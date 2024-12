Epidemia de cancer colorectal la persoanele sub 50 de ani: simptomele pe care medicii le-au ratat. Alimentul comun care ar putea cauza criza

Considerat mult timp o boală a vârstei înaintate, cancerul de intestin este acum diagnosticat la un număr tot mai mare de persoane sub 50 de ani.

La începutul acestei luni, un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din California San Francisco a arătat că această afecțiune este în creștere la nivel mondial în grupul de vârstă 25-49 de ani.

Iar rata de creștere din Anglia este printre cele mai rapide din lume, cu o medie de 3,6 % pe an la persoanele sub 50 de ani, după Chile, Noua Zeelandă și Puerto Rico, a raportat Lancet Oncology.

În prezent, îngrijorarea este că mulți oameni ar putea să nu facă legătura între simptomele lor - inclusiv sânge în caca, scădere în greutate și oboseală constantă - și cancerul intestinal, deoarece sondajele arată că aproximativ jumătate dintre cei cu vârsta sub 50 de ani nu au nicio idee că boala i-ar putea afecta, scrie dailymail.co.uk.

Chiar dacă sunt conștienți, cercetările efectuate de Bowel Cancer UK arată că 40% dintre tinerii bolnavi de cancer trebuie să viziteze medicul de familie de trei ori sau mai mult înainte de a fi trimiși la analize - din nou, deoarece boala este rareori pe lista de suspecți pe care medicii o iau în considerare.

Una dintre teorii este că aceasta se datorează inflamației cronice ca urmare a unei diete proaste, a alimentelor ultraprocesate și a lipsei de mișcare. Alte studii sugerează că creșterea este alimentată de bucăți microscopice de plastic.

În timp ce se caută un răspuns, aici, zece victime mai tinere vorbesc despre modul în care cancerul intestinal a lovit din senin.

1. Stilul meu de viață era atât de sănătos

Rebecca Liddle, 47 de ani, broker de asigurări, locuiește în Londra împreună cu soțul ei, Bill, 52 de ani, inginer de gaze, și copiii lor, în vârstă de 10 și 12 ani.

”Îmi fac analize de sânge la fiecare cinci luni deoarece am hemocromatoză - prea mult fier în sânge. De multe ori trebuie să-mi „las” sângele pentru a-l reduce. Dar în noiembrie 2023, după analize, medicul mi-a spus că sunt grav anemică.

Am făcut un FIT (un test imunochimic fecal, care verifică prezența sângelui în scaun) și o colonoscopie. Literalmente, în timpul procedurii, am putut vedea o masă întunecată.

Am fost total uimită de diagnostic. Fac sport și chiar am alergat la Maratonul Londrei. Nu mănânc niciodată alimente procesate sau la pachet. În plus, nu avusesem niciun simptom. Două săptămâni mai târziu, mi-au extirpat tumoarea și partea dreaptă a intestinului. Cancerul se răspândise la unii ganglioni limfatici, așa că am urmat șase luni de chimioterapie.

M-am alăturat unui grup online și am găsit mulți alți tineri în formă, care fuseseră și ei diagnosticați.

În septembrie am fost declarată liberă de cancer, dar acum o săptămână o scanare a arătat din nou ceva acolo, așa că voi mai face o scanare în martie.

Am emoții, dar sunt sub supravegherea unui profesor și a unui chirurg minunați, care mă monitorizează atât de bine. Chiar și ei sunt nedumeriți de creșterea numărului de cazuri la persoanele tinere”.

2. Fără chimioterapie, mai aveam cinci luni

Roxy Hitchcox, 42 de ani, este tehnician științific principal la o școală din Warwickshire.

”Eram în parcarea de la serviciu când m-a sunat doctorul să-mi spună că am o cantitate mare de sânge în scaun și că este posibil să fie cancer. Am izbucnit în lacrimi.

În ianuarie, am avut brusc dureri mari de stomac, diaree și vărsături. Medicul meu de familie a crezut că este vorba despre o toxiinfecție alimentară, dar analizele de sânge au fost clare, cu excepția markerilor hepatici. Mi s-a spus că a fost doar unul dintre acele lucruri”.

Roxy Hitchcox, 42 de ani, a fost anunțată că are o cantitate mare de sânge în scaun și că este posibil să fie cancer.

”Câteva zile mai târziu, ganglionii limfatici din gâtul și corpul meu s-au umflat brusc. O săptămână mai târziu, vomitând în continuare, m-am dus la A&E, unde mi-au dat pastile împotriva stării de rău. Pentru a fi în siguranță, mi-au făcut și analize ale scaunului.

A doua zi, medicul m-a sunat și mi-a spus că am nevoie de o tomografie computerizată și de o colonoscopie. Apoi am fost diagnosticată cu cancer intestinal în stadiul patru, care se răspândise la ficat și la ganglionii limfatici. Am fost complet șocată. Întotdeauna am fost sănătoasă. Am întrebat cât mai aveam de trăit, iar medicul mi-a spus: „Fără chimioterapie, cinci luni”.

Pentru că tumoarea îmi bloca intestinele, am fost pusă la dietă lichidă și am slăbit trei kilograme. Din fericire, am fost puțin supraponderală la început. Am început chimioterapia și mi s-a montat o pungă stoma.

Tocmai am văzut Crăciunul pe care nu credeam că-l voi vedea vreodată. Prognosticul medicului meu s-a schimbat la doi până la cinci ani și m-am întors la muncă în slujba pe care o iubesc”.

3. La A&E au spus că a fost toxiinfecție alimentară

Steve Torley, 49 de ani, este ofițer de poliție în Northamptonshire. Este divorțat și are trei copii în vârstă de 21, 18 și 15 ani.

”Schiam în decembrie anul trecut când am început să mă simt extenuat, iar prietenii mi-au spus că sunt mai puțin sociabil decât de obicei. Apoi, de Anul Nou, am avut o indigestie atât de puternică încât mă ținea trează.

Medicul meu de familie mi-a prescris medicamente pentru reflux, dar câteva săptămâni mai târziu tot nu mă simțeam bine.

Un test de sânge a fost clar, dar după mai multe teste, medicul m-a sunat la ora 19:00 pentru a-mi spune că numărul de globule albe era foarte mare. În dimineața următoare am avut diaree și vărsături și am mers la A&E. De data aceasta, mi s-a spus că este vorba despre o toxiinfecție alimentară”.

După o colonoscopie, Steve Torley, 49 de ani, a aflat că avea o tumoare în intestin.

”Apoi, o săptămână mai târziu, am avut o hemoragie de sânge în toaletă - și o colonoscopie a arătat că aveam o tumoare în intestin.

Am fost în șoc total. Întotdeauna am crezut că cancerul de intestin este o boală a persoanelor în vârstă, iar eu eram destul de în formă și mâncam bine.

Când i-am spus mamei mele, aceasta a cedat, spunându-mi că sora ei a avut cancer la intestin.

Acum aștept rezultatele testelor genetice. Sunt la jumătatea chimioterapiei, dar prognosticul meu este bun.

Din fericire, cancerul meu a fost depistat la timp”

4. Am fost „prea tânără” pentru a face un test

Fran Kirkbright, 35 de ani, manager de birou, locuiește în Horley, Surrey, împreună cu logodnicul ei, Dean, 44 de ani, agent de securitate, și fiul ei în vârstă de 13 ani.

”Dacă aș fi fost ascultată mai devreme, aș fi avut mai mult timp de petrecut cu familia mea. Când m-am dus prima dată la medicul meu de familie pentru că mă simțeam obosită, mi-a spus că sunt epuizată sau „hormonală”. Dar mă întorceam de la serviciu și trebuia să mă duc direct în pat. De asemenea, am trecut de la un scaun pe săptămână la cinci pe zi și am avut o senzație de balonare în abdomenul inferior. Testele au exclus o infecție a tractului urinar.

După câteva luni, nu mai puteam urina și, după trei consultații telefonice cu medicul de familie, m-am dus la A&E, unde o ecografie a vezicii mele părea în regulă.

Dar, câteva zile mai târziu, am observat sânge în scaunul meu. Medicul mi-a spus că sunt prea tânără pentru un test de cancer intestinal.

Dar, în aprilie 2023, am făcut o colonoscopie, unde chiar și eu am putut vedea masa pe ecran. Tumoarea avea 7-8 cm și îmi presase vezica urinară, de unde și simptomele. A trebuit să mi se îndepărteze un ovar și tot intestinul și mi s-a montat o stoma.

În vara acestui an, am fost declarată curată. Am organizat o petrecere uriașă pentru a sărbători.

Dar în septembrie am avut aceeași senzație de rău. Cancerul s-a întors și este în fază terminală. Mi s-au dat doi ani cu chimioterapie agresivă.

Pictez o față fericită pentru familia și prietenii mei. Cancerul le răpește atât de multe, încât nu îi voi lăsa să vadă că îmi răpește și simțul umorului.

Mă căsătoresc cu Dean în ianuarie și abia aștept să fiu soția lui”

5. Pierderea mea în greutate se datorează exercițiilor fizice

Helen Glass, 48 de ani, care are doi copii în vârstă de 20 de ani, este oculist diabetic și locuiește cu soțul ei în Somerset.

”Primul semn pe care l-am avut a fost că mă simțeam foarte obosită și nu puteam face exercițiile pe care le făceam de obicei.

Am făcut analize de sânge și medicul meu de familie a diagnosticat anemie, dar a cerut și un test FIT, care verifică prezența sângelui în scaun. Rezultatul testului a fost ridicat, așa că am fost trimisă pentru o colonoscopie patru săptămâni mai târziu, la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut.

Citește și: Pacienţii cu cancer intestinal care beau cafea au un risc mai mic de recidivă a bolii

În timpul procedurii, medicul mi-a spus că poate vedea o „masă”. M-am simțit absolut șocată. Câteva zile mai târziu am fost operată: masa de 6 cm era cancer.

Am presupus că cancerul de intestin ar avea simptome evidente. Tot ce am simțit a fost oboseală. Stilul meu de viață era sănătos: Fac sport de patru ori pe săptămână și am o dietă bună, gătesc întotdeauna de la zero.

Chirurgul a spus că el crede că cancerul meu este genetic. Testele au arătat că am Sindromul Lynch, o afecțiune genetică care vă expune la un risc mai mare de cancer intestinal și de alte tipuri de cancer la o vârstă fragedă.

Copiii mei vor decide în timp util dacă doresc să fie testați.

Privind în urmă, în lunile dinaintea diagnosticului pierdusem o piatră - dar făcusem multe exerciții fizice și mâncam sănătos.

În curând voi face o histerectomie, deoarece sindromul Lynch te expune la un risc mai mare de a suferi și de cancere feminine”.

6. Mă tot gândeam... Am doar 25 de ani

Matthew Jackson, 27 de ani, este director de campanii pentru o organizație caritabilă pentru copii și consilier districtual. Este logodit cu Charley, 28 de ani, un psiholog educațional, și locuiește în Cannock, Staffs.

”Candidam la alegerile pentru consiliu și eram ocupat cu munca când m-am urcat pe cântar pentru prima dată în trei luni și mi-am dat seama că trecusem de la 96 kg la doar 68 kg. Am crezut că am muncit prea mult.

Apoi, în mai, o conduceam pe Charley și pe bunicul ei când m-am simțit brusc amețită. Mi-au spus că am îngălbenit.

Cu reticență, m-am dus la medicul meu de familie și analizele de sânge au arătat că eram grav anemică, iar un alt test mi-a găsit sânge în scaun.

Din cauza vârstei mele, spitalul nu a acceptat o trimitere pentru o coloscopie. Dar medicul meu a perseverat și șase săptămâni mai târziu am fost consultat de un gastroenterolog.

În timpul procedurii, la început medicii au spus că sunt prea tânără pentru a avea cancer intestinal, dar apoi am văzut o masă pe ecran. Două săptămâni mai târziu am fost operată. Mă tot gândeam... dar am doar 25 de ani.

Nu am fost niciodată un mare consumator de junk food și acum sunt foarte atent la dieta mea. Consider că recuperarea mea a fost o binecuvântare. M-a făcut să-mi apreciez viața mult mai mult”.

7. Sufeream de crampe după ce mâncam

Jamie Atkins, 45 de ani, manager într-o firmă de inginerie, locuiește în Herefordshire cu soția sa Nicola, 41 de ani, și copiii lor în vârstă de 12, 16 și 17 ani.

”În vara anului 2023, am început să am crampe după ce mâncam. Am presupus că este vorba de indigestie, dar câteva săptămâni mai târziu crampele erau atât de puternice încât am sunat la 111 și mi-au spus să mă duc la spital.

Medicii s-au gândit că ar putea fi vorba de boala Crohn [un tip de afecțiune inflamatorie intestinală]. Între timp, au făcut o radiografie, o tomografie computerizată și o colonoscopie.

Câteva săptămâni mai târziu, am fost sunat din nou și diagnosticul s-a schimbat. Era cancer la intestin. Am fost șocat. Nu avusesem niciodată probleme cu intestinul, iar crampele apăruseră doar de câteva săptămâni.

Mi s-au extirpat tumoarea de 7 cm și 20 de ganglioni limfatici.

Câteva săptămâni mai târziu am fost diagnosticată cu sindromul Lynch. Trebuie să fii testat pentru acest sindrom dacă ai cancer intestinal.

De atunci, am aflat că fratele meu are Lynch, la fel ca o mătușă care și-a pierdut o fiică din cauza cancerului intestinal.

Mă simt foarte norocoasă că cancerul meu a fost depistat”

8. Timp de săptămâni am ignorat simptomele

Jay Neofitos, 43 de ani, director de marketing în social media, locuiește în Angus cu partenera sa Jody, 40 de ani, designer, și cu fiii lor în vârstă de 13, 10 și 3 ani.

”În toamna anului trecut, eram constant constipat - iar când nu eram, aveam diaree. Am ignorat asta săptămâni întregi. Apoi, într-o zi, am văzut sânge în scaunul meu, iar câteva săptămâni mai târziu am eliminat un cheag imens.

În cele din urmă, am decis să merg la medicul de familie și, în luna aprilie a acestui an, mi s-a făcut un test pentru sânge în scaun, urmat imediat de o colonoscopie. În timpul acesteia, am putut vedea o masă mare pe ecran. Tumoarea era atât de mare încât a trebuit să o micșoreze cu chimioterapie înainte de operație.

Apoi am făcut radioterapie, care a fost îngrozitoare. Mi-a inflamat întreaga regiune inferioară și a fost incredibil de dureroasă. Aceasta a durat două luni și jumătate. Am ajuns de la 80 kg la 63 kg (am 1,70 m).

Acum aștept o intervenție chirurgicală în ianuarie pentru a lua restul tumorii.

Cea mai grea parte este că am mâncat sănătos - îmi plăceau puiul, legumele și produsele de calitate. Dar în aceste zile, pentru că nu pot elimina scaunele dure, sunt foarte limitată în ceea ce privește ceea ce pot mânca.

Fratele meu a găsit recent sânge în scaunul său, așa că s-ar putea să existe un motiv genetic. Încerc să am o atitudine pozitivă față de cancerul meu și sunt o luptătoare.

Sunt hotărâtă să înving asta pentru copiii mei”

9. Salvat de afișul de pe ușa toaletei

Lee Pile, 44 de ani, inginer de ascensoare din Teignmouth, Devon, locuiește cu partenera sa, Natalie, 43 de ani, voluntară în cadrul serviciilor pentru droguri și alcool.

”M-am hotărât să fac un control doar pentru că am văzut un afiș într-un toaletă. Simptomele mele au început cu șase luni înainte. Am fost brusc constipat și foarte balonat după masă. M-am întrebat dacă se datorează faptului că am introdus mai multe legume.

Am încercat să elimin legumele cu gaze, cum ar fi ceapa, dar nimic nu s-a schimbat.

Apoi, în iunie, lucram pe un lift la clubul de fotbal Exeter City, când m-am dus la toaletă și am văzut pe ușă un anunț al Bowel Cancer UK, în care erau enumerate simptomele. Mi-am dat seama că aveam unele dintre ele, așa că m-am dus la medicul meu de familie.

Am făcut un test FIT și apoi o colonoscopie. Am putut vedea o masă, iar medicul a spus că este sigur în proporție de 99 % că este cancer.

După ce a fost confirmat, am făcut trei luni de chimioterapie și acum sunt în mijlocul radioterapiei pentru a micșora tumoarea înainte de operația din februarie.

De asemenea, am o stoma, deoarece nu pot folosi ultima treime a intestinului în care se află tumoarea, dar m-am adaptat bine. Am fost în străinătate și am participat la evenimente.

Mi s-a spus că de multe ori persoanele de vârsta mea nu sunt îndrumate pentru o colonoscopie și am avut noroc că am fost îndrumată. De asemenea, sunt norocoasă că am văzut acel afiș”.

10. A trebuit să insist să fac o tomografie computerizată

Zoe Gardner Lawson, în vârstă de 36 de ani, lucrează în resurse umane și locuiește cu soțul ei, Sam, în vârstă de 45 de ani, care lucrează pe cont propriu, cu copilul lor de cinci ani și cu gemenii lor, în vârstă de un an, în Bracknell, Berks.

”După săptămâni de dureri lombare, m-am dus la medicul meu de familie, care a crezut că am o infecție a vezicii urinare. Dar durerea s-a înrăutățit și am mers la A&E, unde mi s-a spus că ar putea fi pietre la rinichi. Dar o scanare nu a găsit nimic, așa că am fost trimisă acasă.

M-am întors în 24 de ore și am început să iau zilnic antibiotice intravenoase ca pacient extern. Dar, în timp ce registratorul se lupta să mă programeze pentru o tomografie computerizată corporală, nimeni nu părea să își dorească

După patru zile ca pacient extern, un chirurg generalist mi-a spus că o tomografie computerizată va fi programată pentru două săptămâni. Mi-am „dat demisia”, povestind despre experiența mea neplăcută și cerând o tomografie computerizată imediată, altfel nu voi părăsi spitalul.

A funcționat. De atunci încolo, totul s-a mișcat rapid, cel puțin la început. Am făcut o tomografie computerizată, care a arătat o tumoare în intestin, precum și leziuni la nivelul ficatului și al ganglionilor limfatici. Am primit un diagnostic de stadiul patru.

În ciuda acestei descoperiri devastatoare, nu am fost văzut de nimeni altcineva la spital timp de peste 24 de ore.

Din fericire, am asigurare medicală privată, așa că am mers la Cleveland Clinic din Londra și am fost operată de urgență pentru a îndepărta tumoarea. Acum sunt în chimioterapie de două luni.

Am simțit că NHS m-a dezamăgit”