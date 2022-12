Compania dezvoltatoare de jocuri video Keywords deschide un studio în București

Keywords, furnizor de servicii tehnice și creative pentru industria globală de jocuri video, deschide un studio în București și are în plan să angajeze peste 1000 de specialiști în primii cinci ani de activitate.

Deschiderea studioului Keywords în România vine la un an de când compania a intrat oficial pe piața locală, prin achiziția AMC Ro Studio, studio de grafică 3D pentru jocuri video.

Hub-ul din București va extinde rețeaua globală de studiouri Keywords, alături de multe alte hub-uri, printre care cele din Dublin, Katowice, Paris și Milano. Noul studio va contribui, de asemenea, la creșterea echipei de 12000 de oameni, având în plan să angajeze peste 30 de specialiști pentru roluri de player support și software development în următoarele luni.

În ultimii ani, Keywords a achiziționat mai multe studiouri dezvoltatoare de jocuri video din întreaga lume precum Forgotten Empires, Mighty Games, Smoking Gun, dar și AMC Ro Studio din România, prin care compania și-a făcut intrarea în Europa de Est anul trecut.

Keywords oferă servicii de-a lungul întregului ciclu de dezvoltare a jocului prin trei linii de servicii: Create (Artă, dezvoltare de jocuri, dezvoltare audio), Globalize (Testare, Localizare) și Engage (Suport pentru jucători, Cercetare, Marketing). Parte a grupului Keywords, AMC Ro Studio va continua să ofere serviciile creative ale companiei în această regiune, în timp ce Keywords se va concentra în România pe dezvoltarea ofertei complete de servicii a companiei.

Keywords a lucrat de-a lungul anilor la o multitudine de proiecte pentru partenerii săi, oferind servicii de dezvoltare pentru titluri jucate de milioane de oameni din întreaga lume precum Star Wars Jedi: Fallen Order, Valorant, League of Legends, Clash Royale, Anthem, Doom Eternal, Mass Effect, Gears of War, Mortal Kombat, Just Cause, Tomb Raider, Mafia, World of Tanks și multe altele.