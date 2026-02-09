search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fenomenul El Niño în Oceanul Pacific ar putea duce temperaturile globale la valori record în 2027

0
0
Publicat:

Agențiile meteorologice și oamenii de știință specializați în climatologie au indicat posibilitatea formării unui fenomen El Nino în Oceanul Pacific în cursul acestui an – fenomen care ar putea determina creșterea temperaturilor globale până la niveluri record în 2027.

Încălzire globală FOTO: Shutterstock
Încălzire globală FOTO: Shutterstock

  Ciclul temperaturilor oceanice din Pacific – cunoscut sub numele de oscilația sudică El Nino (ENSO) – este legat de evenimente climatice extreme din întreaga lume. El Nino apare atunci când apele mai calde decât media se adună în estul Pacificului ecuatorial și se extind până la coasta continentului american.

Fenomenul tinde să crească temperaturile globale, iar în Australia poate fi asociat cu condiții mai uscate și mai calde. Atât Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a guvernului SUA, cât și Biroul de Meteorologie al Australiei au declarat că unele modele climatice prevăd un fenomen El Nino anul acesta, dar ambele au avertizat că aceste rezultate sunt însoțite de incertitudini, scrie  The Guardian.

Cele mai recente previziuni pentru emisfera sudică ale biroului australian au afirmat că „unele modele sugerează posibilitatea apariției fenomenului El Nino începând cu luna iunie”. Biroul a avertizat că acesta este un „termen foarte lung” pentru previziunea unui astfel de fenomen.

  Dr. Andrew Watkins, climatolog la Universitatea Monash și fost șef al departamentului de prognoze pe termen lung al biroului, a declarat: „Avem o cantitate mare de apă caldă acumulată în vestul Pacificului tropical.

De obicei, când vânturile alizee slăbesc, aceasta se va revărsa spre est și va încălzi zonele din largul Americii de Sud. Modelele prevăd că acest lucru se va întâmpla în toamna australiană, ceea ce este destul de obișnuit”. El a spus că „precursorii sunt prezenți” pentru un El Nino, dar că este prea devreme pentru a spune dacă fenomenul se va dezvolta.

„Ca și cum ai arunca o monedă”

Profesoara asociată Andrea Taschetto, expertă ENSO la Universitatea din New South Wales, a spus că actualul fenomen La Nina – în care apele mai calde sunt mai aproape de Australia – se apropie de sfârșit și că este dificil să se facă previziuni dincolo de acest moment. Ea a spus că șansele ca El Nino să se dezvolte sau ca ENSO să fie neutru în perioada iunie-august sunt în prezent de aproximativ 50/50 sau „ca și cum ai arunca o monedă”.

Ultimii trei ani au fost fiecare în topul celor mai calde trei ani înregistrați vreodată pe planetă. Dr. Zeke Hausfather, cercetător științific la grupul independent de cercetare Berkeley Earth din SUA, a declarat că fenomenul El Nino, care s-a format la mijlocul anului 2023 și a durat până în aprilie 2024, a contribuit probabil cu aproximativ 0,12 grade Celsius la creșterea temperaturilor globale în 2024.

  „Dacă El Nino se va dezvolta mai târziu în acest an, probabil că va atinge apogeul în perioada noiembrie-ianuarie și va avea un impact în primul rând asupra temperaturilor globale la suprafață din 2027, mai degrabă decât în 2026. De aceea am prevăzut că 2027 va stabili probabil un nou record pentru temperatura globală dacă se va dezvolta un fenomen El Nino moderat până la puternic.”

Watkins a fost de acord că, dacă El Niño se va dezvolta, acesta va avea un impact mai puternic asupra temperaturilor globale în 2027.

„Aș ezita să pariez împotriva celui mai cald an înregistrat vreodată”, a spus el. Watkins a afirmat că încălzirea globală cauzată în principal de arderea combustibililor fosili este acum „atât de puternică” încât „depășește pur și simplu variabilitatea de la an la an în ceea ce privește temperatura aerului”.

„Nu cred că mai suntem surprinși de nimic”, a spus el. „S-ar putea să nu fie nevoie de un El Nino puternic pentru a obține aceste temperaturi mai ridicate.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Donald Trump, scandal total înainte de Super Bowl! Imaginile apărute în Statele Unite care spun totul
fanatik.ro
image
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Plante perene pe care le poți planta în februarie. Grădina se va umple de flori la primăvară
playtech.ro
image
Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super Bowl, a fost alergat de un jucător și totul s-a terminat cum nu se putea mai rău
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Românii care pot să iasă la pensie cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?