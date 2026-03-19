Florin Prunea, remarci nepotrivite la adresa ministrului Diana Buzoianu. Seria gafelor a început cu jignirea lui Jurgen Klopp

Fostul portar Florin Prunea (57 de ani), aflat într-o goană nebună pentru a ieși în evidență, cu prezențe în reality-show-uri, apariții la TV și la podcasturi, a mai făcut o gafă de proporții, în dorința, cel mai probabil, de a obține audiență cu orice preț. În emisiuni, el nu se abține nici de la remarci cu tentă sexuală, făcând aluzii la bărbăția lui mult-lăudată.

„Eroul de la Cardiff” a declarat, fără să poată proba cumva, că ministra Mediului, Diana Buzoianu, ar fi făcut videochat. Afirmația mincinoasă a fost făcută la emisiunea iAMSport LIVE de către fostul portar al echipei naționale.

Își ia informații de pe TikTok

Florin Prunea și-a dat seama ulterior de greșeală, cerându-și scuze în mod public. „Am văzut postarea cuiva pe Tiktok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a spus Prunea, pentru sursa menționată.

Nu este prima enormitate spusă de Prunea, aflat în prag de divorț de prima soție. Nu cu mult timp în urmă, a spus despre neamțul Jurgen Klopp, care a câștigat Liga Campionilor cu Liverpool, că este „baracă de antrenor”! Prunea are și calitatea de observator UEFA.

Prunea și-a băgat nasul și la un club de Liga a III-a, SCM Zalău, tot fără să producă vreo probă. „La Zalău sunt salarii mari, de 6.000 – 7.000 de euro. La Liga 3”, a afirmat Florin Prunea, stârnit reacții vehemente din partea celor vizați.