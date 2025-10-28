Un fost CEO de la Intel vrea o Inteligență Artificială creștină pentru „a grăbi venirea lui Hristos”

După ce a fost forțat să plece de la conducerea Intel, Patrick Gelsinger s-a dedicat unui nou scop: crearea unei inteligențe artificiale creștine care, spune el, ar putea „grăbi venirea lui Hristos” și transforma Biserica într-o putere tehnologică globală.

În luna martie, la trei luni după ce a fost forțat să părăsească funcția de director executiv al companiei Intel și dat în judecată de acționari, Patrick Gelsinger a preluat conducerea Gloo — o companie de tehnologie creată pentru ceea ce el numește „ecosistemul credinței”, gândită pentru biserici, plus chatboți și asistenți AI care să automatizeze activități pastorale și sprijinul pentru misiune, scrie The Guardian.

Schimbarea de carieră a fostului CEO are loc într-un moment în care industria tehnologică americană revine în sfera politică drept sursă majoră de venit. Unii dintre cei mai importanți lideri actuali ai acesteia au finanțat campania de realegere a lui Donald Trump și și-au reînnoit eforturile de a obține contracte guvernamentale, în timp ce a doua administrație Trump a revitalizat conservatorismul religios la Washington.

Acum, în calitate de președinte executiv și director tehnologic la Gloo, Gelsinger și-a făcut din misiune principală promovarea, prin influență subtilă, a principiilor creștine ale companiei în Silicon Valley, în Congres și dincolo de acestea, având la dispoziție un buget strâns prin donații de 110 milioane de dolari.

Apelul său la acțiune este și o pledoarie pentru o inteligență artificială aliniată valorilor creștine: produse tehnologice precum cele dezvoltate de Gloo, multe bazate pe modele lingvistice existente, dar ajustate pentru a reflecta credințele teologice ale utilizatorilor.

AI-ul destinat „venirii lui Iisus”

„Misiunea vieții mele a fost să lucrez la o tehnologie care să îmbunătățească calitatea vieții fiecărui om de pe planetă și să grăbească venirea lui Hristos”, a spus el.

Gloo afirmă că deservește „peste 140.000 de lideri din domeniul credinței, al misiunii și al organizațiilor non-profit”. Deși clienții săi vizați nu sunt aceiași, baza de utilizatori a Gloo este minusculă comparativ cu cea a giganților din domeniul AI — aproximativ 800 de milioane de persoane folosesc săptămânal ChatGPT, fără a mai socoti Claude, Grok și altele.

Religiozitatea lui Gelsinger — un creștin renăscut care s-a referit la Silicon Valley drept „câmpul său de misiune” — modelează cultura tehnologică a regiunii după chipul său, mai notează publicația.

Acolo unde cândva domnea un aparent ateism, există acum „o cultură tehnologică foarte zgomotoasă, foarte vizibilă și foarte clar influențată de creștinism”, spune Damien Williams, cercetător la Universitatea din Carolina de Nord, care studiază modul în care convingerile religioase influențează dezvoltarea tehnologiilor.

Fenomenul este ilustrat de figuri precum Peter Thiel, care avertizează asupra venirii Anticristului dacă omenirea nu urmează anumite direcții tehnologice, sau Katherine Boyle de la Andreessen Horowitz, prietenă apropiată a lui JD Vance, vicepreședintele SUA.

Vorbind pe 7 octombrie la un seminar coorganizat de Gloo, Gelsinger a descris dezvoltarea AI ca pe „un nou moment Gutenberg” — o schimbare a epocii extrem de importantă.

„Biserica a îmbrățișat acea mare invenție a vremii pentru a schimba literalmente umanitatea”, a spus Gelsinge. „Și întrebarea mea astăzi este: vom îmbrățișa și modela AI ca o tehnologie care să devină cu adevărat o expresie puternică a Bisericii și a credinței?”

Hackathonul lui Iisus

Aflată la intersecția dintre AI, creștinism și tehnologie religioasă, Gloo nu se concentrează doar pe modelarea industriei AI prin Silicon Valley. Compania își extinde influența și prin sprijinirea și finanțarea unui ecosistem de tehnologie creștină.

După seminar, a organizat un hackathon de trei zile la Colorado Christian University, unde peste 600 de participanți au concurat pentru premii în valoare totală de peste 250.000 de dolari — aproape triplu față de participarea din 2024.

Totuși, evenimentul nu a fost lipsit de probleme. Ryan Siebert, dezvoltator de produse AI și participant la hackathon, a declarat că a reușit să determine cel mai nou model lingvistic al Gloo — încă nelansat public — să îi ofere o rețetă pentru metamfetamină.

Ulterior, a contactat președintele Gloo AI pentru a-i semnala vulnerabilitatea. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că participanții au fost invitați în mod explicit să testeze modelul și să ofere feedback, acesta aflându-se într-un stadiu „pre-beta” de dezvoltare.