Video Cum a ignorat un laureat Nobel pentru Medicină apelul care îi aducea glorie: „M-am gândit că este un spam, aşa că l-am închis şi m-am culcat”

Doi cercetători laureaţi ai Premiului Nobel pentru Medicină în 2025 nu au putut fi contactaţi imediat după anunţ. Fred Ramsdell se afla într-o drumeţie, în timp ce Mary E. Brunkow nu a răspuns apelului, crezând că este spam. „Telefonul meu a sunat, am văzut un număr suedez pe ecran şi m-am gândit că trebuie să fie un spam”, a spus cercetătoarea.

Comitetul Nobel i-a acordat luni premiul pentru medicină lui Fred Ramsdell şi altor doi oameni de ştiinţă, americanca Mary E. Brunkow şi japonezul Shimon Sakaguchi, pentru cercetările lor asupra modului în care organismul controlează sistemul imunitar.

Cercetătoarea Mary E. Brunkow, care lucrează la Institutul pentru Biologie Sistemică din Seattle, o organizaţie de cercetare independentă, a explicat ulterior că a ignorat apelul deoarece a crezut că e spam. Ea a aflat vestea cea mare abia a doua zi.

„Telefonul meu a sunat, am văzut un număr suedez pe ecran şi m-am gândit că trebuie să fie un spam, aşa că l-am închis şi m-am culcat la loc”, a declarat ea pentru Fundaţia Nobel.

Semn că nu se aştepta la un astfel de premiu, cercetătorul Fred Ramsdell a decis să plece într-o excursie în mijlocul naturii, potrivit companiei sale.

„Dr. Ramsdell se bucură de viaţă şi este total imposibil de contactat după ce a plecat într-o drumeţie”, a declarat pentru AFP un responsabil pentru relaţiile cu presa de la compania de biotehnologie Sonoma Biotherapeutics, pe care el cofondat-o.

Premiul Nobel pentru Medicină a fost anunţat la ora 11:30 în Suedia, sau la ora 2:30 pe Coasta de Vest a Americii, unde locuiesc cei doi americani, care nu au putut fi informaţi imediat.

„Avem numerele lor de telefon, dar probabil că sunt pe modul silenţios”, a declarat Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului care decernează Premiului Nobel pentru Medicină, la momentul anunţului.

„Le-am cerut să mă sune înapoi imediat ce au ocazia”, a adăugat el.