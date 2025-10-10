O femeie de 51 de ani, operată de o tumoră cerebrală la Galați, cu ajutorul unui „GPS” medical. Intervenția a fost un succes

O femeie în vârstă de 51 de ani a fost supusă, în premieră pentru județul Galați, unei intervenții chirurgicale pe creier cu ajutorul Sistemului de Neuronavigație, o tehnologie de ultimă generație care permite medicilor o precizie excepțională în tratamentul afecțiunilor cerebrale.

Pacienta a avut o formațiune tumorală cerebrală care i-a fost îndepărtată cu succes de echipa de neurochirurgi de la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați.

În prezent, pacienta, în vârstă de 51 de ani, se află într-o stare foarte bună și urmează procedurile de recuperare medicală postoperatorii.

„Suntem extrem de bucuroși că tehnologia medicală de ultimă generație, achiziționată de Consiliul Județean Galați, le permite medicilor noștri să efectueze intervenții tot mai complexe – operații care salvează vieți și care, până acum, erau posibile doar în marile centre universitare din țară”, a declarat Costel Fotea, președintele CJ Galați.

Sistemul de neuronavigație funcționează asemenea unui „GPS pentru creier”, folosind imagini RMN sau CT pentru a construi o hartă tridimensională a anatomiei pacientului.

În timpul operației, chirurgul este ghidat în timp real de acest model digital, ceea ce crește precizia și siguranța actului medical.

Operația a fost realizată cu succes de echipa medicală formată din dr. Cătălin Grigorică, dr. Eduard Tronciu, dr. Ionuț Panțiru, dr. Adrian Ichim, dr. Corina Manole și dr. Alina Căuș.

Această premieră plasează Galațiul pe harta centrelor medicale din România care utilizează cele mai avansate tehnologii în neurochirurgie.