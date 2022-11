God of War Ragnarok și Elden Ring conduc în topul nominalizărilor la ediția din 2022 a The Game Awards

Anul 2022 se apropie de sfârșit și Geoff Keighley, gazda și producătorul competiției The Game Awards, a dezvăluit nominalizații pentru cea de-a noua ediție.

God of War Ragnarok (care a ajuns pe PS4 și PS5 chiar săptămâna trecută) conduce detașat, cu 10 nominalizări, urmat de Elden Ring și Horizon Forbidden West, cu câte șapte nominalizări fiecare. Stray vine din urmă cu șase nominalizări. Toate cele patru jocuri video se numără printre nominalizările la titlul de ”Jocul anului”. Acestora li se alătură A Plague Tale: Requiem și Xenoblade Chronicles 3.

Deloc surprinzător, având în vedere performanțele lui God of War Ragarnok și Horizon Forbidden West, Sony Interactive Entertainment a avut cele mai multe nominalizări dintre toți producătorii, 20, urmat de Annapurna Interactive și Nintendo cu câte 11 nominalizări, Bandai Namco cu opt și Riot Games cu șase.

Un juriu format din reprezentanți din peste 100 de publicații și ”influenceri” determină nominalizările. Din România apare pe lista juriului Zona IT.

Există o nouă categorie în acest an, numită "Cea mai bună adaptare", care se adresează emisiunilor și filmelor bazate pe jocuri. Nominalizații sunt Arcane: League of Legends, Cyberpunk: Edgerunners, The Cuphead Show!, Sonic the Hedgehog 2 și Uncharted.

O mulțime de alte jocuri, mari și mici, au obținut nominalizări în 31 de categorii (care includ și premii pentru esports și creatori). Marvel Snap, Immortality, Scorn, Call of Duty: Modern Warfare II, Splatoon 3, Tunic, Cult of the Lamb, Sifu, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, MultiVersus, Vampire Survivor, Diablo Immortal și Overwatch 2 s-au numărat printre titlurile care au primit nominalizări. De remarcat că nu au fost incluse în categoria ”Cel mai bun joc mobil”, jocuri din Apple Arcade sau Netflix .

Ceremonia The Game Awards va avea loc pe 8 decembrie și va putea fi urmărită online pe Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Steam, Instagram Live etc.