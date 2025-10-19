Primul test de sânge care ar putea confirma sindromul oboselii cronice – speranța a milioane de oameni din întreaga lume

După zeci de ani de incertitudine și suferință, știința pare să fi făcut un pas uriaș către înțelegerea uneia dintre cele mai misterioase boli ale timpurilor moderne: sindromul oboselii cronice, cunoscut și sub numele de encefalomielită mialgică (ME/CFS).

Un test de sânge experimental, dezvoltat de cercetători britanici, a reușit să identifice boala cu o precizie de 96%. Studiul a fost publicat recent în Journal of Translational Medicine.

Rezultatele ar putea schimba radical modul în care este diagnosticată boala, care afectează între 17 și 24 de milioane de persoane în lume, inclusiv milioane de români.

Dar cum funcționează acest test, ce descoperire științifică stă la baza lui și cât de aproape suntem de un diagnostic real?

Sindromul oboselii cronice – o boală reală, dar invizibilă chiar și pentru medici

Pacienții cu ME/CFS se confruntă nu doar cu epuizarea profundă, durerile musculare și probleme de concentrare, ci și cu neîncrederea medicilor. Fără un test clar, mulți au fost diagnosticați greșit, uneori chiar acuzați că „exagerează”.

„Fără teste precise și definitive, mulți pacienți au rămas nediagnosticați sau au fost diagnosticați greșit ani de zile”, recunoaște Dmitry Pshezhetskiy, cercetător-medic la Universitatea East Anglia din Marea Britanie și autorul principal al studiului.

Noua descoperire, spune el, „oferă potențialul unui test de sânge simplu și precis care să confirme diagnosticul — ceea ce ar însemna sprijin mai devreme și tratamente mai bine țintite”.

Testul de sânge pentru sindromul oboselii cronice: descoperirea semnăturii epigenetice

Cercetătorii au analizat modificările epigenetice din celulele pacienților — adică „urmele” chimice care controlează modul în care genele se activează sau se opresc.

Aceste modele unice par să difere semnificativ între persoanele sănătoase și cele care suferă de ME/CFS, oferind astfel primul potențial biomarker biologic pentru o boală care, până acum, era diagnosticată doar pe baza simptomelor și excluderilor, așa cum se întâmpla cu oboseala cronică.

Cercetătorii avertizează: rezultatele testului pentru oboseala cronică necesită validare

Deși rezultatele sunt promițătoare, comunitatea științifică rămâne prudentă: studiul a fost de mică amploare, iar metoda trebuie validată pe eșantioane mult mai mari, din mai multe țări.

Cu toate acestea, semnalul este clar: după ani de cercetări frustrante, diagnosticul obiectiv al sindromului oboselii cronice ar putea deveni realitate pentru sănătatea publică.

Speranță pentru pacienți: un pas uriaș spre diagnosticarea sindromului oboselii cronice

Pentru pacienții care se luptă zilnic cu o oboseală copleșitoare constantă și lipsa unei explicații medicale clare, un simplu test de sânge ar putea însemna mai mult decât un diagnostic.

Ar putea însemna, în sfârșit, recunoaștere, tratament și speranță. Dacă rezultatele se confirmă, lumea medicinei ar putea fi martora unei revoluții: prima dovadă biologică a unei boli mult timp considerată „invizibilă”.