reutilizate pentru a fabrica alte produse.

Care sunt componentele care conțin materiale reciclate

Ca să fie și mai clar iată în galerie exemple de părți ale lui Samsung Galaxy S23 Ultra care sunt din / sau includ materiale reciclate.

→ Imaginea 1/16: Componente care conțin materialele reciclate pe Samsung Galaxy S23 Ultra (1) jpg

Interviul

Interviul a fost unul de grup, am partcipat alături de Alexandru Stanescu de la Mobilissimo și Emil Dragotă de la Gadget.ro.

Care sunt exact materilele reciclabile folosite pe seria Samsung Galaxy S23?

Materialele sunt: sticlă reciclată, aluminiu reciclat, plastic reciclat ( sticle PET, butoaie de apă și plase de pescuit).

Când veți produce smartphone-uri cu rame de aluminiu 100% reciclat, este o altă companie care face asta deja?

Lucrăm la asta, nu pot avansa o dată, dar este scopul nostru și așa cum am mai spus căutăm să oferim mai multă sustenabilitate prin produsele noastre. Este fără îndoială unul dintre lucrurile pe care suntem concentrați.

Sunt mulți sceptici care cred că sustenabilitatea este doar o modă trecătoare, cum îi puteți convinge că este importantă?

Sustenabilitatea este un concept critic și reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care înțelegem relația noastră cu planeta și cu resursele sale, asta cred eu. Când se spune că este doar o modă, nu pot să spun că sunt de acord cu asta din cauza conotațiilor negative, dar nici nu pot să spun că nu sunt de acord, pentru că se bazează pe cunoașterea la care oamenii au acces acum.

În urmă cu 10 ani oamenii nu discutau despre sustenabilitate, acum oamenii sunt mai conștienți cu privire la problemele de mediu, de climă, cum ar fi încălzirea globală. Asta face ca oamenii să-și dorească experiențe sustenabile. Aceasta este unul din motivele principale care ne-a făcut pe noi să oferim experiențe sustenabile. Așa că atunci când spui că e o modă trecătoare nu voi fi complet în dezacord cu asta, dar îți voi spune că este aici și că va dura. Dacă te gândești la planetă și la resursele ei finite e nevoie să oferim mai multe experiențe sustenabile.

A fost eliminat tot plasticul din cutia smartphone-ului?

Nu, nu încă, dar plănuim să facem asta până în 2025. Trebuie să înțelegi că ambalajul smartphone-ului e un aspect foarte important din procesul de livrare a produsului. Imaginează-ți că ai comandat un smartphone și îl primești spart și aici intră ambalajul în poveste. Ambalajul trebuie să poarte însemnele companiei și să reziste, trebuie să compenseze șocurile. E foarte ușor să spui că e 100% hârtie reciclată, dar trebuie să fim siguri că atunci când ambalajul folosește 100% hârtie reciclată, omul își primește produsul așa cum își dorește (întreg).

Ce ne poți spune despre cartonul cutiei ( în care vine smartphone-ul), care este sursa lui, este reciclat?

Materialul folosit la fabricarea cutiei este 100% din carton reciclat. Hartia aruncată este reciclată, măcinată și transformată în folii mari apoi tăiată și pliată, modelată în cutii.

Care este următoarea mare descoperire în domeniul materialelor reciclabile?

Dă-mi voie să răspund într-un mod diferit. Când vorbești despre sustenabilitate și materiale reciclate, nu este nici o minune la mijloc, nu e ceva magic. Trebuie să ne ocupăm mai mult de asta, e singurul răspuns pe care ți-l pot da acum. Putem încorpora tot mai multe material reciclabil ( în produse).

Să creăm un smartphone 100% din materiale reciclabile este următorul nivel în sustenabilitate, dar nu știu când va fi posibil, pentru asta avem nevoie de ajutorul tuturor. Pentru ca tehnologia sustenabilă să fie folosită pe scară largă e nevoie de campanii de conștientizare. Se vorbește despre sustenabilitate mult mai mult decât în urma cu 10 ani, sunt de acord, dar mai avem un drum lung de parcurs.

Și ceea ce poți face tu pentru asta este să ajuți oamenii să afle despre aceste probleme, despre ce facem noi pentru a sustenabilitate. Sunt o mulțime de bariere tehnologice pe care e nevoie să le depășim și trebuie să împingem hotarele tehnologiei până reușim.

Până la urmă ideea este să facem mai mult cu ceea ce avem deja, acesta este planul. Să folosim tot mai mult materiale reciclate și să oferim mai multe experiențe sustenabile.

Colectați deșeuri reciclabile și din Europa, pe care le folosiți la fabricarea smartphone-urilor?

Nu, nu din Europa.

Poate în viitor?

Dacă am colecta deșeuri din Europa ar trebui să le transportăm la fabricile din Coreea de Sud sau India și transportul lor nu ar fi o practică sustenabilă.

Urmărind prezentarea mi-au venit în minte 2 întrebări: nu este contraproductiv pentru Samsung să creați un smartphone care rezistă 4-5 ani? Lansați o serie de smartphone-uri flagship în fiecare an...

Am înțeles. Noi suntem aici să rezolvăm, în centrul a ceea ce facem este să rezolvăm problemele consumatorilor și să venim cu soluții de care consumatorii au nevoie. În așa fel încât consumatorul să spună: produsul acesta îmi rezolvă problema, am nevoie de produsul acesta pentru că rezolvă o problemă.

ȘI în același timp să facem asta cu un impact redus asupra mediului și cred că facem o treabă bună în această direcție. Așa că, atunci când spui că nu e profitabil, poate fi adevărat sau poate nu. Pentru că scopul nostru principal este să rezolvăm problemele consumatorilor, de a reduce amprenta de carbon și asta și facem acum.

Înțeleg, dar întrebam din punct de vedere al afacerii, al banilor? Dacă un client cumpără un smartphone în 2023 și îl utilizează 4 sau 5 ani nu este bine pentru Samsung, cred eu.

Poate, poate prin abordarea noastră atragem mai mulți oameni să cumpere smartphone-uri Samsung și asta rezolvă problema.

A doua întrebare inspirată de prezentare, este mai ieftin să utilizezi materiale reciclabile sau este mai scump? La un momentdat am discutat cu cineva de la o altă companie și mi s-a explicat că nu e foarte ieftin să folosești materiale reciclabile. Că este o piață de unde cumperi materialele reciclabile.

De fapt e scump, materialele reciclabile sunt mai scumpe și o să-ți explic de ce. Când folosești o materie primă nouă ea trece printr-un număr de procese, să zicem A,B,C. Când reciclezi un material sunt mult mai multe procese pentru a-l aduce la calitatea materialului original.

Materialele reciclabile cresc costurile, dar la Samsung nu vrem ca utilizatorii să plătească un preț mai mare doar pentru că produsul oferă o experiență sustenabilă. Aici intervenim noi, inginerii, și optimizăm materialele pentru a limita costul materialelor și a nu-l transfera către client.

Mulțumesc, mi-ați răspuns și la următoarea întrebare.

Știam că urmează să mă întrebi.

Referitor la sceptcii care se îndoiesc de sustenabilitate, aveți la dispoziție studii care demonstrează că interesul publicului pentru sustenabilitate este în linie cu cel al industriei? Este evident acum că toate companiile sunt interesate de sustenabilitate.

Ca inginer în domeniul materialelelor, studiile pe care le urmăresc se referă la îmbunătățirea materialelor. Sunt multe bariere tehnologice acum care vor fi depășite în următorii ani, vom putea face mult mai mult cu materialele sustenabile în arii pe care nu le-am exploatat încă.

Vorbesc despre studii din punct de vedere tehnic. Dă-mi voie să-ți explic altfel, în urmă cu 10 ani aveam tehnologii de reciclare a materialelor dar erau foarte scumpe și performanța materialelor nu era stabilă. Acum suntem într-un stadiu în care conștientizarea a atins un anumit nivel și putem recicla mai bine materialele.

Nu sunt în măsură să răspund la întrebări legate de aceste studii despre care vorbești, dar sunt o mulțime de studii care arată că utilizatorul mediu este multa mai consștient de sustenabilitate și caută opțiuni sustenabile.

Sustenabilitatea n-a fost adoptată doar de guverne și de companii, ci și de oameni. Văd o mulțime de oameni care fac alegeri sustenabile în fiecare zi.

De ce ați folosit plase de pescuit?

Căutăm întotdeauna următorul lucru important (material), care sunt materialele sustenabile pe care le putem creea. Și când studiam poluarea oceanului am aflat că cel mai mare ucigaș din ocean nu sunt PET-urile de plastic, sunt plasele de pescuit pierdute/ abandonate care ”fac pescuit fantomă”.

Nimeni nu culege peștele din ele. Fauna marină se prinde în ele și nu se poate mișca, tot ceea ce poate mânca ”prizonierul” este plasa de pescuit. Mănâncă plasticul și moare. Așa mor multe din animalele marine. Am aflat asta din studii, am cercetat din ce material sunt făcute plasele de pescuit și am discutat despre cum le putem recicla. Un lucru a condus la altul și am găsit parteneri în India de la care am început să achiziționăm aceste plase.

Sunt incluse în programul de sustenabilitate al Samsung și alte dispozitive, spre exemplu seria A, pliabilele, tablete, purtabile?

Pliabilele și laptopurile includ de asemenea materiale reciclate, lucrăm la a include plase de pescuit pe smartphone-urile din seria A, dar folosesc deja materiale plastice reciclate. Încă de anul trecut, din 2022, toate produsele noastre electronice au inclus materiale reciclabile.