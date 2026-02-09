Fenomenul El Niño în Oceanul Pacific ar putea duce temperaturile globale la valori record în 2027

Agențiile meteorologice și oamenii de știință specializați în climatologie au indicat posibilitatea formării unui fenomen El Nino în Oceanul Pacific în cursul acestui an – fenomen care ar putea determina creșterea temperaturilor globale până la niveluri record în 2027.

Ciclul temperaturilor oceanice din Pacific – cunoscut sub numele de oscilația sudică El Nino (ENSO) – este legat de evenimente climatice extreme din întreaga lume. El Nino apare atunci când apele mai calde decât media se adună în estul Pacificului ecuatorial și se extind până la coasta continentului american.

Fenomenul tinde să crească temperaturile globale, iar în Australia poate fi asociat cu condiții mai uscate și mai calde. Atât Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a guvernului SUA, cât și Biroul de Meteorologie al Australiei au declarat că unele modele climatice prevăd un fenomen El Nino anul acesta, dar ambele au avertizat că aceste rezultate sunt însoțite de incertitudini, scrie The Guardian.

Cele mai recente previziuni pentru emisfera sudică ale biroului australian au afirmat că „unele modele sugerează posibilitatea apariției fenomenului El Nino începând cu luna iunie”. Biroul a avertizat că acesta este un „termen foarte lung” pentru previziunea unui astfel de fenomen.

Dr. Andrew Watkins, climatolog la Universitatea Monash și fost șef al departamentului de prognoze pe termen lung al biroului, a declarat: „Avem o cantitate mare de apă caldă acumulată în vestul Pacificului tropical.

De obicei, când vânturile alizee slăbesc, aceasta se va revărsa spre est și va încălzi zonele din largul Americii de Sud. Modelele prevăd că acest lucru se va întâmpla în toamna australiană, ceea ce este destul de obișnuit”. El a spus că „precursorii sunt prezenți” pentru un El Nino, dar că este prea devreme pentru a spune dacă fenomenul se va dezvolta.

„Ca și cum ai arunca o monedă”

Profesoara asociată Andrea Taschetto, expertă ENSO la Universitatea din New South Wales, a spus că actualul fenomen La Nina – în care apele mai calde sunt mai aproape de Australia – se apropie de sfârșit și că este dificil să se facă previziuni dincolo de acest moment. Ea a spus că șansele ca El Nino să se dezvolte sau ca ENSO să fie neutru în perioada iunie-august sunt în prezent de aproximativ 50/50 sau „ca și cum ai arunca o monedă”.

Ultimii trei ani au fost fiecare în topul celor mai calde trei ani înregistrați vreodată pe planetă. Dr. Zeke Hausfather, cercetător științific la grupul independent de cercetare Berkeley Earth din SUA, a declarat că fenomenul El Nino, care s-a format la mijlocul anului 2023 și a durat până în aprilie 2024, a contribuit probabil cu aproximativ 0,12 grade Celsius la creșterea temperaturilor globale în 2024.

„Dacă El Nino se va dezvolta mai târziu în acest an, probabil că va atinge apogeul în perioada noiembrie-ianuarie și va avea un impact în primul rând asupra temperaturilor globale la suprafață din 2027, mai degrabă decât în 2026. De aceea am prevăzut că 2027 va stabili probabil un nou record pentru temperatura globală dacă se va dezvolta un fenomen El Nino moderat până la puternic.”

Watkins a fost de acord că, dacă El Niño se va dezvolta, acesta va avea un impact mai puternic asupra temperaturilor globale în 2027.

„Aș ezita să pariez împotriva celui mai cald an înregistrat vreodată”, a spus el. Watkins a afirmat că încălzirea globală cauzată în principal de arderea combustibililor fosili este acum „atât de puternică” încât „depășește pur și simplu variabilitatea de la an la an în ceea ce privește temperatura aerului”.

„Nu cred că mai suntem surprinși de nimic”, a spus el. „S-ar putea să nu fie nevoie de un El Nino puternic pentru a obține aceste temperaturi mai ridicate.”