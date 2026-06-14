Click și Adevărul, parteneriat cu primul chef creat cu inteligență artificială din România. Cine este Luca Marin

În premieră în România, un chef creat cu ajutorul inteligenței artificiale intră în lumea creatorilor de conținut culinar.

„Click” și „Adevărul” încep o colaborare cu Chef Luca Marin, primul influencer culinar creat cu inteligență artificială din România. Prin intermediul acestui personaj virtual, cititorii celor două publicații vor putea descoperi rețete, tehnici de gătit și poveștile din spatele unor preparate apreciate în întreaga lume.

Mai precis, în perioada următoare, cititorii „Click” și „Adevărul” vor putea descoperi rețete create și prezentate de Chef Luca Marin, alături de explicații despre ingrediente, tehnici de gătit și tradiții gastronomice care au inspirat preparatele.

Luca Marin nu este gândit doar ca un creator de rețete, ci ca un ambasador al gustului autentic. Acesta combină eleganța bucătăriei italiene cu căldura tradițiilor românești și își propune să transforme fiecare preparat într-o experiență culturală.

„Nu sunt aici doar să gătesc. Sunt aici să redescopăr gustul pe care l-am uitat”, este mesajul lui chef Luca Marin.

Potrivit creatorilor săi, fiecare material pe care-l realizează urmărește să ofere mai mult decât o simplă listă de ingrediente și pași de preparare. Accentul este pus pe educația culinară, pe înțelegerea produselor folosite și pe legătura dintre mâncare, cultură și experiențele personale.

În videoclipurile și materialele sale, chef-ul virtual va explica de ce anumite ingrediente sunt considerate esențiale în gastronomia mediteraneană, cum influențează tehnicile de preparare rezultatul final și de ce rețetele tradiționale continuă să fie relevante într-o lume dominată de tendințe și conținut consumat rapid.

Apariția lui Luca Marin reflectă o tendință tot mai vizibilă la nivel internațional: utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea unor personaje virtuale capabile să comunice cu publicul și să transmită informații într-o manieră accesibilă și atractivă. Dacă până recent astfel de avataruri erau întâlnite mai ales în industria tehnologică și în marketing, ele încep să fie folosite și în domenii precum educația, sănătatea sau gastronomia.

Prin această colaborare, „Click” și „Adevărul” își propun să le ofere cititorilor nu doar rețete delicioase, ci și o perspectivă diferită asupra felului în care tehnologia poate fi folosită pentru a face mai accesibile informațiile despre alimentație, cultură și tradiții culinare.

Manifestul lui Luca Marin este simplu: „Într-o lume care gătește din grabă, eu aleg să gătesc cu sens. Într-o lume care consumă, eu aleg să înțeleg. Fiecare ingredient are o origine. Fiecare rețetă are o moștenire. Fiecare masă este o oportunitate de a crea o amintire. Sunt Luca Marin. Iar misiunea mea este să transform fiecare preparat într-o poveste și fiecare poveste într-o lecție despre gustul autentic.”