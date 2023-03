Gaming Marathon are loc online pe 5 martie

Gaming Marathon Road To Glory, primul mare eveniment de gaming din 2023, este dedicat, ca în fiecare lună martie, femeilor care activează în gaming și încurajării altor fete de a lucra în această industrie.

Streamerii și comunitățile lor de sute de mii de gameri le vor încuraja pe fete să creeze jocuri video sau să urmeze o carieră în esports sau streaming. Gaming Marathon are loc duminică, 5 martie, începând cu ora 10 pe gaming-marathon.ro.

Ediția din acest an este de departe cea mai competitivă de până acum. Duminică, peste 30 de streameri vor intra într-o competiție inedită. Road To Glory îi provoacă pe aceștia în cinci runde eliminatorii, în fiecare rundă streamerii trebuind să bată un challenge dintr-un joc: Fall Guys, Fortnite, Valorant și Bomberman, iar cei doi mari finaliști se vor lupta pentru Cupa Gaming Marathon într-un meci de Counter Strike: Global Offensive. Competiția poate fi urmărită pe canalul lui Werty, el fiind și comentatorul turneului, de la ora 14:00.

Ana Dumbravă, cea mai bună jucătoare de CS:GO din lume, va fi live pentru a povesti despre rezultatele extraordinare pe care le are și care sunt planurile ei pentru 2023”, a precizat Tudor Dăescu, co-organizatorul Gaming Marathon.

Comunitatea GRL Power se mărește

GRL Power se extinde pentru a oferi șansa tuturor creatoarelor de conținut să facă parte dintr-o comunitate bazată pe valori de nondiscriminare și încurajare a talentului în gaming. Streamerițele Antonia Nuckle, Karinul, AlexaTV, Reddysh, Trissmery și multe altele vor avea oportunitatea de a discuta, în timpul meciurilor de Among Us, cu Ana Dumbravă, jucătoare profesionistă CS:GO, desemnată “Women’s Player of the Year” de către HLTV, despre perfomanță în esports feminin.

Avantajele de a lucra în industria dezvoltatoare de jocuri video

Fetele interesate să urmeze o carieră de programatoare, producătoare, community manager sau tester, printre multe alte specializări pe care industria de game development le cuprinde, vor afla în timpul stream-urilor cum se pot pregăti pentru a dezvolta jocuri video. Specialistele de la studioul Gameloft vor împărtăși comunităților lui Bobospider, Trissmery, Meitii și Tudor Buțan experiența lor în industrie și despre cum au ales o carieră în acest domeniu.

În plus, IceManLucky și Gabriela Bucur vor purta discuții cu reprezentantele studioului Amber despre cum acestea au combătut stereotipurile și prejudecățile din societate atunci când au ales o carieră în game development.

Finala competiției PUBG Mobile

Finala celei de-a treia competiții de PUBG Mobile, destinată pasionaților amatori sau profesioniști de mobile gaming, va avea loc pe 5 martie și va fi transmisă live în cadrul Gaming Marathon și comentată de Tedereu, cel mai prolific streamer al celebrului joc online multiplayer de tip battle royale.