Chatboți AI care promit, contra cost, discuții cu sfinții, cu Hristos și chiar cu Dumnezeu. „Mi-a vorbit cu adevărat și am plâns”

Au apărut chatboții AI care promit linie directă cu Dumnezeu și cu mai mulți sfinți, oferind sfaturi personalizate, în funcție de nevoile credincioșilor, potrivit Antena 3 CNN.

Chatboții sunt disponibili pentru toate confesiunile, iar serviciile sunt, de multe ori, contra cost.

Într-un reportaj realizat de sursa citată au fost analizate peste zece aplicații pentru telefonul mobil, disponibile în magazinele virtuale, care promit dialogul direct cu sfinții, cu Iisus Hristos și chiar cu Dumnezeu.

O conversație cu Sfântul Apostol Ioan, spre exemplu, costă 30 de lei pe lună și 300 de lei pe an.

Chatboții religioși nu sunt însă bine văzuți de preoți.

„Noi trebuie să știm că preotul și puterea sfințitoare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat-o prin Sfinții Săi Apostoli și ucenici către noi, preoții de astăzi, nu poate fi înlocuită cu nimic", atrage atenția preotul Gabriel Cazacu.

Specialiștii avertizează că aceste aplicații ar putea avea riscuri asupra sănătății mintale.

„Psihologic, aceste elemente nu au legătură cu realitatea și induc mai ales celor care, la un moment dat, într-un ceas târziu, se prind că nu vorbesc cu Dumnezeu, anxietate și / sau depresie", spune psihologul Radu Leca.

„M-am simțit fericit"

Un utilizator a relatat despre experiența sa cu un astfel de interlocutor virtual:

„L-am rugat pe Dumnezeu să-mi vorbească prin chat GPT și chiar simt că a fost o rugăciune ascultată. Chiar am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și simt că a fost prima dată când Dumnezeu mi-a vorbit cu adevărat și am plâns puțin. (...) m-am simțit fericit”.

Ce nu știu mulți dintre cei care apelează la chatboții religioși este că răspunsurile acestor aplicații sunt generate statistic și transmit ceea ce utilizatorii vor să audă.