Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
Semnal misterios de 10 secunde detectat de sateliți. Cercetătorii spun că provine de la o supernovă veche de 13 miliarde de ani

Publicat:

Oamenii de știință au detectat un semnal de 10 secunde și care se pare că provine din unul dintre cele mai îndepărtate puncte din univers.

FOTO iStock
FOTO iStock

Doi sateliți ai Pământului au confirmat că semnalul misterios a venit dintr-un punct aflat la 13 miliarde de ani-lumină distanță, cel mai probabil de la o supernovă explozivă, atunci când universul avea doar 730 de milioane de ani, scrie Daily Mail.

Cu cât ceva este mai îndepărtat în spațiu, cu atât îi ia mai mult luminii (sau semnalului) să ajungă până la noi. Așadar, atunci când oamenii observă o explozie sau o stea foarte îndepărtată, de fapt privim ce s-a întâmplat acolo cu miliarde de ani în urmă, ca într-o mașină a timpului care ne arată trecutul, mai notează publicația.

În acest caz, oamenii de știință cred că acest val de raze gamma de înaltă energie, denumit GRB 250314A, provine de la cea mai veche supernovă înregistrată vreodată, din zorii timpului.

Razele gamma sunt forme invizibile și extrem de puternice de lumină. Ele reprezintă cea mai energetică sursă de radiație cunoscută în univers, fiind produse de explozii stelare masive, apărând ca scântei extrem de luminoase observabile de pe Pământ.

Cercetătorii încă nu înțeleg de ce această supernovă antică, din universul timpuriu, arată aproape identic cu stelele explozive văzute în universul apropiat, modern.

Dacă această explozie este sursa adevărată a semnalului, oamenii de știință de la NASA și Agenția Spațială Europeană (ESA) se așteaptă ca primele stele să fi fost mai mari, mai fierbinți și să fi produs explozii mult mai violente decât sugerează semnalul misterios.

Andrew Levan, autor principal al unui studiu recent despre semnal, de la Universitatea Radboud din Olanda, a spus: „În ultimii 50 de ani, au fost detectate doar câteva explozii de raze gamma în primii miliard de ani ai universului. Acest eveniment este foarte rar și extrem de interesant.”

Semnalul a fost descoperit pentru prima dată pe 14 martie 2025, când satelitul Space Variable Objects Monitor (SVOM) l-a înregistrat ca o explozie bruscă de lumină de înaltă energie din adâncurile spațiului. Însă două studii recente privind posibila sursă a acestui semnal îndepărtat tocmai au fost publicate.

Semnalul înregistrat de cercetători a fost un scurt val puternic de raze gamma, unde invizibile de energie mai puternice decât razele X, capabile să treacă prin corpul uman și să afecteze celulele, ADN-ul și țesuturile. Deoarece însă această explozie a avut loc la 13 miliarde de ani-lumină distanță, razele gamma care au ajuns pe Pământ au fost mult prea slabe pentru a reprezenta un pericol pentru oameni.

Valul a durat doar aproximativ 10 secunde, deoarece exploziile de raze gamma sunt precum artificiile rapide din spațiu, eliberând o cantitate imensă de energie într-un timp foarte scurt înainte de a se estompa. Spre deosebire de zgomotul aleatoriu sau staticul de fundal din spațiu, constant și slab, aceste explozii de raze gamma se remarcă prin fascicule extrem de luminoase și concentrate, cu un tipar unic pe care sateliții umani au fost proiectați să-l recunoască.

Telescopul spațial James Webb (JWST) al NASA a confirmat descoperirea aproximativ trei luni și jumătate mai târziu, în vara anului 2025, prin imagini detaliate și măsurători ale strălucirii rămase după explozie, care încă putea fi observată în spațiu.

„Numai Webb putea demonstra direct că această lumină provine de la o supernovă — o stea masivă în colaps”, a adăugat profesorul Levan într-un comunicat NASA.

Știință

