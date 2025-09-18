Un medicament banal, la îndemâna oricui, combate cancerul intestinal. Ce au descoperit oamenii de știință

Un nou studiu a descoperit că aspirina poate preveni reapariția anumitor tipuri de cancer intestinal, reducând riscul la jumătate la unii pacienți.

Cancerul intestinal, care include și cancerul rectal și de colon, este una dintre cele mai agresive și greu de tratat forme ale bolii, cu rate ridicate de incidente secundare diagnosticate frecvent în alte zone ale corpului, un fenomen cunoscut sub numele de metastaze.

În fiecare an, aproape două milioane de persoane din întreaga lume sunt diagnosticate cu cancer colorectal, iar dintre aceste cazuri, între 20 și 40% dezvoltă metastaze, scrie Dailly Mail.

În cadrul noului studiu clinic, publicat în revista The New England Journal of Medicine, cercetătorii suedezi de la Karolinska Institutet și Spitalul Universitar Karolinska au analizat modul în care persoanele cu o mutație genetică specifică reacționau la un analgezic obișnuit.

Ei au analizat în mod specific persoanele cu o mutație în calea de semnalizare PIK3 – o „rețea de instrucțiuni” biologică încorporată care indică celulelor cum să reacționeze la anumiți factori de stres și controlează modul în care celulele cresc și se divid.

Când această cale de semnalizare funcționează defectuos sau este defectă, poate determina celulele să continue să se dividă, ceea ce poate duce la reproducerea necontrolată a celulelor și la dezvoltarea cancerului, în special la nivelul intestinului.

Ei au recrutat peste 3.500 de pacienți cu cancer intestinal din 33 de spitale din Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda, iar testele au revelat că aproximativ 40% dintre aceștia aveau mutația PIK3.

Acești pacienți au fost apoi randomizați și, în cei trei ani care au urmat operațiilor de îndepărtare a cancerului, li s-a prescris fie 160 mg de aspirină pe zi, fie un placebo.

Pentru pacienții cu mutație genetică în PIK3 care au luat aspirină, riscul de metastaze a fost redus cu 55% în comparație cu grupul placebo.

Anna Martling, profesor la Departamentul de Medicină Moleculară și Chirurgie al Institutului Karolinska și chirurg consultant senior la Spitalul Universitar Karolinska, care a condus studiul, a afirmat că aspirina poate fi utilizată pentru a reduce atât suferința, cât și costurile tratamentului cancerului.

Ea a declarat: „Aspirina este un medicament ușor disponibil la nivel global și extrem de ieftin în comparație cu multe medicamente moderne împotriva cancerului, ceea ce este foarte pozitiv. Aspirina este testată aici într-un context complet nou, ca tratament de medicină de precizie. Acesta este un exemplu clar al modului în care putem utiliza informațiile genetice pentru a personaliza tratamentul și, în același timp, pentru a economisi atât resurse, cât și suferință.”

Noul studiu a fost realizat după ce studii observaționale anterioare au sugerat că aspirina poate reduce riscul anumitor tipuri de cancer.

De asemenea, s-a emis ipoteza că aceasta ar putea reduce riscul de recurență postoperatorie la pacienții cu cancer intestinal cu mutație PIK3.

Acesta a fost primul studiu clinic randomizat care a confirmat această asociere, iar cercetătorii consideră că este foarte probabil ca aceasta să aibă legătură cu capacitatea aspirinei de a „reduce inflamația și de a face mediul intern mai puțin favorabil pentru celulele canceroase”.

Profesorul Martling a adăugat: „Deși nu înțelegem încă pe deplin toate legăturile moleculare, rezultatele susțin cu tărie rațiunea biologică și sugerează că tratamentul poate fi deosebit de eficient în subgrupuri de pacienți definite genetic”.

În fiecare an, în Marea Britanie sunt diagnosticate aproximativ 44.000 de cazuri de cancer intestinal, iar în Statele Unite ale Americii aproximativ 130.000.

Boala ucide aproape 17.000 de britanici în fiecare an, iar numărul deceselor ajunge la aproximativ 50.000 în America.

În general, se estimează că puțin peste jumătate dintre pacienții cu cancer intestinal vor fi în viață la 10 ani după diagnosticare.

Aspirina este un medicament care conține acid acetilsalicilic și este utilizat pentru ameliorarea durerii, febrei și inflamației, efectele sale fiind resimțite de obicei în 30 de minute.

Poate fi utilizată și în doze mici pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge.

Cu toate acestea, datorită efectelor secundare frecvente, care includ probleme stomacale, se recomandă ca persoanele cu ulcere stomacale, tulburări de sângerare sau astm să evite acest medicament eliberat fără prescripție medicală.