Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Theodor Stolojan, la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul” - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

Florin Prunea, remarci nepotrivite la adresa ministrului Diana Buzoianu. Seria gafelor a început cu jignirea lui Jurgen Klopp

Fostul portar Florin Prunea (57 de ani), aflat într-o goană nebună pentru a ieși în evidență, cu prezențe în reality-show-uri, apariții la TV și la podcasturi, a mai făcut o gafă de proporții, în dorința, cel mai probabil, de a obține audiență cu orice preț. În emisiuni, el nu se abține nici de la remarci cu tentă sexuală, făcând aluzii la bărbăția lui mult-lăudată.

Florin Prunea are apariții publice de toată jena FOTO Facebook

„Eroul de la Cardiff” a declarat, fără să poată proba cumva, că ministra Mediului, Diana Buzoianu, ar fi făcut videochat. Afirmația mincinoasă a fost făcută la emisiunea iAMSport LIVE de către fostul portar al echipei naționale.

Își ia informații de pe TikTok

Florin Prunea și-a dat seama ulterior de greșeală, cerându-și scuze în mod public. „Am văzut postarea cuiva pe Tiktok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a spus Prunea, pentru sursa menționată. 

Nu este prima enormitate spusă de Prunea, aflat în prag de divorț de prima soție. Nu cu mult timp în urmă, a spus despre neamțul Jurgen Klopp, care a câștigat Liga Campionilor cu Liverpool, că este „baracă de antrenor”! Prunea are și calitatea de observator UEFA.

Prunea și-a băgat nasul și la un club de Liga a III-a, SCM Zalău, tot fără să producă vreo probă. „La Zalău sunt salarii mari, de 6.000 – 7.000 de euro. La Liga 3”, a afirmat Florin Prunea, stârnit reacții vehemente din partea celor vizați.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
Chiftelute picante din linte Sursa foto shutterstock 2111659610 jpg
Slab 28 scaled e1773528854579 jpg
image
image
image
image
image
