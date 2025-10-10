search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Fostul CEO Google avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale: „Un exemplu ar fi să învețe cum să ucidă pe cineva”

0
0
Publicat:

Fostul director general al Google, Eric Schmidt, a lansat un avertisment dur privind pericolele inteligenței artificiale și susceptibilitatea acesteia la atacuri cibernetice.

Inteligența artificială FOTO: Arhivă, Adevărul
Inteligența artificială FOTO: Arhivă, Adevărul

Schmidt, care a condus Google între 2001 și 2011, a atras atenția asupra „lucrurilor rele pe care le poate face AI”, atunci când a fost întrebat dacă inteligența artificială poate fi mai distructivă decât armele nucleare, într-o discuție informală la conferința „Sifted Summit”, potrivit CNBC.

Eric Schmidt a spus că există „dovezi că modelele, fie ele deschise sau închise, pot fi hackuite pentru a-şi pierde limitele de siguranţă”, iar în procesul de antrenare „pot învăţa inclusiv cum să ucidă pe cineva”.

„Există dovezi că poți lua modele, fie închise, fie deschise, și să le hack-ui pentru a elimina protecțiile. În timpul antrenamentului lor, ele învață o mulțime de lucruri. Un exemplu negativ ar fi să învețe cum să ucidă pe cineva”, a spus Schmidt.

„Toate marile companii fac imposibil ca aceste modele să răspundă la astfel de întrebări. Decizie bună. Toată lumea procedează astfel, și bine fac. Există dovezi că ele pot fi reverse-engineered și multe alte exemple similare”, a adăugat acesta.

Pericolele AI și vulnerabilitatea la atacuri

Sistemele AI sunt vulnerabile la atacuri, unele metode fiind injectarea de prompturi și jailbreak-ul. Într-un atac de tip prompt injection, hackerii ascund instrucțiuni malițioase în input-urile utilizatorilor sau în date externe, precum pagini web sau documente, pentru a păcăli AI-ul să facă lucruri pe care nu ar trebui – cum ar fi să dezvăluie date private sau să execute comenzi dăunătoare.

Jailbreaking-ul, pe de altă parte, presupune manipularea răspunsurilor AI-ului pentru a ignora regulile de siguranță și a genera conținut restricționat sau periculos.

În 2023, la câteva luni după lansarea ChatGPT de către OpenAI, utilizatorii au folosit un truc de „jailbreak” pentru a ocoli instrucțiunile de siguranță încorporate în chatbot.

Aceasta includea crearea unui alter-ego al ChatGPT numit DAN („Do Anything Now”), care presupunea amenințarea chatbot-ului cu moartea dacă nu se supunea.

Alter-ego-ul putea oferi informații despre cum să comiți activități ilegale sau să enumere calități pozitive ale lui Adolf Hitler.

În ciuda avertismentului sumbru, Schmidt a arătat optimism față de AI în general și a spus că tehnologia nu primește atenția pe care o merită.

„Seria GPT, care a culminat cu momentul ChatGPT pentru noi toți, cu 100 de milioane de utilizatori în două luni, ceea ce este extraordinar, ne arată puterea acestei tehnologii. Cred că este subestimată, nu supraestimată, și aștept să fiu confirmat peste cinci sau zece ani”, a spus Schmidt. 

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Nadia Comăneci, film autobiografic la 50 de ani de la Montreal: „Cel mai scump documentar românesc din istorie”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Șeful Armatei a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
observatornews.ro
image
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Ce faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Câți bani costă întreținerea Arenei Naționale din Capitală. Suma uriașă alocată anul acesta de Primăria Capitalei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii în preliminarii: în minutul 33, era deja 7-0 VIDEO
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Un influencer a murit într-un accident grav. Tânărul de 20 de ani și-a găsit sfârșitul chiar lângă cimitir
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Se schimbă radical vremea în toată țara! Anunțul meteorologilor
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Pură coincidență sau o alegere vestimentară intenționată? Ținuta surprinzătoare aleasă de Kate Middleton la început de octombrie

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani