 Temeri majore privind siguranța sanitară: Oamenii de știință au creat virusuri proiectați de inteligența artificială | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Temeri majore privind siguranța sanitară: Oamenii de știință au creat virusuri proiectați de inteligența artificială

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Oamenii de știință au creat primele virusuri proiectate cu ajutorul inteligenței artificiale, o premieră care deschide noi perspective pentru dezvoltarea unor tratamente inovatoare, dar ridică și întrebări privind siguranța utilizării acestei tehnologii.

atelier virus
Cercetătorii au creat virusuri cu AI FOTO Pixabay

Virusurile create sunt bacteriofagi, un tip de virus care infectează exclusiv bacteriile și este folosit în întreaga lume pentru tratarea pacienților cu infecții persistente. În testele de laborator, un amestec de bacteriofagi proiectați cu ajutorul AI a distrus bacterii Escherichia coli (E. coli) care deveniseră rezistente la bacteriofagii naturali, potrivit The Guardian.

Dr. Brian Hie, inginer chimist la Universitatea Stanford din California, a folosit modele lingvistice genomice - echivalentul genetic al modelelor lingvistice de mari dimensiuni care stau la baza chatboturilor bazate pe inteligență artificială - pentru a proiecta genomuri funcționale de bacteriofagi. Virusurile au fost apoi sintetizate în laborator și testate împotriva bacteriilor E. coli cultivate în laborator.

Potrivit studiului publicat în revista Science, capacitatea de a proiecta rapid genomuri și de a le adapta pentru combaterea unor bacterii specifice, depășind în același timp mecanismele de rezistență, ar putea „transforma terapia cu bacteriofagi” și „extinde instrumentele biotehnologice”.

Cercetătorii avertizează asupra riscurilor

Dincolo de beneficiile potențiale, autorii studiului subliniază că această tehnologie ridică „probleme importante privind biosiguranța, biocontenția și biosecuritatea” și îi îndeamnă pe cercetătorii care lucrează la proiectarea unor genomuri complete să colaboreze, pe tot parcursul proiectelor, cu specialiști în siguranță și securitate.

Într-un articol publicat alături de studiu, profesorul Tom Inglesby și dr. Moritz Hanke, de la Center for Health Security al Universității Johns Hopkins din Baltimore, au reiterat avertismentul.

„Deși această evoluție este promițătoare pentru aplicațiile din domeniul științelor vieții, ea ridică și întrebări urgente privind biosiguranța și biosecuritatea. Capacitatea de a crea genomuri virale folosind inteligența artificială generativă există acum; mecanismele de guvernanță necesare pentru a controla această tehnologie în condiții de siguranță nu există încă”, au scris cei doi.

Cum au fost create virusurile

Hie și colegii săi au utilizat două modele de inteligență artificială, denumite Evo1 și Evo2, pentru a proiecta noile genomuri virale. Aceste modele au fost antrenate pe baza datelor genetice provenite de la două milioane de bacteriofagi. În mod deliberat, cercetătorii au exclus din procesul de antrenare codul genetic al virusurilor care pot infecta plante, oameni sau alte animale, pentru a reduce riscul ca inteligența artificială să proiecteze agenți patogeni periculoși.

Chatboții AI pot alimenta gândirea delirantă la persoanele vulnerabile. Semnalul de alarmă tras de cercetători

Inteligența artificială a generat mii de genomuri potențiale, dintre care cercetătorii au selectat aproape 300 pentru a le sintetiza în laborator. Acestea au fost introduse în bacterii, care au citit codul genetic și au produs noii bacteriofagi.

Procesul s-a dovedit însă puțin eficient: doar 16 dintre bacteriofagii creați au fost viabili. Totuși, un amestec al acestora a reușit să depășească rapid rezistența manifestată de două tulpini diferite de E. coli.

Deși genomurile bacteriofagilor sunt foarte mici, Inglesby și Hanke spun că studiul demonstrează că inteligența artificială generativă este deja capabilă să creeze genomuri virale funcționale. Nu se știe însă dacă aceeași metodă ar putea fi aplicată și altor tipuri de virusuri, iar cei doi consideră că nu ar trebui desfășurate cercetări similare asupra agenților patogeni capabili să infecteze oameni, animale sau plante.

„Astfel de genomuri ar putea codifica noi agenți patogeni care (...) nu pot fi controlați prin măsurile de protecție existente”, au avertizat aceștia.

Opinii diferite privind nivelul de risc

Tom Ellis, profesor de inginerie genomică sintetică la Imperial College London, a apreciat că studiul este impresionant, dar că evidențiază și cât de dificilă ar fi crearea unor genomuri mai complexe. „Acesta este, literalmente, cel mai mic și cel mai ușor genom care poate fi creat”, a spus el.

Ellis a explicat că un sistem AI antrenat pe codul genetic al unor agenți patogeni periculoși ar putea fi utilizat pentru proiectarea unor virusuri mai nocive. Totuși, limitarea accesului la astfel de date genetice și introducerea unor restricții privind sinteza genomurilor cu caracteristici periculoase ar reduce riscurile. „Guvernele lucrează deja intens în această direcție”, a adăugat el.

În opinia sa, amenințarea reprezentată de proiectarea completă, cu ajutorul inteligenței artificiale, a genomului unui virus sau al unei bacterii este însă supraestimată.

„Sincer, riscul asociat proiectării complete, cu ajutorul AI, a genomului unui virus sau al unei bacterii este mult supraestimat, dacă ne gândim că este mult mai simplu și mult mai probabil ca o amenințare reală să provină din modificarea agenților patogeni existenți prin schimbări de tip «gain-of-function» la nivelul genomului lor”, a declarat Ellis.

La rândul său, dr. Filippa Lentzos, specialistă în știință și securitate internațională la King's College London, consideră că cel mai important punct de control este etapa în care ADN-ul este sintetizat.

„Este important să privim imaginea de ansamblu a guvernanței și să nu concentrăm reglementarea exclusiv asupra modelului de inteligență artificială”, a spus ea.

Potrivit cercetătoarei, o abordare pe mai multe niveluri este mai eficientă și ar trebui să includă măsuri de protecție privind dezvoltarea și accesul la modelele AI, evaluarea responsabilă a proiectelor de cercetare, verificarea sintezei ADN-ului, precum și respectarea standardelor existente de biosiguranță și biosecuritate în laboratoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce spune Ilie Bolojan despre publicarea declarației de avere a partenerei sale de viață
digi24.ro
image
Ploi torențiale, vijelii și grindină, după o nouă zi de foc. Zonele în care se schimbă vremea
stirileprotv.ro
image
Bolojan dă undă verde Transelectrica să taie curentul companiilor, în contextul crizei energetice. Cu cât timp trebuie să le anunțe înainte
gandul.ro
image
Procesul lui Călin Georgescu poate începe. ÎCCJ a respins contestațiile în dosarul privind lovitura de stat
mediafax.ro
image
Tot adevărul despre salariile din bani publici ale jucătorilor de la Steaua. Cine e cel mai bine plătit și cum au fost păcăliți cu primele de promovare
fanatik.ro
image
Aparatură de bruiaj produsă în China, folosită în „jaful secolului” de la Timișoara: „Produsele noastre sunt cu caracter educațional”
libertatea.ro
image
Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan în semn de iubire față de „Anna”
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Ioan Varga, gata să renunțe la CFR și să preia alt club din SuperLigă: ”Acolo sunt toate condițiile”
digisport.ro
image
Au trecut 17 ani de la moartea Tatianei Stepa. Lucruri mai puțin știute despre artistă. A lucrat într-o mină
click.ro
image
Au fost folosite „capre Iuda” care și-au vânat propria specie. Și așa au fost salvate țestoasele de Galapagos
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
A plătit 75.000 de € pe un apartament la My Home Residence. Coşmarul care a urmat: "Am început să tremur"
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Pensionarii așteaptă azi o decizie importantă despre pensii. Vor fi înghețate sau crescute cu 200 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. E de-o frumusețe rară, dar își acuză iubitul de violență
prosport.ro
image
La ce etaj este cel mai avantajos să locuiești. Cum îți poate influența factura la energie poziția apartamentului
playtech.ro
image
El este expertul TV care nu mai vrea echipe din SuperLiga în Europa. A cerut UEFA să fim OUT. „Proști sunt dacă ne-or mai trimite”
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Tragic: cel mai bun din istorie a murit subit, la 43 de ani. Solicitarea neobișnuită a familiei
digisport.ro
image
Deserturi cu lapte care îți amintesc de copilărie. Rețetele tradiționale pe care le vei face din nou și din nou
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Horoscop 7 august. O zi cu răsturnări de situație pentru toate zodiile. Cine primește o veste care îi poate schimba viitorul
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Nepoatele i-au moștenit vocea și frumusețea! Trucul Mariei Dragomiroiu pentru părul lung de un metru: „Atenție, nu se dă pe rădăcină”
click.ro
image
Rețete rapide anticaniculă. Chef Cătălin Scărlătescu vă invită la tocăniță de linte: „Spor la proteine!”
click.ro
image
Gina Pistol și Smiley își ridică casa visurilor! Imaginile de pe șantier au făcut furori: „Pasul cel mai important este deja gata”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Eva Peron foto profimedia 0569918749 jpg
A fost sedusă și violată, dar n-a devenit niciodată o victimă. Aventurile scandaloase ale unei Prime Doamne
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Laura Cosoi nu se oprește la cinci copii? Ce spune vedeta: „Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam”
image
Nepoatele i-au moștenit vocea și frumusețea! Trucul Mariei Dragomiroiu pentru părul lung de un metru: „Atenție, nu se dă pe rădăcină”

OK! Magazine

image
Umilită de infidelitățile soțului, „Afrodita asiatică” a renunțat la Coroană și copil pentru bărbatul care i-a fost alături timp de 64 de ani